Wat verwacht je van de nieuwste iOS-versie? Hoe hoop je dat het nieuwe ontwerp eruit ziet? En wat vind je van het nieuwe design als het eenmaal aangekondigd is? Als je een echte Apple-fan bent, dan heb je ongetwijfeld wel een mening over alles wat Apple gaat aankondigen tijdens de WWDC 2025. Speciaal daarvoor hebben we deze centrale plek: onze vaste Praat mee-rubriek, deze helemaal in het teken van de WWDC 2025. Laat hier dus vooral je mening horen, ga met elkaar in discussie (maar hou het leuk!) en laat je horen!

Praat mee: Apple’s WWDC 2025 keynote-event

Om stipt 19:00 uur vanavond gaat de jaarlijkse WWDC-keynote beginnen. We verwachten dat de presentatie zo’n twee uur zal duren en dat werkelijk alle platformen van Apple voorbij zullen komen. Dus of je nou een iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro, AirPods, HomePod of zelfs een AirTag hebt: er zit vast voor jou ook wel iets bij.

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de WWDC 2025 in het kort:

Kijk mee vanaf 19:00 uur vanavond

Je kunt live meekijken via de livestream op onze website op onze grote WWDC 2025-pagina, waar we ook de WWDC-liveblog zullen bijhouden. Achteraf lees je daar ook de samenvatting van de WWDC 2025. Er zijn meerdere manieren om de livestream van het Apple-event te volgen, zelfs op een Windows-pc, een Android-tablet of een smart tv. Het kan via de Apple-website, de TV-app of YouTube via één van je Apple-devices of een ander geschikt apparaat.

Kun je niet live kijken maar wil je wel op de hoogte blijven? Zoals gezegd vind je in onze hub van Apple’s WWDC 2025-event de belangrijkste aankondigingen voor jou op een rijtje. Achteraf vind je hier ook een uitgebreide samenvatting, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.