Ieder jaar in september brengt Apple de nieuwste iPhones op de markt en dat zal ook in 2025 het geval zijn. Een van die nieuwe modellen is de standaard iPhone 17, de directe opvolger van de gewone iPhone 16. De iPhone 17 zal de komende jaren een populair model worden en de afgelopen maanden is er al wat informatie opgedoken over dit nieuwe model en hier lees je alles wat je nu al moet weten.

iPhone 17 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPhone 17:

Opvolger van de iPhone 16

Verwachte aankondiging en release in september 2025

Mogelijk met groter 6,3-inch display

Ondersteuning voor ProMotion

Verbeterde camera aan voor- en achterkant

Aangepast ontwerp

Snellere A19-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence

Mogelijk een eigen wifi- en/of 5G-chip van Apple

iPhone 17-serie: dit zijn de modellen

De iPhone 17 is een van de vijf nieuwe iPhone 2025-modellen. Dit zijn alle nieuwe iPhones die we dit jaar verwachten:

iPhone 17 (6,3-inch)

iPhone 17 Air (6,6-inch)

iPhone 17 Pro (6,3-inch)

iPhone 17 Pro Max (6,9-inch)

iPhone SE 4 (6,1-inch)

Lees meer over de volledige iPhone 2025 line-up op onze aparte pagina.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

Functies iPhone 17: wat wordt er nieuw?

De grootste vraag is wat de exacte vernieuwingen van de iPhone 17 worden. Voorlopig moeten we daarbij af gaan op diverse bronnen en geruchten. Zoals altijd is er al wat informatie gelekt, al moet je alles natuurlijk nog wel met een korrel zout nemen.

Design: nieuwe kleuren en vernieuwd ontwerp

Ieder jaar verandert Apple wel iets aan het ontwerp en dat zal bij de iPhone 17 niet anders zijn. We verwachten in ieder geval wat nieuwe kleuren. Op dit moment is de iPhone 16 verkrijgbaar in ultramarijn (blauw/paars), blauwgroen, roze, wit en zwart. We verwachten dat een aantal van deze kleuren wel behouden blijven, maar dat bijvoorbeeld ultramarijn (wat dé onderscheidende kleur is voor de iPhone 16) vervangen wordt door iets anders unieks.

Verder zijn er nog geruchten dat het design van de iPhone 17 aangepast wordt. Of dit ook voor de standaarduitvoering geldt is nog niet duidelijk, maar we gaan er vanuit dat dat voor een deel van de beweringen wel klopt. Zo wordt er gezegd dat de nieuwe iPhone meet afgeronde hoeken krijgt. Dat deed Apple al in 2023 bij de iPhone 15, maar nu zou daar nog veel meer sprake van zijn.

Bekijk ook De nieuwste geruchten over het iPhone 17-design: ‘Meer afgeronde randen, allemaal van aluminium’ Volgens meerdere bronnen gaat Apple het design van de iPhone 17-modellen flink aanpassen. De Pro-modellen krijgen een nieuwe achterkant, met een grotere camerabult. Maar ook aan de randen lijkt er wat te gaan veranderen.

Verbeterde camera

Op het gebied van de camera verwachten we de nodige verbeteringen. De gewone iPhone 17 behoudt zijn dubbele lenzen aan de achterkant, maar mogelijk krijgt de ultragroothoeklens een upgrade naar 48-megapixel. Dit vind je nu nog alleen in de Pro-modellen, maar maakt mogelijk de overstap naar de standaarduitvoering. Verder zijn er geruchten dat de frontcamera een upgrade krijgt. Deze heeft nu nog een 12-megapixellens, maar zou een upgrade krijgen naar 24-megapixel. Lees meer in ons artikel over de iPhone 17-camera.

Bekijk ook Dit weten we al over de iPhone 17 camera Goed nieuws voor iedereen die graag selfies maakt: de iPhone 17 krijgt een flink verbeterde frontcamera. Wat weten we verder al over de camera’s in de iPhone 17? Op deze pagina houden we je op de hoogte!

Display: groter en eindelijk met ProMotion?

De verwachting is dat het scherm van de iPhone 17 wat groter wordt. Momenteel zit er nog een 6,1-inch OLED-scherm in de iPhone 16, maar dat zou opgerekt kunnen worden tot 6,3-inch. Daarmee komt het schermformaat weer overeen met dat van het kleinste Pro-model. De 6,3-inch geeft net wat meer schermruimte, al is het verschil ook weer niet enorm groot.

Apple introduceerde ProMotion op de iPhone in 2021, bij de iPhone 13 Pro. Daarvoor was het al aanwezig in de iPad Pro. ProMotion is Apple’s naam voor een 120Hz-display. In de praktijk betekent dit dat animaties vloeiender zijn, dat scrollen soepeler gaat en dat het scherm in z’n algemeenheid een minder stotterende weergave geeft. Het verschil merk je vooral als je na enige tijd gebruik van het ProMotion-scherm terugkeert naar een iPhone zonder deze techniek (al went ook dat weer snel genoeg).

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze 120 Hz schermtechniek Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

Tot slot is het nog de vraag hoe het zit met always-on. Er waren geruchten dat de gewone iPhone 17 ook always-on krijgt, maar die informatie is alweer van een jaar geleden. Het is goed mogelijk dat Apple dit toch exclusief voor het Pro-model houdt, zodat er qua display nog onderscheid blijft tussen de gewone iPhone en de Pro-uitvoering.

Overige specs: nieuwere A19-chip, meer eigen Apple-chips

De verwachting is dat de iPhone 17 een nieuwe A19-chip krijgt, maar wat daarin verbeterd is is nog de vraag. We verwachten in ieder geval wat krachtigere prestaties (mogelijk voor nieuwe AI-functies), betere graphics en een hogere energiezuinigheid. Apple heeft de laatste jaren op het gebied van batterijduur flink wat verbeteringen doorgevoerd, onder andere doordat de chips steeds zuiniger worden. Hopelijk zet Apple deze trend door.

Verder is het mogelijk dat Apple meer van haar eigen chips gaat inbouwen in de nieuwe iPhone. Voor wifi en 5G is Apple nu nog afhankelijk van Broadcom en Qualcomm, maar het is geen geheim dat Apple liever alles zelf ontwikkelt. Apple zou dan ook al jaren bezig zijn met een eigen 5G- en wifi-modem, waarvan we in ieder geval een deel in een nieuwe iPhone van 2025 zien. De iPhone SE 4 van aankomend voorjaar zou voor het eerst een wifi-chip van Apple krijgen, maar dat geldt mogelijk ook voor de gewone iPhone 17 later dit jaar.

Prijs iPhone 17: hoeveel gaat hij kosten?

Tot slot is het nog de vraag hoeveel de iPhone 17 gaat kosten. We verwachten dat de prijs nagenoeg gelijk blijft met de huidige iPhone 16. En als ook de opslagcapaciteiten hetzelfde blijven (en dat is wel de verwachting) zijn dit de prijzen van de iPhone 17:

Release: wanneer komt de iPhone 17?

Over de aankomende release van de iPhone 17 kunnen we kort zijn: deze wordt pas in het najaar verwacht. De iPhone 17 wordt naar verwachting volgens traditie in september aangekondigd. De uiteindelijke release van de iPhone 17 zal dus in dezelfde maand zijn, in september 2025.

Lees ook onze pagina over de iPhone 2025 line-up voor meer info.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.