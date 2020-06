De goedkoopste iPhone-aanbiedingen van deze week

Waar is de iPhone met korting te krijgen? Wekelijks zoeken we de goedkoopste iPhone-aanbiedingen en abonnementen voor je op. Het aanbod is groot, waardoor je wel wat hulp kunt gebruiken bij het zoeken naar een goedkoop Phone-abonnement of een scherpe deal voor een los toestel.

We houden daarbij rekening met jouw wensen: wil je het allernieuwste, heb je een beperkt budget of zoek je meer iets in de middenklasse? Denk ook eens na over een refurbished iPhone, zodat je een topmodel van voorgaande jaren in huis kunt halen.

Kies jouw favoriete iPhone-aanbieding





De nieuwste iPhone aanbiedingen

Zoek je de nieuwste iPhone, dan heb je keuze uit de iPhone 11-serie en de iPhone SE 2020. Hiermee kun je in elke prijsklasse terecht, want het loopt van het instapmodel iPhone SE tot en met de supergrote iPhone 11 Pro Max.

Goedkoopste iPhone 11 deals

Zoek je een nieuwe iPhone die nog jaren mee kan, maar wil je ook niet te veel betalen? Dan is de iPhone 11 jouw toestel. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, de accuduur is goed en de hardware is net zo snel als bij de duurdere Pro-modellen. Ook over de camera zijn we erg te spreken, zo kun je lezen in onze iPhone 11 review. We noemden het daar “de beste keuze voor de meeste gebruikers”.

Je vindt een scherpe deal voor een losse iPhone 11 of een iPhone 11 abonnement via onze prijsvergelijker.







Goedkoopste iPhone 11 Pro deals

Wil je het beste toestel met de nieuwste technologie? Neem dan de iPhone 11 Pro, want die is op een paar punten nóg iets beter dan de gewone iPhone 11. Er zit werkelijk alles in, van drie cameralenzen tot een snelle processor. Dit toestel heeft een fraai OLED-scherm en is verkrijgbaar in vier rustige kleuren, waaronder de nieuwe kleur middernachtgroen. Dit is momenteel de beste iPhone die er te krijgen is.

Een losse iPhone 11 Pro is verkrijgbaar bij webwinkels, maar je kunt ook kiezen voor een iPhone 11 Pro met abonnement. Bekijk onze vergelijker om te filteren op kleur, provider en opslag.







Goedkoopste iPhone 11 Pro Max deals

Wil je een zo groot mogelijk scherm en het beste wat je kunt krijgen? Dan heeft Apple de iPhone 11 Pro Max voor je. Die is technisch gezien gelijk aan de iPhone 11 Pro, maar heeft een grotere scherm en ook een grotere accu. Met zijn 6,5-inch display past hij minder makkelijk in je broekzak. Maar Apple heeft met de extra grote accu ervoor gezorgd dat je toch een lekker lange gebruiksduur hebt.

Wil je een iPhone 11 Pro Max abonnement? Of zoek je een losse iPhone 11 Pro Max? In onze prijsvergelijker kun je filteren op de dingen die jij belangrijk vindt.







Goedkoopste iPhone SE 2020 deals

De iPhone SE 2020 is echt het toestel voor de slimme iPhone-koper. Je krijgt het uiterlijk van de iPhone 8 maar van binnen zit dit toestel vol met de nieuwste technologie, waaronder de A13-processor die je ook in de iPhone 11-serie vindt. Dit is een wat compactere iPhone voor mensen die een no-nonsense toestel zoeken waar je nog jarenlang updates voor krijgt. In plaats van Face ID zit er een fysieke homeknop met Touch ID in, waardoor Apple dit toestel veel goedkoper kan produceren, door gebruik te maken van al langer bestaande componenten. Je kunt kiezen uit drie kleuren.

In onze vergelijker vind je de iPhone SE 2020 abonnementen en kun je filteren op kleur, opslag, provider en meer. Ook kun je kiezen voor een losse iPhone SE 2020.







Goedkoopste iPhone XR deals

Wil je niet te veel betalen, maar vind je de iPhone SE te compact en de iPhone 11 nog te duur, dan is de iPhone XR een mooie tussenoplossing. Deze heeft een veel groter 6,1-inch scherm en beschikt ook over de nieuwste functies zoals Face ID. Bovendien kun je kiezen uit veel meer kleuren. Bekijk onze iPhone XR review voor alle ervaringen.

