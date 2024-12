Welke Apple-producten komen er in 2025? Wordt het het jaar van de iPhone, Apple Watch of toch de Mac? Of zet Apple vol in op smart home? Dit zijn alle producten die je van Apple in 2025 kunt verwachten.

De afgelopen jaren hebben we een steeds beter beeld gekregen van welke producten Apple allemaal gaat uitbrengen. Dat komt enerzijds omdat geruchten steeds hardnekkiger zijn, maar anderzijds omdat Apple qua uitrol van nieuwe producten ook wat voorspelbaarder wordt. Waar Macs voorheen op onregelmatige basis geüpdatet werden, gebeurt dat nu een stuk regelmatiger. Dat geeft ons ook meteen een beter beeld van de Apple-producten van 2025. Met meer dan 20 verwachte nieuwe producten zit er voor iedereen vast wel wat bij.

Eerste kwartaal: MacBook, iPad en meer

Het eerste kwartaal van 2025 is wat betreft Apple-producten waarschijnlijk meteen aardig gevuld. Er staan volgens diverse bronnen meerdere nieuwe producten op de planning, waarvan de eerste al snel volgt. Maar ook verschijnt er de langverwachte opvolger van de goedkoopste iPhone uit het assortiment.

#1 MacBook Air M4

Het eerste nieuwe Apple-product van 2025 is zeer waarschijnlijk de MacBook Air M5. Deze verschijnt wederom in 13- en 15-inch formaat, maar dan met een snellere M5-chip. We verwachten geen andere grootse verbeteringen: er komt geen nieuw design of een nieuw display. Mogelijk past Apple wel enkele andere aspecten aan, zoals de camera met ondersteuning voor Middelpunt en wellicht een optie voor nanotextuur. De release is mogelijk al snel in 2025, via een kort persbericht.

Bekijk ook ‘Release MacBook Air M4 mogelijk al vroeg in 2025’ Apple heeft onlangs zelf per ongeluk de komst van de M4 MacBook Air verklapt. Er gingen al langer geruchten over een release van nieuwe M4 MacBook Air in 2025, maar nu is dat zo goed als zeker. En de release zou zomaar eerder kunnen zijn dan we verwacht hadden.

#2 iPad 2025

Eindelijk: na 2,5 jaar gaat Apple begin 2025 een nieuwe instap-iPad aankondigen. De iPad 11 wordt de opvolger van de 10e generatie iPad uit 2022. De grootste vernieuwingen: een snellere chip met Apple Intelligence-support en andere verbeterde specs. Verwacht geen grote designveranderingen of andere noemenswaardige updates, maar Apple zorgt er met de nieuwe versie wel voor dat deze weer bij de tijd is.

Bekijk ook Deze functies verwachten we in de standaard iPad 2025 De nieuwe instap-iPad die nog in 2024 verwacht wordt, krijgt weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Welke functies krijgt de iPad 2024 die je niet op zijn voorganger vindt? Dit is wat wij ervan verwachten.

#3 iPad Air 2025

Apple vernieuwt de iPad Air niet jaarlijks. Het is daarom best verrassend te noemen dat er in het geruchtencircuit al gesproken wordt over de iPad Air 2025. Het huidige model is van mei 2024 en was voorzien van een M2-chip. Het model dat voor het voorjaar van 2025 gepland staat, heeft in ieder geval een M3-chip of mogelijk een M4-chip. Daardoor zijn de grafische prestaties in ieder geval beter, met ondersteuning voor ray tracing in games. Over andere verbeteringen is nog weinig gezegd, maar wij verwachten geen nieuw design. Stiekem hopen we wel op een nieuw display, maar dat is nog koffiedik kijken.

#4 iPhone SE 2025

Hier hebben we lang op gewacht: de nieuwste vierde generatie iPhone SE. Apple’s huidige model is alweer uit 2022 en heeft nog een traditioneel design met thuisknop. Dat kan moderner en dat is precies wat de iPhone SE 4 gaat bieden. Het design zou geïnspireerd zijn op die van de iPhone 14, maar dan met een enkele cameralens. Er komt een OLED-scherm in en een chip met ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat betekent dus minimaal een A17 Pro-chip, maar het zou ons niet verbazen als Apple voor een A18-chip kiest. Lees ook onze iPhone SE 2025 verwachtingen en ons overzicht van iPhone SE 4 geruchten.

