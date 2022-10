Alles over een losse iPhone kopen lees je hier!

Je wilt een losse iPhone aanschaffen? Dan vind je in dit artikel prijzen en aanbiedingen van iPhone als los toestel, met informatie over modellen, levertijden en verkooppunten. Zoek je daarnaast een sim-only abonnement, dan hebben we daarvoor een aparte iPhone sim-only prijsvergelijker met de beste deals. Wij zorgen dat je nooit te veel betaalt!

Losse iPhone kopen: dit zijn de beste keuzes

Zoek je het nieuwste toestel, dan heb je keuze uit de iPhone 14-serie en de iPhone SE 2022. Hiermee kun je in elke prijsklasse terecht, want het loopt van het het pas vernieuwde instapmodel iPhone SE tot en met de meest luxe iPhone 14 Pro Max. Daarnaast zijn er eerdere modellen die nog steeds een goede keuze zijn.

De beste deals voor een losse iPhone

We hebben in onze prijsvergelijker de beste prijzen voor het populairste toestel van dit moment verzameld, de losse iPhone 14 Pro. Verderop zie je prijsvergelijkers voor nog meer populaire toestellen. Zo hoef je niet meer te zoeken naar de deal. We werken dit overzicht regelmatig bij met de nieuwste acties.

Prijsvergelijker iPhone 14 Pro

iPhone als los toestel aanschaffen in Nederland en het buitenland

In Nederland kun je de iPhone los kopen bij de Apple Store (meer info) en diverse andere aanbieders. In de prijsvergelijker hierboven zie je waar je de beste prijs kunt vinden. Tegenwoordig loont het niet meer de moeite om je iPhone in andere Europese landen te gaan halen, tenzij het om een gloednieuw model gaat dat nog niet in Nederland wordt verkocht. Wil je je iPhone in het buitenland gaan halen, dan moet je rekening houden met een aantal zaken die we in een apart artikel bespreken.

Naast de hierboven genoemde iPhone 14 Pro kun je kiezen uit nog veel meer modellen.

Welke losse iPhone kies je?

Voordat je een iPhone als los toestel koopt, is het belangrijk dat je goed nadenkt over het model dat het beste bij jou past. Let daarbij niet alleen op de kleur, maar ook op de hoeveelheid opslag. Hieronder geven we enkele tips.

#1 Welke iPhone past bij jou?

iCulture-lezers kiezen vaak voor zwart of grijs, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Zo zijn er toestellen in de nieuwe kleuren sterrenlicht en middernacht, die bij de meeste mensen wel in de smaak vallen. Je kunt ook kiezen voor de inmiddels ‘klassieke’ kleuren zilver, goud en rood. Kun je niet kiezen? Met een hoesje kun je je iPhone elke gewenste kleur geven. Ons artikel over de iPhone-kleuren helpt je bij de keuze.

Bekijk onze uitgebreide iPhone-vergelijking voor een overzicht van de huidige iPhone-modellen.

Of kijk voor meer filteropties in onze iPhone prijsvergelijker.

#2 Hoeveel iPhone opslag heb je nodig?

De instapmodellen van de iPhone hebben vaak 64GB opslag. Wil je meer omdat je je smartphone intensief gebruikt, dan is 128GB of 256GB een betere keuze. Voor de echt zware gebruikers is er ook 512GB, maar dat is voor de meeste mensen helemaal niet nodig. Twijfel je hoeveel iPhone-opslag je nodig hebt, dan hebben we ook daarover een gids waarmee we je helpen bij de keuze. Voor veel mensen is 128GB ideaal. Als je foto’s en muziek voornamelijk opslaag bij Google, Dropbox of iCloud kan 64GB ook prima zijn.

#3 Vergelijk de losse toestelprijzen en levertijden

Er zijn soms grote verschillen in de losse toestelprijzen. Ook de levertijd kan per aanbieder verschillen. Check daarom onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt en niet eindeloos hoeft te wachten.

Waarom een losse iPhone met sim-only abonnement?

