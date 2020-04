Wat is de iPhone SE 2020?

Het 4-inch scherm is jarenlang een populair formaat geweest, vooral voor mensen die een compact toestel wilden hebben. Voor die mensen was er altijd de iPhone SE, een handzaam model dat relatief goedkoop was. Ideaal voor mensen die niet zo heel intensief gebruik maken van hun toestel. De iPhone SE was uniek omdat het dezelfde specs bood als de iPhone 6s uit die tijd, maar in een kleinere behuizing.

De iPhone SE 2020, ook wel iPhone 9 en voorheen iPhone SE 2 genoemd, is de beoogde opvolger hiervan. De aanwijzingen stapelen zich op dat Apple ermee bezig is. Analisten zoals Ming-Chi Kuo hebben er nog steeds vertrouwen in dat het gaat gebeuren en dat Apple een iPhone SE 2 op de markt brengt. Alleen gaat er wel iets veranderen: Apple stapt over naar een groter schermformaat van 4,7-inch. Het uiterlijk zou zijn gebaseerd op de iPhone 8.



iPhone SE 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste specs volgens betrouwbare bronnen:

Gebaseerd op iPhone 8, dus met het uiterlijk van de iPhone 6-serie maar met een glazen achterkant

4,7-inch Retina LCD-display

Door de glazen achterkant geschikt voor draadloos opladen

Verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en Product(RED) rood

Apple A13-chip, de nieuwste die je ook in de iPhone 11 vindt

3GB RAM, meer dan de 2GB die nu in de iPhone 8 zit

64GB, 128GB en 256GB opslag

Geen 3D Touch, maar Haptic Touch, net als op de iPhone 11 (Pro)

Verkrijgbaar rond de €450 tot €550

Dit hoeven we niet te verwachten:

4-inch scherm

Platte zijkanten in iPhone 4-stijl

Budgetmodel van minder dan €300

Jaarlijks nieuwe kleuren en uitvoeringen

iPhone SE 2020 releasedatum: wanneer komt de iPhone SE 2?

We verwachten de iPhone SE 2020 in het voorjaar van 2020. Apple had vermoedelijk een speciaal event voor het toestel gepland, maar dat is door de ontwikkelingen rondom het coronavirus van de baan. Mogelijk gaat Apple hem nu via een persbericht onthullen. Het leek er even op dat het toestel in maart 2020 zou verschijnen, maar de release lijkt nu gepland voor 22 april, met een aankondiging op of rond 15 april 2020.

iPhone SE 2020 prijs: wat gaat de iPhone SE 2 kosten?

Als er inderdaad een iPhone SE 2020 komt, zal Apple waarschijnlijk een prijsniveau kiezen dat ongeveer op hetzelfde niveau als dat van de vroegere SE ligt. Toen de iPhone SE uitkwam, betaalde je €489 voor 16GB. Een bekende analist voorspelde een prijs van rond de $399. Dat zou in Nederland uitkomen op ongeveer €450. Het scherm is weliswaar iets groter en de componenten zijn nieuwer, maar veel onderdelen zijn in de loop van de tijd goedkoper geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor flashgeheugen, waardoor je nu meer krijgt voor dezelfde prijs. De prijs van de iPhone SE 2 zou hetzelfde zijn als destijds in 2016. De iPhone SE 2020 wordt mogelijk iets goedkoper dan de iPhone 8 die hij vervangt.

Voor wie is de iPhone SE 2 bedoeld?

Doel van de iPhone SE 2020 is om te zorgen dat meer mensen gaan upgraden naar een nieuw model. Het gaat dan vooral om mensen die nu nog een toestel gebruiken waarop geen iOS 13 te installeren valt, zoals de iPhone 6. Met de iPhone SE 2020 wil Apple een toestel bieden dat lang meegaat, maar dat niet de nieuwste technologie hoeft te bevatten. Door componenten te hergebruiken en op sommige punten te besparen kan Apple een toestel maken dat voor deze groep precies goed is. Dit zijn mensen die nu een iPhone 6 of ouder gebruiken. Ook huidige bezitters van de iPhone SE is een belangrijke doelgroep.

Prijs is voor deze mensen belangrijker dan functies. Dit geldt bijvoorbeeld ook in opkomende markten zoals China en Latijns Amerika, waar mensen minder geld te besteden hebben. Apple’s doel is niet om een zo klein mogelijke telefoon te maken, maar om een toestel te maken dat deze specifieke doelgroep aanspreekt.

iPhone SE 2020: wat kunnen we verwachten?

