Apple begint uitrol van anti-tracking popups in iOS 14.4

De nieuwe privacyfunctie in iOS 14 zorgt ervoor dat adverteerders eerst toestemming moeten vragen of ze je mogen volgen tussen websites en apps. In de beta van iOS 14.4 die sinds 16 december beschikbaar is voor ontwikkelaars en publieke testers, is de popup nu bij een aantal mensen verschenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de basketball-app NBA. Ontwikkelaars kunnen in de tekst van de popup zelf argumenten geven waarom ze de

data denken nodig te hebben. Bij de NBA-app is dat om een “betere en persoonlijker reclame-ervaring te bieden”. Echt overtuigend klinkt dat misschien nog niet. Je kunt met de bovenste optie het tracken voorkomen en met de onderste optie toestemming geven.

De nieuwe privacyfunctie is bedoeld om het tracken van adverteerders tussen apps en websites mogelijk te maken. Vooral Facebook maakt zich daar schuldig aan. Het bedrijf weert zich dan ook fanatiek tegen de nieuwe maatregelen en is een campagne begonnen om Apple zwart te maken. Er zouden vooral kleine bedrijfjes door getroffen worden, die nu hun inkomsten verliezen omdat gericht adverteren wegvalt. Facebook verdient zelf echter het meeste aan de tracking. Opmerkelijk is dat de eigen medewerkers van Facebook twijfelen aan de nobele bedoelingen van hun werkgever.

Apple was oorspronkelijk van plan om de functie in iOS 14 uit te brengen, maar stelde het uit naar 2021 om ontwikkelaars en adverteerders meer tijd te geven. Het huidige standpunt van Apple is dat het “begin 2021” wordt ingevoerd, mogelijk dus al in iOS 14.4. Maar omdat dit een beta is, kan het er ook weer tijdelijk uit gehaald worden. We gaan echter uit van januari of februari 2021.

De anti-trackingfunctie in iOS 14 is op twee manieren in te stellen. Ten eerste heb je via Instellingen > Privacy de mogelijkheid om tracking door bepaalde apps uit te schakelen. In het voorbeeld op de afbeelding is dat Videoland. Ook verschijnen er popups bij het openen van apps, waarmee je toestemming kan geven. Dit geldt zowel voor nieuw geïnstalleerde apps, als voor apps die je al wat langer gebruikt.

Lees onze tip Reclametracking uitschakelen op iPhone en iPad om meer te lezen hierover.