Bekijk ook iPhone SE 4 geruchten: dit zijn de verwachte features Waar blijft de opvolger van de iPhone SE 2022? Er zijn al genoeg geruchten over de iPhone SE 4, die waarschijnlijk begin 2025 op de markt komt. Op deze pagina vind je een round-up van alle recente geruchten.

#5 Apple’s smart home-display

Het eerste volledige nieuwe product van Apple in 2025 verwachten we ook al vroeg. Apple zou al jaren bezig zijn met een eigen smart home-apparaat, dat bestaat uit een groot scherm. Dit smart home-display zou je centrale hub met alles rondom je slimme huis bevatten, maar ook gebruikt kunnen worden voor FaceTime-gesprekken, webbrowsen en meer. Een soort iPad dus, maar dan geoptimaliseerd als smart home-device voor bijvoorbeeld aan de muur. Hij zou het formaat van twee iPhones krijgen, met een interface waarbij de iPhone en Apple Watch gecombineerd zijn. Lees meer over de verwachte functies van Apple’s smart home-display in onze round-up.

Bekijk ook Apple’s smart home-display komt eraan: dit zijn de verwachte functies Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid komend voorjaar een eigen smart display aankondigen, bedoeld voor de bediening van je smart home en meer. Er zijn nu al veel functies gelekt.

#6 AirTag 2

Het is in 2025 alweer vier jaar geleden dat de AirTag op de markt kwam. Inmiddels heeft Apple al een tijdje de tweede generatie Ultra Wideband-chip, die nog nauwkeurig werkt. Ideaal dus voor de AirTag. Andere verbeteringen zijn een beter bereik en nieuwe privacyfuncties, al zijn de exacte specs nog een vraagteken. Verwacht verder geen nieuw design: de AirTag 2 wordt waarschijnlijk hetzelfde munt-achtige accessoire.

Bekijk ook AirTag 2 komt in 2025: dit zijn de nieuwe functies en verbeteringen die je kan verwachten Apple gaat in 2025 een nieuwe AirTag uitbrengen, zo is al langer bekend. Maar wat zit daar dan in? Wat is er nieuw in de tweede AirTag? Ook over de AirTag 2 functies hebben we dankzij een betrouwbare bron nu een beter beeld.

Tweede kwartaal: Apple TV, HomePod en desktops

Het tweede kwartaal is wat onzekerder, vooral omdat Apple in die periode niet altijd nieuwe producten uitbrengt. Wel zijn er geruchten over nieuwe versies van de HomePod en Apple TV, die in de eerste helft van het jaar verschijnen. Tot slot zou het ons niet verrassen als er twee nieuwe krachtige Mac-desktops aan komen.

#7 Apple TV 4K 2025

Er was een tijd dat Apple ineens vrij rap achter elkaar nieuwe versies van de Apple TV 4K uitgebracht had, want tussen het huidige en voorgaande model zat ongeveer anderhalf jaar. Nu, bijna twee en een half jaar later, is een nieuw model in zicht. Een nieuw model zou een snellere chip krijgen en voorzien zijn van een eigen wifi-chip met betere specificaties. Er wordt ook al een tijdje gesproken over een goedkopere Apple TV, maar wij vragen ons af of dit 2025-model daarvoor de kandidaat is.

Bekijk ook Komt er een nieuwe Apple TV in 2025? Dit zijn de geruchten Apple werkt achter de schermen aan de volgende generatie Apple TV, die volgens geruchten gepland staat voor 2025. Maar wat biedt deze Apple TV qua vernieuwingen?

#8 HomePod mini 2

Wordt 2025 een smart home-jaar? Daar lijkt het wel op, want het derde product in deze categorie dat mogelijk in 2025 verschijnt, is een nieuwe HomePod mini. Verwacht echter geen hele grote veranderingen. We vermoeden dat Apple alleen de chips aan de binnenkant iets vernieuwt, met bijvoorbeeld de eigen wifi- en Bluetooth-chip. Ook zou Apple hier de tweede generatie Ultra Wideband-chip in kunnen doen, voor een betere werking van de Handoff-functie. Iets anders wat Appel kan vernieuwen, zijn de kleuren van de behuizing en een snellere S-chip. We verwachten geen support voor Apple Intelligence.

