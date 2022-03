Bij een desktop Mac denk je misschien aan de iMac, maar Apple brengt ook nog andere modellen op de markt zoals de Mac Pro, Mac mini en Mac Studio. Deze desktopcomputers zijn gebruiksvriendelijk en er is voor iedereen een geschikt model te vinden. In dit overzicht lees je alles over de verschillende modellen.

Waarom een Mac?

Apple’s desktopcomputers zijn erg geliefd en dat heeft meerdere redenen:

Ze zien er mooi, luxueus en tijdloos uit dankzij hun behuizing van aluminium en glas.

Tweedehands doen ze het altijd goed, want ze houden lang hun waarde.

Ze zijn gebruiksvriendelijk en bevatten alles wat je nodig hebt, zoals een agenda, browser en fotobewerker.

Apple heeft de hardware en software als geen andere fabrikant op elkaar afgestemd, zodat alles prettig samenwerkt.

Je krijgt jarenlange ondersteuning met gratis software-updates van macOS.

Mac kopen: er is keuze genoeg

Er zijn vier modellen verkrijgbaar:

iMac – de alles-in-één desktop

De iMac is de bekendste desktopcomputer in het assortiment van Apple. De meeste mensen kiezen voor dit model. Het grote voordeel van de iMac is dat je in één keer klaar bent. In het scherm zit de computer verwerkt, dus je hoeft geen aparte computerkast op of onder je bureau te zetten. Bij de iMac krijg je ook een toetsenbord en een muis of trackpad.

In 2021 heeft Apple het design van de iMac vernieuwd. Het 24-inch model is verkrijgbaar in meerdere kleuren en is voorzien van een M1-chip waarmee je jaren vooruit kunt. Daarnaast houdt Apple als absoluut instapmodel nog een 21,5-inch iMac in het assortiment, maar die bevat technologie uit 2017 en is voor vrijwel niemand aan te raden.

Met een aluminium behuizing en aan de voorkant een glasplaat trekt de iMac goede aandacht in de ruimte. Alle computeronderdelen zitten in de behuizing verwerkt. Bij de nieuwste modellen is dat in de rand onder het scherm, terwijl het bij de eerdere modellen wat meer is verdeeld. De Intel-chip vereist namelijk grotere onderdelen en meer koeling, in vergelijking met Apple’s eigen M1-chip. Het scherm staat op een aluminium voet en is te kantelen.

De iMac is beschikbaar vanaf €1.249,- bij Apple en voor een iets lagere prijs bij andere winkeliers.

Dit zijn je opties:

Er was voor professionele gebruikers ook een iMac Pro (2019), maar Apple is daarmee gestopt. Wie nu een krachtige Mac zoekt, kan kiezen voor de Mac Studio of Mac Pro die we verderop bespreken.

Mac mini – Apple’s goedkoopste Mac

De Mac mini is Apple’s goedkoopste Mac. Dat komt vooral omdat er geen scherm of toetsenbord bij zit. Het is een minicomputer waar je zelf nog de nodige randapparatuur op aansluit. De Mac mini was jarenlang geliefd en werd veel gebruikt als server, maar Apple verwaarloosde dit model nogal. Sinds 2018 is de Mac mini weer up-to-date, met een nieuw design in spacegrijs en verbeterde specs. In 2020 is de Mac mini nog verder vernieuwd met standaard 256GB opslag en een snelle M1-chip.

Een Mac mini desktop is ook te gebruiken als server dankzij macOS Server. Het is bovendien een praktisch instapmodel als je bijvoorbeeld wil overstappen van Windows naar Mac omdat je je vertrouwde beeldscherm, muis en toetsenbord kunt meenemen. Lees in onze tip hoe je een Windows-toetsenbord met een Mac gebruikt.

De Mac mini is beschikbaar vanaf €799.

Mac Studio – torenhoge prestaties in een kleine behuizing

Wie op zoek is naar de krachtigste Mac met Apple Silicon, komt uit bij de Mac Studio. Dit is de nieuwste toevoeging aan de Mac line-up na de aankondiging in maart 2022. De Mac Studio heeft dezelfde oppervlakte als een Mac mini, maar is wel hoger (9,4 cm ten opzichte van 3,6 cm). Hij zal waarschijnlijk op je bureau passen. Van binnen vind je een M1 Max of M1 Ultra chip. Dit is de eerste Mac met een M1 Ultra chip.

