De iPhone 14 is het standaardmodel van 2022. Dit toestel is bedoeld voor mensen die een toestel uit de iPhone 2022 line-up willen hebben, maar geen behoefte hebben aan de Pro-functies. Je koopt een toestel waar je nog jaren mee vooruit kan. De iPhone 14 is inmiddels opgevolgd door de iPhone 15, maar zit nog steeds in het assortiment bij Apple als goedkoper alternatief. Daarnaast vind je dit toestel bij diverse winkels. Op deze pagina vind je de adviesprijzen en de actuele deals.

Dit zijn de huidige adviesprijzen van een losse iPhone 14:

De meeste winkels verkochten de iPhone 14 aanvankelijk nog voor de adviesprijs, maar langzamerhand zijn er steeds meer aanbiedingen. Je kunt gemakkelijk een paar tientjes besparen als je het juiste moment afwacht. Met onze prijsvergelijker hou je in de gaten wanneer er goede deals zijn.

Hieronder zie je de prijzen voor de iPhone 14. Op elk tabblad vind je een andere kleur, want dat kan behoorlijk in prijs schelen.

Apple brengt de iPhone 14 in meerdere kleuren uit. Naast Middernacht en Sterrenlicht kun je kiezen uit rood, blauw, paars en geel. Deze kleuren zijn allemaal nog verkrijgbaar.

Omdat er niet zo heel veel verschil in specificaties is ten opzichte van de iPhone 13 zou je ook nog voor dit eerdere model kunnen kiezen. Bekijk de iPhone 13 als los toestel om de prijzen te zien.

Wil je een scherpe deal voor de iPhone 14? Dan kan het de moeite waard zijn om een iPhone 14 met abonnement te overwegen, zeker nu de prijzen zo gestegen zijn. Vroeger waren de toestelprijzen via de provider erg ongunstig en betaalde je een paar honderd euro te veel, maar tegenwoordig hebben providers veel scherpere tarieven. Zeker als het om een groot eenmalig bedrag gaat kan het prettig zijn dat je minder betaalt én de kosten over een langere periode kunt uitsmeren. Je betaalt uiteraard de maandelijkse abonnementskosten, maar die was je bij een los toestel ook al kwijt aan een sim only. We raden daarom aan om eens goed te gaan rekenen voordat je je losse iPhone 14 aanschaft.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 14 abonnementen afsluiten:

Zoek je een goede deal, dan zou je ook kunnen kiezen voor een refurbished iPhone 14. Deze zijn grondig nagekeken en voorzien van een nieuwe accu, indien nodig.

Pluspunten van de iPhone 14:

Voorzien van OLED-scherm

Opladen met MagSafe

5G-support

Verbeterde camera

Meerdere kleuren

Nieuwste toestel, krijgt nog lang updates

Minpunten van de iPhone 14:

De specs verschillen niet zoveel van de iPhone 13

Je krijgt niet alle geavanceerde features van de iPhone 14 Pro (maar je betaalt dan ook een stuk minder)

iPhone 14 kopen: hierop moet je letten

De iPhone 14 is het standaardmodel in de line-up van 2022. Dit model heeft een 6,1-inch OLED-scherm en een dubbele camera. Andere features zijn een kleinere notch en een krachtiger processor, gecombineerd met een strak design. De iPhone 14 is de slimste keuze als je het allernieuwste toestel wilt, maar tegelijk een goedkope iPhone zoekt. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren.

Bij het kopen van een losse iPhone 14 moet je op een aantal punten letten:

Kleur : de iPhone 14 is leverbaar in verschillende kleuren. Keuze genoeg! Zorg dat je een extra keuze achter de hand hebt, voor als er weinig koopjes te vinden zijn voor jouw favoriete kleur of ergens niet op voorraad is.

: de iPhone 14 is leverbaar in verschillende kleuren. Keuze genoeg! Zorg dat je een extra keuze achter de hand hebt, voor als er weinig koopjes te vinden zijn voor jouw favoriete kleur of ergens niet op voorraad is. Opslag : Je kan kiezen voor 128GB opslag, maar als je er langer mee wil doen kan 256GB een betere keuze zijn, al kost dat wel wat meer. Lees ook onze tip over opslag kiezen.

