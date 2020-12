Het einde van 2020 nadert en voor velen kan 2021 niet vroeg genoeg beginnen. Het is dus ook weer tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar in dit Apple-jaaroverzicht van 2020!

Apple jaaroverzicht 2020: in één woord hectisch

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een omstreden jaar. Terwijl alles in januari er nog rooskleurig uit zou zien, sloeg de stemming al snel om. Het werd een erg ongebruikelijk jaar, ook voor Apple. Van compleet nieuwe type presentaties, tot een meer gespreide release van nieuwe producten en nieuwe winkelervaringen in de Apple Store: Apple moest op allerlei manieren creatief zijn om te dealen met de huidige pandemie. Tegelijkertijd kreeg Apple ook de nodige kritiek en waren we getuige van de nodige botsingen tussen Apple zelf en de ontwikkelaars in de App Store. Genoeg dus om op terug te blikken in dit Apple jaaroverzicht van 2020. We bespreken de ontwikkelingen per maand, met daarbij de belangrijkste gebeurtenissen extra uitgelicht.



In januari waren we nog hoopgevend: een anonieme bron beweerde dat de iCulture-redactie iedereen een gelukkig 2020 zou wensen 😉. Hoewel die gelukswens volgens diezelfde bron meer dan gemeend was, is daar helaas voor veel mensen weinig van terechtgekomen. Klik hieronder op de maand waar je meer over wil lezen.

Januari 2020: de eerste aankondigingen en nieuwe concepten

We spoelen de klok terug naar januari 2020, de tijd waarin we nog geen iPhone SE 2020 hadden en veel accessoires nog het levenslicht moesten zien. Zoals ieder jaar begon ook 2020 met de jaarlijkse CES. Achteraf was dit één van de laatste beurzen die nog fysiek kon plaatsvinden. Apple bleek zelf met een privacytoespraak aanwezig te zijn tijdens de CES. De CES 2020 aankondigingen logen er niet om: van nieuwe HomeKit-camera’s tot vele handige accessoires. De EU wilde ook vanaf juli een universele smartphonelader invoeren, maar dat is niet gebeurd. Ook het gerucht dat de AirPods Max al in de eerste helft van 2020 zou uitkomen, bleek niet waar.

Andere belangrijke gebeurtenissen in januari:

Februari 2020: eerste tekenen van coronacrisis en winstwaarschuwing

In februari verheugden we ons op een mogelijk maart-event van Apple. Het leven leek nog gewoon z’n gangetje te gaan. Zo startte Simyo met eSIM en dook er een Kr00k-lek op waar ook de iPhones kwetsbaar voor waren. Het bleek achteraf erg mee te vallen.

Maar de eerste geluiden dat het coronavirus ook voor Apple roet in het eten zou gooien, doken toch ook al op. Zo gaf Apple voor het eerst in de recente geschiedenis een omzetwaarschuwing. Dat analist Ming-Chi Kuo het niet altijd bij het juiste eind heeft, bleek wel dat hij de eerste Mac met ARM-chip in de eerste helft van 2021 verwachtte. De macOS beta bevatte in ieder geval al aanwijzingen dat het eraan zat te komen.

Maart 2020: nieuwe producten, maar geen event

Met de nog prille lockdown was het voor Apple ook niet helemaal duidelijk wat ze het beste konden doen. Google annuleerde het ontwikkelaarsevent Google I/O voor 2020, maar wat zou Apple met WWDC 2020 doen? Een maart-event kwam er in ieder geval niet. Apple verstuurde een berg persberichten om de MacBook Air 2020 en de iPad Pro 2020 wereldkundig te maken. Een bijzonder accessoire was daarbij de Magic Keyboard voor iPad: erg duur, maar ook erg praktisch.

Ook deze maand in het nieuws: apps zoals TikTok blijken je klembord uit te lezen. Apple sloot wereldwijd de Apple Stores en liet wereldwijd de medewerkers thuiswerken

April 2020: terugkeer van een oude bekende

April is de maand waarin eindelijk de ‘iPhone 9’ werd aangekondigd. Die bleek helemaal niet zo te heten, maar kreeg dezelfde naam als zijn voorganger: iPhone SE (2020). Het populaire model kreeg het uiterlijk van de iPhone 8, maar is intern vernieuwd. Over de iPhone 8 gesproken: die werd met de komst van de iPhone SE uit het assortiment gehaald.