Bekijk ook HomePod mini 2: dit weten we al over de volgende mini-speaker van Apple Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de HomePod mini verscheen. Het is hoog tijd voor een opvolger, maar wat kunnen we verwachten qua specs en functies? En wat is dan de verwachte releasedatum van deze HomePod mini 2? Op deze pagina zetten we de geruchten voor je op een rijtje.

#9 HomePod met display

Apple gaat ook de grote HomePod niet vergeten, zo zeggen de bronnen. Apple zou van plan zijn om een HomePod met scherm uit te brengen. Er zit natuurlijk al een soort van display bovenop de HomePod, maar die laat eigenlijk niets zien behalve een animatie als Siri reageert. Een groter display voor het tonen van content zou zomaar het verschil kunnen gaan maken, al vragen wij ons af of zo’n HomePod qua functionaliteiten dan niet te dicht in de buurt komt van het nieuwe smart home-display van Apple. Of hebben de bronnen uit het geruchtencircuit het gewoon over hetzelfde apparaat? De tijd zal het ons leren.

Bekijk ook Gerucht: ‘Productie HomePod met scherm start in derde kwartaal 2025, werkt met Apple Intelligence’ Er komt een HomePod met scherm aan, zover is wel al duidelijk. Er zijn al jaren geruchten over en ook over de release van een HomePod met ingebouwd display is al veel gezegd. Het lijkt erop dat we hem in 2025 kunnen verwachten.

#10 Mac Studio 2025

De Mac Studio is een van Apple’s meest krachtige Macs in de line-up. In 2024 heeft Apple geen update uitgebracht dus we verwachten dat dat dit jaar wel het geval zal zijn. Apple moet hiervoor wel nog de krachtigere M4 Ultra-chip aankondigen, maar dat zou zomaar in de loop van 2025 kunnen gaan gebeuren. We verwachten een nieuwe Mac Studio daarom ook pas ergens in de zomer, misschien wel tijdens de WWDC.

#11 Mac Pro 2025

Wat geldt voor de Mac Studio, geldt ook voor de Mac Pro. Beide modellen spreken allebei de veeleisende Mac-gebruiker aan en nieuwe versies zullen vermoedelijk ook tegelijk aangekondigd worden. De nieuwe Mac Pro met M4 Ultra-chip vervangt dan de Mac Pro M2 Ultra, die in 2023 onthuld werd. Wellicht dat Apple het design nog gaat opfrissen, want we denken dat de Mac Pro nog wel iets kleiner kan. In het verleden gingen er nog wel geruchten dat Apple nog met een Extreme-versie van de chip komt, dus wellicht dat 2025 het jaar daarvoor is.

Derde kwartaal: iPhones, Apple Watches en meer

Traditiegetrouw staat het derde kwartaal in het teken van iPhones en Apple Watches. Dit jaar zouden we bij de iPhone zomaar een verrassend model kunnen zien, terwijl we bij de Apple Watch maar liefst drie nieuwe modellen verwachten. Genoeg om naar uit te kijken dus!

#12 iPhone 17

Voor de gewone iPhone 17 verwachten we niet per se hele grote vernieuwingen. Wel zou de ProMotion-techniek (dus 120Hz verversingssnelheid voor het scherm) voor het eerst naar het standaardmodel komen. Andere vernieuwingen zijn een snellere chip (A19), een verbeterde camera (zowel achter als voor) en een nieuw likje verf voor het design. Maar de iPhone 17-geruchten moeten nog flink op gang komen, dus wellicht dat er de komende maanden nog iets bijzonders opduikt.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit wordt de iPhone 17 line-up van 2025 (met de dunste iPhone ooit)’ De nieuwste geruchten over de iPhone 17: er komen in 2025 weer vier nieuwe modellen. Er zijn ook al wat specificaties van de iPhone 17 line-up gelekt. Dit is wat de geruchten nu zeggen.