Er zijn een aantal redenen waarom je een iPhone als los toestel zou willen kopen:

Je hebt een abonnement waar je nog steeds happy mee bent, maar je bent wel aan een nieuwe iPhone toe.

Je wilt de BKR-registratie voorkomen en koopt daarom je toestel zelf in plaats van een ‘afbetalingsregeling’ via je provider.

Je kunt geld besparen door een losse iPhone met sim only af te sluiten.

Je wilt de nieuwste iPhone hebben, ook al is je contract nog niet afgelopen.

iPhone 14 los toestel

De iPhone 14 is een compleet nieuw toestel en zoals te verwachten zijn er hiervoor nog geen écht interessante deals te vinden. De meeste winkeliers hebben op dit moment vooral moeite om voldoende voorraad te krijgen en ze zullen deze toestellen die als eerste geleverd kunnen worden voor de adviesprijs verkopen.

Wel is het mogelijk om een lagere prijs te betalen als je gelijktijdig een abonnement afsluit. Via de provider betaal je een eenmalig toestelbedrag van €924,- voor de 128GB iPhone 14 en dat ligt een stuk lager dan de adviesprijs bij Apple van €1.019,-. Een abonnement had je waarschijnlijk toch al nodig. Het geldt bij alle grote providers.

Bekijken:



iPhone 14 Pro los toestel

Ook voor de nieuwste Pro-modellen geldt dat de winkels en providers momenteel nog moeite zullen hebben om voldoende voorraad te hebben. Koopjes zijn er niet te krijgen. Sommige winkels zullen soms één euro onder de adviesprijs gaan zitten om hoog in de prijsvergelijkers te staan. Maar je bespaart er niet echt mee en misschien ben je bij een andere winkel sneller aan de beurt of krijg je betere service. Staar je dus niet blind op een euro meer of minder. Het wordt pas interessant als je meerdere tientjes kunt besparen. Op dit moment is er maar één manier om dat te doen: door via je provider aan te schaffen. Je betaalt voor de 128GB iPhone 14 Pro dan een vaste toestelprijs van €1.195,- in plaats van de adviesprijs van €1.329,- bij de Apple Store. Bij de andere modellen kan de korting net iets anders uitvallen, maar het scheelt altijd behoorlijk. En het geldt bij alle grote providers, dus je kunt deze ’truc’ uitvoeren met het abonnement dat precies bij jou past.

Bekijken:



iPhone 13 los toestel

De iPhone 13 is het 2021-toestel van Apple. De iPhone 13 heeft het nieuwe vlakke design, beschikt over 5G en heeft een verbeterde camera. Hiermee kun je ook de nieuwe filmmodus en de fotografische stijlen gebruiken. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, van de nieuwe kleuren Sterrenlicht en Middernacht tot rood, blauw en roze. De nieuwste A15-chip is razendsnel en het werkt met MagSafe voor sneller en gemakkelijker draadloos opladen. Lees er meer over op onze pagina iPhone 13.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 13 of een iPhone 13 abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone 13 Pro los toestel

De iPhone 13 Pro is er voor iedereen die een krachtig toestel zoekt voor professioneel gebruik. De iPhone 13 Pro heeft wederom drie camera’s en een LiDAR Scanner en is geschikt voor ProRAW foto’s en ProRes video’s. Je kunt kiezen uit vier kleuren, waaronder de nieuwe kleur Sierra Blue. Het instapmodel heeft 128GB opslag, dus daar kun je goed mee uit de voeten. Lees meer op onze pagina over de iPhone 13 Pro.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 13 Pro of een iPhone 13 Pro abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone 13 mini los toestel

De iPhone 13 mini is de kleinste iPhone in het huidige assortiment. Hij is qua specificaties vrijwel gelijk aan de gewone iPhone 13, maar dan in een kleiner formaat. Dat betekent ook een kleiner scherm en een kleinere batterij, dus hou daar rekening mee. Toch is er op materiaalkeuze niet bezuinigd: dit toestel heeft een 5,4-inch OLED-display en een aluminium behuizing die erg compact is. Binnenin vind je de nieuwste A15-chip, een dubbele camera met groothoek- en ultra-groothoeklens en je kunt kiezen uit allerlei kleuren.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 13 mini of een iPhone 13 mini abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone SE 2022 los toestel