Volgens analisten en geruchten gaat de iPhone SE 2020 eruit zien als de iPhone 8, dus met hetzelfde design dat al sinds de iPhone 6 wordt gebruikt. Het toestel krijgt dus rondere hoeken en waarschijnlijk ook een glazen achterkant zodat je er draadloos mee kunt laden.

Hieronder lees je de belangrijkste verwachtingen over:

Naam: hoe gaat de iPhone SE 2 heten?

We hebben het steeds over de iPhone SE 2, maar dat is in feite een bedachte naam die zo gegroeid is omdat iedereen het toestel zo noemt en omdat het nu eenmaal gemakkelijker praten is als iets een (tijdelijke) naam heeft. De definitieve naam zou iPhone SE 2020 zijn, om daarmee aan te geven dat het de natuurlijke opvolger van de iPhone SE is. Niet per se wat het design betreft, maar wel als je kijkt naar de positie die het model in de line-up inneemt. Apple heeft de naam mogelijk al verklapt, want korte tijd stond bij een Belkin-screenprotector voor de iPhone 7 en iPhone 8 de iPhone SE vermeld. Dat het niet om de oorspronkelijke iPhone SE gaat is overduidelijk, omdat deze een veel kleiner scherm heeft en dus niet geschikt is voor deze screenprotector.

iPhone SE 2020 design

Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone SE 2020 een design dat op de iPhone 8 lijkt, dus met brede schermranden en een Touch ID-knop onder het scherm. De achterkant is mogelijk van glas gemaakt, om het toestel geschikt te maken voor draadloos opladen. Het is ook mogelijk dat Apple deze functie schrapt, omdat de gebruikersgroep er niet echt op zit te wachten en omdat het extra componenten vergt, die uiteraard geld kosten.

Bij de originele iPhone SE wist Apple onderscheid in het design te maken ten opzichte van de iPhone 5s, namelijk door het schuine randje van de behuizing mat te maken. Ditzelfde kan Apple ook doen bij de iPhone SE 2: in plaats van een glimmende glazen achterkant, kunnen ze de matglazen afwerking gebruiken van de iPhone 11 Pro-serie. In renders is al te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet. Daarop is ook een roestvrij stalen rand te zien, maar wij denken dat Apple vanwege kosten gewoon voor aluminium kiest. Andere designaanpassingen die Apple kan doorvoeren is een iets andere camerabult, zodat het model goed te onderscheiden is van de iPhone 8.

Apple kiest volgens betrouwbare bronnen voor drie kleuren: wit, zwart en rood. Of het ook echt om wit en zwart gaat en niet om zilver en spacegrijs, is nog lastig te zeggen. De rode variant zal vallen binnen de PRODUCT(RED)-lijn, waarmee een deel van het aankoopbedrag ook naar het goede doel gaat. Apple heeft in het voorjaar van 2017 en het voorjaar van 2018 al rode iPhones uitgebracht. Toen ging het om respectievelijk de rode iPhone 7 en rode iPhone 8. Mogelijk kiezen ze dit jaar dus voor de rode iPhone SE 2020.

Camera van de iPhone SE 2020

Aan de achterkant zit een enkele camera, om de kosten laag te houden. Waarschijnlijk is de camera hetzelfde als van de iPhone XR, met dezelfde functies zoals de portretmodus. De chip is er in ieder geval krachtig genoeg voor, al moet het toestel dan wel over de juiste camera-componenten beschikken en ook die zouden geschrapt kunnen worden uit kostenoverwegingen. Met de enkele camera van de iPhone XR kun je portretfoto’s maken van mensen en het zou ons niets verbazen als dat ook met deze nieuwe betaalbare iPhone kan.

Scherm van de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2 krijgt een 4,7-inch scherm. Dat is hetzelfde formaat als wat Apple gebruikt voor de iPhone 6, iPhone 7 en iPhone 8. Dit formaat voelt vertrouwd en is voor veel mensen de perfecte afmeting. Dat betekent ook dat het scherm ten opzichte van de iPhone SE een stukje groter is. Die heeft namelijk een 4-inch scherm.

Wij vinden dit 4-inch schermformaat inmiddels wel wat achterhaald. Dit formaat werd voor het eerst in 2012 geïntroduceerd bij de iPhone 5. Anno 2020 doen we van alles met onze iPhone, veel meer dan acht jaar geleden. iOS is bovendien in al die jaren flink veranderd en ook minder goed gemaakt voor kleinere 4-inch schermen. Alles ziet er dan opgeblazen en wat krampachtig uit, waardoor je heel veel moet scrollen. Een 4,7-inch scherm geeft veel meer ruimte en maakt de bediening net wat prettiger.

Tot slot gaat het om een LCD-scherm, net als de voorgaande iPhones met thuisknop. De kosten voor dergelijke displays liggen voor Apple een stuk lager dan een OLED-scherm, waar veel meer technieken in zitten. Wel verwachten we functies als True Tone en Haptic Touch.