#13 iPhone 17 Air

Het meest bijzondere model van 2025 wordt de nieuwe iPhone 17 Air (of iPhone 17 Slim, zoals hij ook wel genoemd wordt). Deze vervangt het Plus-model en moet een paradepaardje worden. Het is niet per se het topmodel met de beste camera of de langste batterijduur, maar wel het dunste model ooit. De iPhone 17 Air zou dunner worden dan de iPhone 6, dat nu nog de titel heeft als dunste iPhone ooit. Hier moet je wel wat voor op geven: er zou maar een cameralens in zitten en ook qua speakers zou je consessies moeten doen. Lees ook ons artikel met iPhone 17 Air geruchten.

Bekijk ook Nieuwste geruchten van de iPhone 17 Air: ‘Tussen 5 en 6mm dik, maar met slechts één speaker’ Het lijkt erop dat Apple na de MacBook Air en iPad Air ook van plan is om een Air-versie van de iPhone uit te brengen. En het hoeft niet meteen als het allerduurste model uit te pakken. Wat weten we al over de iPhone 17 Air?

#14 iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro wordt de opvolger van de iPhone 16 Pro en krijgt mogelijk een grote verandering bij het design. Er zijn namelijk bronnen die beweren dat Apple voor alle iPhones kiest voor een behuizing van aluminium. Dus weg met titanium en welkom aluminium. Ook zou dit model een snellere A19 Pro-chip krijgen met 12GB werkgeheugen, een betere 48-megapixel telelens en meer.

Bekijk ook Dit weten we al over de iPhone 17 camera Goed nieuws voor iedereen die graag selfies maakt: de iPhone 17 krijgt een flink verbeterde frontcamera. Wat weten we verder al over de camera’s in de iPhone 17? Op deze pagina houden we je op de hoogte!

#15 iPhone 17 Pro Max

Naast de iPhone 17 Pro komt er ook weer een grotere iPhone 17 Pro Max. Er zijn geen concrete of recente aanwijzingen dat Apple dit jaar kiest voor een iPhone 17 Ultra, zoals jarengeleden wel eens in het geruchtencircuit ging. Er zijn geen aanwijzingen dat de iPhone 17 Pro Max zich op andere aspecten flink gaat onderscheiden van de iPhone 17 Pro, dus we denken dat het slechts een grotere versie wordt.

#16 Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 wordt het 2025-model van de Apple Watch. Maar het is nog de vraag wat hier nieuw wordt. We verwachten de gebruikelijke updates (zoals een nieuwe S11-chip), maar qua design komen er waarschijnlijk geen veranderingen om dat de Apple Watch Series 10 al een vernieuwd ontwerp had. Dat is echter ook goed nieuws: je huidige bandjes zullen waarschijnlijk ook bij het 2025-model nog gewoon blijven passen. Er gaan wel al een tijd geruchten over een hoge bloeddrukmeter, maar of deze in de Apple Watch Series 11 komt is nog de vraag.

#17 Apple Watch Ultra 3

Apple bracht in 2024 geen nieuwe Apple Watch Ultra uit, dus dat er in 2025 wat gaat gebeuren is wel zeker. De Apple Watch Ultra loopt namelijk door het ontbreken van een 2024-model wat achter op de gewone Apple Watch. Zo missen enkele schermvernieuwingen (zoals een secondewijzer in always-on status) en de betere kijkhoek en heeft de gewone Apple Watch stiekem een groter display dan de Ultra. We zouden daarom niet raar opkijken als de Apple Watch Ultra een groter display krijgt. Wat er in ieder geval komt: het versturen van tekstberichten via satelliet. Lees ook ons overzicht met Apple Watch Ultra 3-geruchten.

Bekijk ook Apple Watch Ultra 3 geruchten: ‘Tekstberichten via satelliet en bloeddrukmeting in 2025’ Wat kunnen we verwachten van de Apple Watch Ultra 3? Dit zijn de nieuwste geruchten over de derde generatie van de sportieve smartwatch. Gaan we bij de Apple Watch Ultra 3 nieuwe functies en verbeterde hardware zien?