: Je kan kiezen voor 128GB opslag, maar als je er langer mee wil doen kan 256GB een betere keuze zijn, al kost dat wel wat meer. Lees ook onze tip over opslag kiezen. Verkrijgbaarheid: De iPhone 14 is een populair toestel en veel webwinkels hebben dit model in het assortiment. De voorraden zijn bijna overal goed, maar kunnen per uitvoering verschillen. Hou ons artikel over iPhone-levertijden in de gaten om te weten waar je het beste terecht kunt. Van sommige modellen worden meer stuks geproduceerd en ze zijn daardoor makkelijker verkrijgbaar.

Wil je de iPhone 14 los kopen, dan is het belangrijk om te weten of je het toestel alweer snel wilt doorverkopen. Wil je na een jaar alweer een nieuwe iPhone kopen? Dan is het verstandig om een gangbaar en populair model te kiezen, dat het goed doet op de tweedehands markt. Een toestel in een neutrale kleur met voldoende opslag doet het ‘t best.

Kijk ook of even of je AppleCare+ wilt afsluiten. Laat je je toestel regelmatig vallen en wil je geen hoesje gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je mag twee schadegevallen per jaar claimen, ook als de schade door eigen schuld is veroorzaakt. Ideaal voor mensen die wat onhandiger zijn!

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een iPhone-verzekering. Dit kan onder andere bij:

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider (KPN, Odido of Vodafone) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt.

iPhone 14 als los toestel of met contract

De iPhone 14 is als los toestel en met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 14 abonnement krijg je veelal te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Wil je binnenkort een huis kopen of een lening afsluiten, dan kan dit lastig zijn. Voordeel van een contract is wel, dat de kosten wat meer verspreid zijn. Dat kan handig zijn als je niet meteen je spaarpot wilt stukslaan. Je zou ook een deel van de toestelprijs uit eigen zak kunnen betalen, zodat je onder de grens van 250 euro blijft.

Bij een losse iPhone 14 betaal je het complete bedrag in één keer. Je weet dan waar je aan toe bent en hoeft geen rekening te houden met afbetalingen.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 14 hebben voor de juiste prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur en opslag. Uiteraard hebben we alleen betrouwbare webwinkels en aanbieders opgenomen.

Losse iPhone 14: iets voor jou?

De iPhone 14 is een van de vier toestellen in de iPhone 14-serie. Je hebt daardoor voldoende keus: wordt het een van deze nieuwe modellen, kies je voor een exemplaar van vorig jaar, of is een instapmodel zoals de iPhone SE 2022 meer iets voor jou?

Het aantrekkelijke van de iPhone 14 is dat het een nieuw toestel is, maar voor een lagere prijs dan de Pro-modellen. Qua prijs zit je net boven de duizend euro. Toch kan het zijn dat de andere modellen uit de iPhone 14-familie beter bij je passen. Je kunt ook kiezen voor:

iPhone 14 Plus: technisch hetzelfde als dit model, maar met een groter 6,7-inch scherm.

iPhone 14 Pro: het high-end model van dit jaar, met geavanceerdere camera en andere extra’s.

iPhone 14 Pro Max: idem, maar met een nog groter scherm van 6,7-inch.

Wil je meer en heb je het geld ervoor over, dan kun je dus ook kiezen voor de Pro-modellen. Daarnaast zijn eerdere modellen zoals de iPhone 11, de iPhone 12 en de iPhone 13 nog op diverse plekken verkrijgbaar. Apple houdt de iPhone 12 en iPhone 13 nog in het assortiment voor mensen die een toestel onder de duizend euro zoeken.

iPhone 14 met sim only

Een iPhone 14 los toestel met sim only abonnement is een slimme optie voor mensen die zicht willen houden op hun maandlasten. Je hebt meer flexibiliteit en de prijzen liggen bij sim only vaak wat lager.

Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig is als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!