Eén aankondiging in april verraste vriend en vijand: Apple en Google werken samen om COVID-19 te traceren. De twee bedrijven sloegen hun handen ineen om ontwikkelaars tools te bieden om op een privacyvriendelijke manier corona-apps mogelijk te maken. Tot slot stonden we nog stil bij 5 jaar Apple Watch. Kan jij het je nog herinneren?

Mei 2020: De start van de corona-tracking

Met de iPhone SE 2020 net achter de kiezen, start Apple de maand mei alweer met nóg een nieuwe MacBook. De nieuwe 13-inch MacBook Pro 2020 bracht het Magic Keyboard naar het kleinste pro-model. Dat betekent ook het officiële afscheid van het vlindertoetsenbord, dat vanaf dat moment in geen enkel nieuw model meer te vinden was. Andere verbeteringen waren een snellere processor, maar alleen voor het high-end model. Ook kregen we de eerste voorbeelden van de COVID-tool van Apple en Google, terwijl de Nederlandse overheid duidelijk maakte dat de Nederlandse corona-app hier ook gebruik van zou maken. iOS 13.5 maakte de iPhone klaar voor de coronatracking. Bovendien kwam dankzij testers de Ziggo-app voor de Apple TV in zicht. Groot overnamenieuws was er ook in mei, want Facebook nam het gifjesplatform Giphy over.

Er waren ook weer voldoende geruchten, want in mei kregen we alvast veel te weten over iOS 14. In een apart artikel legden we je uit waarom er al zoveel geruchten over iOS 14 circuleerden.

In mei 2020 startten we ook met onze serie over jouw Apple-thuiswerkplek. De eerste aflevering werd afgetrapt door iCulture-huisdesigner Bas van der Ploeg. Sinds het voorjaar werkt een groot deel van de werkende Nederlanders thuis, dus met deze serie krijg je een leuk inkijkje in de thuiskantoren van iCulture-lezers.

Juni 2020: WWDC nieuwe stijl

Het was afwachten hoe het zou bevallen: een WWDC zonder ontwikkelaars. Maar Apple wist zich er toch behoorlijk goed doorheen te slaan met een flitsende presentatie en aparte sessies voor ontwikkelaars. Natuurlijk werden de nieuwe versies aangekondigd, van iOS 14 tot macOS Big Sur. Daar zaten nog wel wat verrassingen bij. Zo kun je nu je standaardbrowser en e-mailapp zelf kiezen. En de functie om te tikken op de achterkant van de iPhone bleek meteen erg populair. Ontwikkelaars konden aan de slag met een Developer Transition Kit, in feite een omgebouwde Mac mini. De tweede helft van de maand waren we op iCulture druk met het uitwerken van alle nieuwe functies die in de beta’s te vinden waren.

Juli 2020: Apple op het matje geroepen

In de zomer is het doorgaans relatief rustig, dus stond de maand juli vooral nog in het teken van alle WWDC-aankondigingen. Zo zetten we negen voorbeelden op een rij waaruit blijkt dat Apple zich in 2020 meer gaat openstellen. We vierden ook het 10-jarige jubileum van de iPad in Nederland. Rende jij meteen naar de winkel voor het eerste model?

Maar het venijn zat hem in de staart: de kritiek op Apple en de mogelijke machtspositie met de App Store was nog niet uit de lucht. Tim Cook moest in een hoorzitting in de VS tekst en uitleg geven over de regels van de App Store. Overigens moesten ook Facebook, Amazon en Google verklaringen afleggen. De verklaring van Tim Cook in de hoorzitting was dat ze elke app graag in de App Store willen en dat de kansen voor alle ontwikkelaars gelijk liggen, maar toch blijkt de waarheid iets anders in elkaar te zitten. Uit documenten bleek namelijk dat Apple geregeld afspraken en voorkeursbehandelingen aan sommige apps en diensten gaf, bijvoorbeeld Amazon Prime.