Een losse iPhone XR koop je bij je favoriete winkelketen of rechtstreeks bij Apple. Je kunt ook nog bij vrijwel alle providers een iPhone XR abonnement afsluiten. Check onze prijsvergelijker!







Goedkoopste iPhone XS deals

De iPhone XS was in 2018 het topmodel van dat jaar, dus je kunt rekenen op een degelijk toestel van goede kwaliteit. Apple kreeg bij de introductie kritiek dat iPhones meer dan duizend euro moesten kosten, maar tegenwoordig koop je ‘m voor ongeveer de helft. Ook zijn de modellen met meer opslag veel toegankelijker geworden. Je koopt dit toestel als je een voormalig toptoestel wilt voor een vriendelijke prijs.

Bekijk onze prijsvergelijker voor scherpe aanbiedingen voor een iPhone XS met abonnement of een losse iPhone XS. Ook zou je kunnen kiezen voor een refurbished iPhone XS, want ook die zijn momenteel al ruim op de markt.







Goedkoopste iPhone XS Max deals

Er is ook een grotere uitvoering van de iPhone XS, de iPhone XS Max. Technisch gezien precies hetzelfde, maar met een grotere batterij en uiteraard ook een groter scherm van 6,5-inch. De toestellen hebben dezelfde camera’s en andere hardware. Ook het design is gelijk.

Kies jij voor een iPhone XS Max met abonnement of liever een losse iPhone XS Max? De keuze is aan jou!







Goedkoopste iPhone X deals

De iPhone X was opzienbarend: dit was een spectaculair nieuw toestel dat vanwege de tiende verjaardag van de iPhone allerlei innovaties had gekregen, zoals een vrijwel randloos scherm en Face ID gezichtsherkenning. Andere fabrikanten hadden dit ook al geprobeerd, maar Apple liet zien hoe het moest: de gezichtsherkenning werkte beter dan bij de concurrentie. Nooit eerder had Apple zo’n compact toestel met zoveel functies gemaakt. Ziet er nog steeds mooi uit, maar is natuurlijk niet meer het nieuwste.

Wil je een iPhone X abonnement of zoek je een losse iPhone X? Als je geld wilt besparen kun je ook voor refurbished kiezen.







Goedkoopste iPhone 8 deals

De iPhone 8 is er in twee varianten: het normale model met 4,7-inch scherm en de grotere iPhone 8 Plus met 5,5-inch scherm. Beide zijn door de komst van de nieuwe iPhone SE 2020 een beetje in de schaduw komen te staan. Je kunt nu namelijk een toestel met precies hetzelfde uiterlijk krijgen, maar met veel betere specs. Toch kan het eventueel nog interessant zijn om voor een iPhone 8 te kiezen, bijvoorbeeld als je een leuke deal op de kop kunt tikken. En dat komt mooi uit, want die hebben we hieronder nou juist voor je op een rijtje gezet!

Check onze vergelijker voor de beste deals als je een losse losse iPhone 8 zoekt. Ook zijn er nog providers die de iPhone 8 met abonnement aanbieden.











Goedkoopste iPhone 7 deals

Let bij de iPhone 7 op, dat het grotere model iPhone 7 Plus een betere camera en enkele andere specs heeft die net iets beter zijn dan het standaardmodel met 4,7-inch scherm. Hou er wel rekening mee dat dit toestel niet meer zoveel updates zal krijgen en dus alleen interessant is voor mensen die echt niet zoveel met hun toestel doen. Maak je zelden foto’s en zoek je vooral een toestel om mee te bellen, dan kan de iPhone 7 perfect zijn. Dit toestel is in maar liefst 6 kleuren verschenen, waaronder een fraaie hoogglans zwart. Draadloos opladen is bij dit model echter niet mogelijk.

Een losse iPhone 7 haal je voor rond de 300 euro in huis en voor het Plus-model ben je rond de 400 euro kwijt. Wil je een iPhone 7 met abonnement, dan kan dat ook nog bij enkele aanbieders..