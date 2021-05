Welke Apple TV heb ik? Zo herken je Apple TV-modellen

Welke Apple TV heb ik?

Met allerlei verschillende Apple TV-modellen die beschikbaar zijn, is het lastig om te bepalen welke Apple TV je hebt. Om je daarbij te helpen, hebben we dit overzichtsartikel waarmee je makkelijk achterhaalt welke Apple TV je in huis hebt. Van de originele Apple TV tot de Apple TV 4K 2021: in dit overzicht hebben we ze allemaal overzichtelijk op een rijtje gezet.

Ben je op zoek naar het Apple TV modelnummer, dan vind je deze aan de onderkant van de Apple TV zelf. Op de nieuwste Apple TV’s vind je dit ook via Instellingen > Algemeen > Info.

Hoe herken ik een Apple TV 4K tweede generatie (2021)?

Kenmerkende eigenschappen van de Apple TV 4K 2021, tweede generatie:

Apple TV 4K modelnummer: A2169.

Vierkant zwart kastje met Apple TV-logo bovenop.

Poorten aan de achterkant: Gigabit Ethernet, HDMI 2.1 en voeding.

Geleverd met zilverkleurige aluminium Siri Remote 2021, tweede generatie (met meer knoppen en nieuw klikvlak).

Processor: Apple A12 Bionic-chip.

Voorzien van tvOS met de mogelijkheid om apps te downloaden.

Opslagcapaciteit van 32GB of 64GB.

Geïntroduceerd in april 2021.

Lees ons Apple TV 4K 2021 overzicht voor meer informatie.

Hoe herken ik een Apple TV 4K (2017)?

Kenmerkende eigenschappen van de Apple TV 4K:

Apple TV 4K modelnummer: A1842.

Vierkant zwart kastje met Apple TV-logo bovenop.

Poorten aan de achterkant: Gigabit Ethernet, HDMI 2.0a en voeding.

Geleverd met zwarte Siri Remote (met witte ring rondom Menu-knop).

Processor: Apple A10X Fusion-chip.

Voorzien van tvOS met de mogelijkheid om apps te downloaden.

Opslagcapaciteit van 32GB of 64GB.

Geïntroduceerd in september 2017.

Lees onze Apple TV 4K 2017 review over de voor- en nadelen.

Lees ons Apple TV 4K overzicht voor meer informatie.

Hoe herken ik een Apple TV 4/HD (2015)?

Kenmerkende eigenschappen van de Apple TV HD (voorheen Apple TV 4):

Hoe herken ik een Apple TV 3 (2012)?

Kenmerkende eigenschappen van de Apple TV 3:

Apple TV 3 modelnummer: A1427 en A1469.

Platter vierkant zwart kastje met Apple TV-logo bovenop.

Poorten aan de achterkant: Ethernet, optische geluidspoort, HDMI, micro-USB en voeding.

Geleverd met zilverkleurige Apple Remote.

Processor: Apple A5-chip.

Voorzien van Apple TV Software met beperkte functionaliteiten en apps.

Geen keuze voor opslagcapaciteit (standaard 8GB).

Geïntroduceerd in maart 2012.

Lees ons Apple TV overzicht voor meer informatie.

Hoe herken ik een Apple TV 2 (2010)?

Kenmerkende eigenschappen van de Apple TV 2:

Apple TV 2 modelnummer: A1378.

Platter vierkant zwart kastje met Apple TV-logo bovenop.

Poorten aan de achterkant: Ethernet, optische geluidspoort, HDMI, micro-USB en voeding.

Geleverd met zilverkleurige Apple Remote.

Processor: Apple A4-chip.

Voorzien van Apple TV Software met beperkte functionaliteiten en apps.

Geen keuze voor opslagcapaciteit (standaard 8GB).

Geïntroduceerd in september 2010.

Lees ons Apple TV overzicht voor meer informatie.

Hoe herken ik een originele Apple TV 1 (2007)?

Kenmerkende eigenschappen van de originele Apple TV 1:

Apple TV 1 modelnummer: A1218.

Grotere vierkante zilveren kastje met Apple TV-logo bovenop.

Poorten aan de achterkant: Optische geluidspoort, analoge geluidspoorten, component videopoorten, HDMI, Ethernet, USB en voeding.

Geleverd met witte kleinere Apple Remote.

Processor: Intel Pentium M-chip.

Voorzien van Apple TV Software (gebaseerd op Mac OS X 10.4 Tiger).

Opslagcapaciteit: 40GB of 160GB.

Geïntroduceerd in maart 2007.

Lees ons Apple TV overzicht voor meer informatie.

De eerste originele Apple TV werkte in eerste instantie alleen samen met een Mac en iTunes, maar dit werd later aangepast zodat je hem ook als losstaand product kon gebruiken. Op dat moment kon je alleen nog maar films huren en kopen via iTunes en lokaal opslaan. De tweede en derde generatie die daarna kwamen, hadden geen interne opslag meer om films lokaal te bewaren, waardoor streamen vereist was. Met ingang van de Apple TV 4 draait de Apple TV op tvOS, een compleet eigen besturingssysteem inclusief App Store. Ontwikkelaars kunnen apps en games voor deze nieuwste modellen maken, waardoor er veel meer mogelijk werd.

Apple TV kopen

Wil je nog een Apple TV kopen? In ons koopartikel vind je meer over de prijzen en de verschillende modellen die beschikbaar zijn. Mocht je nog twijfelen over welk model het beste bij jou past, dan lees je meer in onze Apple TV vergelijking.