Augustus 2020: Nieuwe iMac en een de aanval van Fortnite

Zelfs in de rustige zomermaand had Apple nog een nieuw product om aan te kondigen: de vernieuwde 27-inch iMac zag het levenslicht. Apple liet tijdens de WWDC al weten dat er nog nieuwe Intel-Macs op de planning stonden en deze 27-inch iMac 2020 was daarvan het eerste voorbeeld. Er zat niet alleen een nieuwe chip in, maar je had ook de optie voor een scherm met nanotextuur. Rond diezelfde tijd kondigde Phil Schiller aan dat hij een stapje terug neemt. Hij was de voormalige marketingbaas die ging over de App Store. Is alle kritiek hem iets teveel geworden?

Op 13 augustus barstte de bom: Fortnite-maker Epic Games zette frontaal de aanval in tegen Apple. In een update van de Fortnite-app voegde de maker een betaalmethode toe voor het kopen van V-Bucks. Deze aankoopmethode gaat buiten de App Store om, waardoor de prijs niet alleen lager ligt maar Epic Games ook geen commissie aan Apple hoeft af te dragen. Dit is tegen de regels van Apple, waarna het balletje begon te rollen. Fortnite werd uit de App Store verwijderd, Epic Games startte een campagne en zette haar spelers in om zich tegen Apple te keren. Alles leek tot in de puntjes van tevoren bedacht. Als het aan Epic Games ligt, moet Apple de App Store veel meer openstellen en moet het ook mogelijk worden om apps buiten de App Store aan te bieden. Apple blijft zich verzetten, met rechtszaken tot gevolg.

September 2020: geen iPhone, maar wel twee geliefde nieuwkomers

September is normaal gesproken de maand van de iPhone-aandigingen, maar dit jaar was alles anders. We kregen een Apple Watch Series 6 (review), Apple Watch SE (review) en de iPad Air 2020 (review). Beide twee geliefde nieuwe producten: de Apple Watch werd nog completer en er verschenen nieuwe bandjes en de iPad Air 2020 is er nu in nieuwe kleuren. Interessanter was echter dat deze iPad veel functies van de iPad Pro overnam, waardoor je voor hetzelfde geld veel completer bent!

Wat wél hetzelfde bleef, is dat de nieuwe software-updates voor iedereen beschikbaar kwamen. En het goede nieuws is dat we in de review van iOS 14 best wel enthousiast waren over de veranderingen, maar vooral ook over de stabiliteit. Waar dit bij iOS 13 niet bepaald vlekkeloos ging, laat iOS 14 zien dat Apple het wel degelijk kan.

Oktober 2020: de maand van de iPhones

De grote vraag die iedereen na het september-event bezig hield: “waar zijn de iPhones?” Gelukkig kregen we daar al snel antwoord op, want de datum van het iPhone-event van 2020 werd op 6 oktober bekendgemaakt. Een week later onthulde Apple de 2020 iPhone line-up: de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De reacties op de nieuwe modellen is veelal positief. Met de vier verschillende toestellen is er voor ieder wat wils en ook het nieuwe design viel in de smaak. Maar zo verrassend was de onthulling niet, want daags voor het event lekte alles al uit. En alsof het niet gekker kon, lekten op de dag van het event ook nog afbeeldingen van de nieuwe toestellen uit. Apple bracht ook MagSafe terug, al is dit wel in een compleet nieuwe vorm. Al met al was het iPhone 12-event van oktober er eentje om tevreden op terug te kijken.

Ondertussen bleven de geruchten over de AirTag en de AirPods Studio komen en ook de nieuwe Macs met Apple Silicon waren nog onderweg. Inmiddels is alles al aangekondigd, met uitzondering van de AirTag. Op zich niet verrassend, want Apple’s najaar zat immers al bomvol. Waar we wel even verbaasd van opkeken, is dat Steve Jobs’ favoriete wallpaper Blue Marble is verdwenen en dat Jony Ive aan de slag gaat voor Airbnb.

Als kers op de taart kan je je sinds eind oktober aanmelden voor Apple One, de alles-in-één bundel waarin Apple’s diensten gecombineerd zijn. Wat ons betreft was dit verreweg de rommeligste start van een ‘dienst’ van Apple ooit, waarbij veel onduidelijkheid was wat het overstappen naar Apple One nu voor gebruikers betekent. Gelukkig hebben we een groot deel van de vragen over Apple One kunnen beantwoorden.