Specs van de iPhone SE 2020

Kuo verwacht dat er een A13-processor in de iPhone SE 2020 zit, vergelijkbaar met de nieuwste iPhone 11-modellen. Op deze manier kan Apple nog steeds toestellen met Touch ID aanbieden, maar in een uitvoering waarmee ze nog jarenlang vooruit kunnen. We verwachten dan ook dat dit toestel nog tot 2025 software-updates ontvangt. Wat we niet verwachten is dat Apple elk jaar een nieuwe uitvoering van de SE 2020 gaat uitbrengen maar het toestel minstens drie jaar op de markt houdt. De iPhone SE verscheen in 2016 en is inmiddels dus ook vier jaar oud.

Wat de hoeveelheid werkgeheugen betreft zou Apple willen kiezen voor 3GB. Dit is meer dan de iPhone 8 (2GB), maar iets minder dan de iPhone 11-familie (4GB). Daarmee zit je ook voor de toekomst goed: de hoeveelheid werkgeheugen zorgt ervoor dat het toestel lekker vlot reageert en ook toekomstige functies goed kan bijbenen.

Het is wel interessant dat Apple volgens de geruchten in feite hetzelfde van plan is als in 2016. Toen werd de technologie uit die tijd (iPhone 6s) in een design van een generatie eerder gestopt (iPhone 5s). Anno 2020 zou Apple van plan zijn om de technologie van de iPhone 11 in een toestel te stoppen dat eruit ziet als de iPhone 8.

Andere specs die we verwachten is drie keuzes voor opslagcapaciteit: 64GB, 128GB en 256GB. Dit zijn dezelfde capaciteiten als bij de iPhone 11 het geval is. Voor de meeste mensen zal 64GB genoeg zijn, zeker voor de doelgroep waarvoor dit model geschikt is. Voor vermoedelijk zo’n €50 extra kun je upgraden naar 128GB.

Geruchten over iPhone SE 2020

De eerste geruchten over de iPhone SE 2 (nu iPhone SE 2020) verschenen in augustus 2017, een jaar nadat de originele iPhone SE op de markt was verschenen. Later dat jaar volgde nogmaals de bevestiging dat er inderdaad een nieuw model op de planning zou staan. Dit nieuwe model noemde iedereen voor het gemak iPhone SE 2, aangezien er nog geen definitieve naam bekend was. Er werd gesproken over een 4-inch scherm en een A10 Fusion-chip, maar die geruchten zijn alweer van een flinke tijd geleden en kunnen inmiddels van tafel worden geveegd.

In augustus 2018 dook opeens een zogenaamde ‘iPhone xx’ op in code van Apple. Het zou hier gaan om een iPhone met A10-processor, vergelijkbaar met de iPhone 7. Alles wees erop dat het zou gaan om een opvolger van de iPhone SE. Het toestel zou in opdracht van Apple worden gemaakt door fabrikant Wistron. Sindsdien wordt er nog steeds gesproken over een iPhone SE 2.

Dat de iPhone SE 2020 geen klein 4-inch scherm meer krijgt komt omdat voor Apple overwegingen van prijs belangrijker zijn dan het formaat. De toestellen zijn in de loop van de jaren steeds groter geworden en de schermranden worden smaller, waardoor Apple een compact toestel kan maken die nog steeds in je broekzak past. Als instapmodel heeft Apple ook al de 6,1-inch iPhone XR, maar die is door zijn formaat een stuk groter. Ook het prijskaartje daarvan ligt hoger, mede dankzij technieken als Face ID.

Het meest recente gerucht voorspelde de release van de iPhone SE 2020, de naam, kleuren en opslagcapaciteit. Het gaat om een betrouwbare bron, die stelde dat het model er binnenkort echt aan komt. Apple verklapte zelf ook de komst van het model en biedt nu ook ineens weer AppleCare+ voor de iPhone SE aan, hoewel dit momenteel nog niet verkrijgbaar is.

Alternatieven voor iPhone SE 2020

Kun je niet wachten op de iPhone SE 2020? Dan is de huidige iPhone 8 ook nog steeds een goede optie. Wil je een iets langere levensduur, dan is de iPhone XR het overwegen waard. Wil je wel het nieuwste toestel, maar niet de hoogste prijs? Dan is er altijd nog de iPhone 11. Modellen zoals de iPhone 7 uit 2016 vinden we anno 2020 niet meer het overwegen waard, omdat die qua software-updates nog maar zo’n twee jaar mee kan. Bekijk ook artikel waarin we de iPhones vergelijken.