#18 Apple Watch SE 3

Komt er een derde nieuwe Apple Watch in 2025? Dat zou zomaar kunnen, want de Apple Watch SE is alweer ruim twee jaar oud. Lang leek het erop dat er in 2024 een opvolger zou komen, maar die kwam er niet. In plaats daarvan verwachten we de Apple Watch SE 2025 komend najaar, met mogelijk een vernieuwd design van plastic. Ook zou de Apple Watch SE wat vernieuwingen van de afgelopen jaren kunnen krijgen, zoals Tik dubbel en een iets groter scherm. Lees ook ons artikel met mogelijke functies voor de Apple Watch SE 3.

Bekijk ook Apple Watch SE 2025: dit zijn onze verwachtingen Alles over de Apple Watch SE 2025, de meest betaalbare Apple Watch van 2025. De derde generatie Apple Watch SE krijgt waarschijnlijk een groter scherm en een nieuwere chip, maar er gaan ook wilde geruchten over een heel ander materiaal. Dit moet je weten!

#19 AirPods Pro 3

In 2025 gaat Apple het waarschijnlijk wat rustiger aan doen als het gaat om AirPods. Toch komt er mogelijk een nieuw model: de AirPods Pro 3. Er zijn geruchten over betere ruisonderdrukking in de AirPods Pro 3 terwijl er ook gesproken wordt over nieuwe AirPods Pro met hartslagsensoren en meer. Apple focust bij de AirPods Pro steeds meer op gezondheid, zo zagen we dit najaar al met de gehoorfuncties. Of de AirPods Pro 3 nog een nieuw design krijgen, is nog de vraag. Het ontwerp is eigenlijk nooit aangepast, dus wellicht dat Apple wat kleine dingen gaat tweaken.

Bekijk ook Gerucht: ‘Volgende AirPods Pro krijgen hartslagsensor en meer’ Apple zou al jaren bezig zijn met meerdere gezondheidssensoren in de AirPods. Het nieuwste gerucht stelt dat de AirPods Pro 3 een hartslagsensor en meer krijgen.

Vierde kwartaal 2025: MacBook en meer

Wat betreft het vierde kwartaal zijn de producten het minst zeker. Als Apple iets nieuws gaat uitbrengen, is dat waarschijnlijk Mac- en iPad-gerelateerd. Grote verrassingen verwachten we hier niet, want die staan al voor eerder dit jaar gepland.

#20 MacBook Pro M5

Het lijkt inmiddels traditie geworden dat Apple in het najaar nieuwe MacBook Pro’s gaat aankondigen en vermoedelijk is dat komend najaar niet anders. De MacBook Pro 2025 krijgt een M5-chip en wat andere verbeterde specs. Op een geheel nieuw design hoef je niet te rekenen. Een MacBook Pro met nieuw ontwerp komt mogelijk pas in 2026. Het wordt dus een echte spec-bump.

Bekijk ook Gerucht: ‘MacBook Pro krijgt in 2026 nieuw design met OLED-scherm’ De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

#21 iPad Pro M5

Er zijn de afgelopen tijd al wat voorzichtige geruchten geweest over een nieuwe iPad Pro. Apple zou werken aan een iPad Pro met M5-chip voor release in 2025 op z’n vroegst. Het zou daarom ook zomaar kunnen dat dit model pas begin 2026 komt. Voor andere verbeteringen behalve de snellere M5-chip moeten we nog even geduld hebben, want daarover zijn voor nu nog geen geruchten geweest.

Wildecards: komen deze ook nog?

Tot zover de Apple-producten die in 2025 zeer waarschijnlijk gaan verschijnen. Er zijn altijd nog wat verrassingen mogelijk of producten die we niet in 2025 verwachten, maar toch nog eerder verschijnen. Apple zou bijvoorbeeld ook nog een update van de Vision Pro kunnen uitbrengen (of een release in Nederland mogelijk maken), terwijl er ook nog altijd geruchten zijn over een grotere iMac. In de zomer van 2024 waren er berichten dat een grotere 32-inch iMac in onderzoek was en dat deze op z’n vroegst in 2025 zou kunnen komen. Er zijn de afgelopen jaren ook wel al wat geruchten geweest over een nieuw Mac-scherm (eventueel als opvolger van het Pro Display XDR of Studio Display), maar deze geruchten zijn weinig concreet.