De iPhone SE 2022 is echt het toestel voor de slimme iPhone-koper. Je krijgt het vertrouwde uiterlijk met Touch ID-knop onder het scherm, maar binnenin vind je nieuwe onderdelen zoals de A15-processor die je ook in de iPhone 13-serie vindt. Dit is een wat compactere iPhone voor mensen die een no-nonsense toestel zoeken. Je zult hier jarenlang plezier van hebben en dit is dan ook vooral een toestel voor mensen die een goede iPhone willen kopen waar ze de komende tijd geen omkijken naar hebben. Omdat dit toestel net is vernieuwd en lang updates krijgt, koop je ook een stuk zekerheid. In plaats van Face ID krijg je een fysieke homeknop met Touch ID, waardoor Apple dit toestel veel goedkoper kan produceren. Bewezen technologie dus.

In onze iPhone prijsvergelijker vind je de iPhone SE 2022 abonnementen en kun je filteren op kleur, opslag, provider en meer. Ook kun je kiezen voor een losse iPhone SE 2022.



Heb je een wat kleiner budget, dan zou je ook nog kunnen kijken naar de iPhone SE 2020, die nog maar net bij Apple uit het assortiment is gehaald maar bij veel winkels nog gewoon verkrijgbaar is.

iPhone 12 los toestel

De iPhone 12 is inmiddels opgevolgd door de iPhone 13, maar is nog steeds aantrekkelijk voor mensen die niet het allernieuwste nodig hebben. Je krijgt het nieuwe design met platte zijkanten, waardoor hij nauwelijks te onderscheiden is van zijn opvolger. Maar de prijs ligt een stuk lager. Ook krijg je 5G, een verbeterde camera met nachtmodus en een ultra-groothoeklens om complete gebouwen en landschappen in beeld te brengen. Je kan kiezen uit zes kleuren, van blauw tot paars. De nieuwste A14-chip is razendsnel en de iPhone 12 ondersteunt MagSafe voor makkelijker draadloos opladen. Lees meer op onze pagina over de iPhone 12.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 12 of een iPhone 12 abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone 12 mini los toestel

De iPhone 12 mini is de voorganger van de iPhone 13 mini, maar zit nog steeds in het assortiment. Hij is in specificaties vrijwel gelijk aan de gewone iPhone 12, maar heeft uiteraard een kleiner scherm en een batterij met een lagere capaciteit. De behuizing is compacter dan die van de huidige iPhone SE. Binnenin vind je een snelle A14-chip en fotograferen doe je met een dubbele camera met groothoek- en ultra-groothoeklens. Hij is beschikbaar in zes verschillende kleuren.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 12 mini of een iPhone 12 mini abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone 11 los toestel

Zoek je een iPhone die nog jaren mee kan, maar wil je niet te veel betalen? Dan zou de iPhone 11 ook iets voor jou kunnen zijn. Je hebt de keuze uit meerdere kleuren, de accuduur is prima en de hardware is net zo snel als bij de duurdere iPhone 11 Pro-modellen die in hetzelfde jaar zijn verschenen. Ook over de camera zijn we erg te spreken, zo kun je lezen in onze iPhone 11 review. Dit toestel zit nog steeds in het assortiment en is daardoor een interessante aankoop. Ook refurbished is deze iPhone erg gewild, ook in de uitvoering iPhone 11 Pro (Max). Deze wordt niet meer door Apple geproduceerd, de gewone 11 nog wel.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 11 of een iPhone 11 abonnement ook via onze iPhone prijsvergelijker.



iPhone los met sim only, wat zijn de opties?

Ga je een iPhone als los toestel kopen en heb je nog geen abonnement, dan kun je hieronder in onze prijsvergelijker terecht voor de beste deals. Kies je voor een iPhone met sim only, dan ben je het meest flexibel qua aanbieders en kun je elk moment overstappen naar een nieuwe iPhone.