November 2020: de maand van de Mac

Hoewel we in november 2020 de iPhone 12 mini en de iPhone 12 Pro Max in onze armen sloten, was het vooral de maand van de Mac. Je zou daarom ook wel kunnen spreken over Macvember: tijdens het speciale november 2020-event kondigde Apple drie nieuwe Macs met M1-chip aan. Het ging om de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini. De M1 is de eerste chip van de Apple Silicon-familie en de resultaten zijn indrukwekkend.

Maar er was ook ander nieuws deze maand. Zo startte KPN met de eSIM voor consumenten en kwam de Apple Watch 4G naar België. Ondertussen dromen we verder over het design van de iMac in 2021 met een mooi concept, zijn we nog altijd blij met macOS Big Sur, zijn we helemaal into de widgets met Widgetsmith 2 en kunnen we eindelijk met Apple Pay betalen met de Rabobank creditcard. Voor sommige appontwikkelaars was er goed nieuws, want Apple doet flink water bij de wijn. De App Store-commissie wordt verlaagd naar 15%, na de aanhoudende kritiek van een aantal appmakers. Maar toch is niet iedereen daar blij mee.

Al met al was november 2020 een bomvolle maand, die van alles te bieden had: van een event met aankondigingen tot nieuwe releases en reviews tot interessante nieuwtjes. Maar er was ook nog steeds kritiek, want er waren nog diverse problemen met de iPhone 12 (waarvan een aantal inmiddels opgelost zijn).

December 2020: het houdt niet op, niet vanzelf

Zoals ieder jaar maakte Apple begin december de beste apps van het jaar bekend, met als bekendste winnaars de vele thuiswerkapps. Ook de Spotify Wrapped 2020 kwam weer voorbij en kon na de Rabobank ook ING niet achterblijven met de creditcard voor Apple Pay.

We dachten dat we na de release van de MagSafe Duo Charger alle nieuwe Apple-producten wel gehad hadden, maar niets bleek minder waar. Als grote winterverrassing bracht Apple nog de AirPods Max uit, de langverwachte hoofdtelefoon. Maar met een prijskaartje van meer dan €600 is het zeker geen impulsaankoop.

Ook zitten we anno december 2020 weer in een stevige lockdown, met als gevolg dat de Apple Stores weer gesloten zijn. Apple en Facebook vechten elkaar de tent uit over nieuwe privacyregels, terwijl WhatsApp boos is over de nieuwe privacylabels in de App Store.

Conclusie Apple jaaroverzicht 2020

Dat 2020 een turbulent jaar is, staat als een paal boven water. Het jaar zal in allerlei opzichten de geschiedenisboeken ingaan. Kijkend naar de wereld van Apple, technologie en alles wat daarmee samenhangt, zien we dat techbedrijven innovatief kunnen zijn en zelfs de handen ineen kunnen slaan om een wereldwijd probleem tegen te gaan. Tegelijkertijd staan de grote techbedrijven ook geregeld lijnrecht tegenover elkaar. Apple kreeg het in 2020 met zowel appontwikkelaars als concurrenten aan de stok. Facebook, Spotify, Microsoft en Epic Games hebben allemaal nog een appeltje met Apple te schillen en daar zullen we in 2021 ongetwijfeld meer over horen.

Maar het jaar 2020 zorgt ook voor extra creativiteit. Apple heeft zichzelf op een aantal manieren opnieuw uitgevonden, bijvoorbeeld met de van tevoren opgenomen presentaties die de plek innemen van de live-onthullingen. Qua producten is 2020 een goed jaar voor Apple, want er was voor ieder wat wils. Hoewel er ook een aantal teleurstellingen waren (zo hebben we nog steeds geen 4G Apple Watch en HomePod in Nederland), blikken we op 2020 met een goed gevoel terug. De belangrijkste producten van Apple maakten grote indruk en ook de software zat dit jaar beter in elkaar dan voorgaande jaren.

Toch hebben de ontwikkelingen van 2020 ook nog flinke gevolgen voor 2021. Hoe eindigt de strijd tussen Apple en Epic Games? Staan er in 2021 nog grote veranderingen te wachten voor de App Store? En wat worden de trends op het gebied van producten en software? We kunnen niet wachten totdat 2021 van start gaat.