De Mac Studio heeft veel poorten. Zo krijg je aan de achterkant 4 Thunderbolt 4-poorten, 1 Ethernetpoort, 2 usb-a-poorten, 1 HDMI-poort en een 3,5mm koptelefoonpoort. Daarnaast vind je aan de voorkant nog eens twee usb-c-poorten (optioneel met Thunderbolt 4) en een sd-kaartlezer. Dit zal voor veel mensen meer dan genoeg zijn, maar je kunt uiteraard nog een hub aansluiten voor meer uitbreiding.

Ook deze Mac wordt zonder scherm en andere accessoires geleverd. Zoek je een heel goed scherm voor de Mac Studio, bekijk dan Apple’s Studio Display. Dit 27-inch scherm werd samen met de Mac Studio aangekondigd.

De Mac Studio is verkrijgbaar vanaf €2.329.

Mac Pro – voor de echte professionals

De Mac Pro is Apple’s meest modulaire, geavanceerde en krachtigste Mac in het gehele assortiment. Een Mac Pro is vooral bedoeld voor grafische professionals die hun Mac gemakkelijk willen upgraden met nieuwe onderdelen en betere specificaties. De nieuwste Mac Pro 2019 bestaat uit een grotere kast (eventueel met wieltjes) die je zowel horizontaal als verticaal kunt plaatsen.

De Mac Pro heeft een kenmerkend design die wat doet denken aan een kaasrasp. Je moet er wel een eigen beeldscherm op aansluiten. Als je echt pro wil gaan, dan heeft Apple daar het Pro Display XDR voor.

In de Mac Pro vind je een Intel Xeon-processor met maximaal 28 cores, tot 1,5TB werkgeheugen en is voorzien van 8 PCie uitbreidingsslots. De Mac Pro kan werken met maximaal 4 GPU’s (ook extern) en heeft maximaal 2 ingebouwde Radeon Pro II Duo GPU’s. Met maximaal 8TB SSD opslag is de Mac Pro een echt bakbeest en daar betaal je dan ook voor. Voor de gewone consument is de Mac Pro daarom ook niet geschikt.

De Mac Pro is verkrijgbaar vanaf €6.499. Je kunt het beste terecht bij Apple, want bij andere winkels is de Mac Pro zelden tot nooit verkrijgbaar. Ook wil je wellicht vanwege de hoge aanschafprijs terecht bij een zeer vertrouwde winkel.

Algemene eigenschappen van de Mac

Met een Mac-desktop kan je alles doen: van browsen tot videobellen en van foto- en videobewerking tot het spelen van games. De Mac wordt geroemd om de toegankelijkheid, het prettig werken en het mooie design. Kenmerkend van een Mac is het besturingssysteem, macOS. Elke Mac wordt standaard geleverd met de nieuwste versie van macOS en krijgt ook nog jarenlang gratis software-updates.

Elke Mac is gemaakt van hoogwaardige materialen zodat ze lang mee gaan. Een Mac desktop koop je dan ook niet voor een paar jaar, want je weet zeker dat je er nog heel veel jaar mee kan doen. Alle recente Macs zijn uitgerust met minimaal usb-c en Thunderbolt, zodat je er eenvoudig externe schermen op kan aansluiten. Ook Ethernet, USB 3 en een SD-kaartgleuf zijn soms inbegrepen. Je kan er dus met gemak een printer of andere apparaten op aansluiten. De modellen zonder scherm zijn voorzien van HDMI 2.0.

De Mac desktop is een eyecatcher in je woonkamer of op kantoor. Ze zijn betrouwbaar, zien er mooi uit en een investering voor de toekomst. Het besturingssysteem is veelzijdig, al moeten Windows-gebruikers in het begin misschien wel even wennen aan de bediening. Een nadeel is ook dat niet alle software beschikbaar is voor macOS, al is dat de afgelopen jaren al veel minder vaak het geval.

