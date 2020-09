iPad kopen

Voor de aanschaf van je nieuwe tablet heb je keuze uit verschillende iPad modellen. Het standaardmodel iPad is ideaal voor de meeste gebruikers. Ben je een veeleisende gebruiker of wil je een iPad kopen voor zwaardere grafische toepassingen, dan is er de iPad Air of de iPad Pro in twee formaten. Voor mensen die een compacte iPad willen kopen is er de iPad mini.

Het iPad-assortiment ziet er in 2020 zo uit:

Heb je al een iPad, maar weet je niet wat voor model? Kijk dan in ons overzicht “Welke iPad heb ik?”

Heb je moeite met kiezen? Dan helpen we je met iPad vergelijken in onze keuzehulp. Daarin bespreken we alle modellen: de iPad Pro, iPad mini en het standaardmodel van 10,2-inch. Daarnaast zou je ook een tweedehands iPad kunnen overwegen, of een afgeprijsd model van vorig jaar.

Ik wil een iPad Pro kopen

De iPad Pro is gericht op professionele gebruikers zoals fotografen en creatieve professionals. Je kunt kiezen uit twee formaten: 12,9-inch en 11-inch (beide 2020-model). Naast de ondersteuning voor de Smart Connector en Apple Pencil 2, heeft dit model ook een strak design met groter scherm. Er zit geen thuisknop op en de iPad ontgrendelen doe je met Face ID. De nieuwste 2020-modellen hebben een nieuwe camera en snellere A12Z-processor. De camera bestaat uit twee lenzen (groothoeklens en ultra-groothoeklens) en de LiDAR Scanner, waarmee verbeterde AR-toepassingen mogelijk zijn. Dit zijn dus extra krachtige modellen waarin de nieuwste technische snufjes zitten. De iPad Pro prijzen liggen dan ook wat hoger. De iPad Pro 2018 is een uitlopend model dat inmiddels niet meer bij Apple verkocht wordt, maar nog wel bij andere winkeliers verkrijgbaar is.

Dit zijn de iPad Pro prijzen:

Je kunt ook bij andere winkels terecht:

Ik wil een middenklasse iPad kopen (10,9-inch)

Wil je wel veel functies maar vind je de Pro te duur? Dan is de iPad Air 2020 iets voor jou. Je zou ook nog kunnen kiezen voor de iPad Air 2019, maar die heeft een iets ander design, een kleiner scherm van 10,5-inch en werkt alleen met de eerste generatie Pencil.

Het 2020-model is voorzien van een 10,9-inch met True Tone, waardoor het beeld meekleurt met de lichtomstandigheden. Deze iPad is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar de geavanceerde functies van de iPad Pro, maar die daar niet de hoofdprijs voor willen betalen. Ook heeft deze iPad Air 2020 voor het eerst een Touch ID-knop verwerkt in de powerknop. Dit is het eerste device met A14-processor en werkt met de nieuwste Apple Pencil 2.

64GB iPad Air 2020 kopen: vanaf €669

256GB iPad Air 2020 kopen: vanaf €809

iPad Air bij andere winkels:

Vind je het nieuwste model iets te duur, dan zou je ook kunnen kijken naar interessante deals voor de 2019-versie.

Ik wil een standaard iPad kopen (10,2-inch)

De 10,2-inch iPad is het standaardmodel van de iPad, gericht op gewone gebruikers. Dit model is dan ook een stuk goedkoper dan de iPad Pro en is bedoeld voor niet-intensieve taken zoals video kijken en internetten. Het nieuwste model van de standaard iPad verscheen in het najaar van 2020 en is net als alle andere verkrijgbaar bij de Apple Store. De nieuwste 2020 iPad is ook geschikt voor de Pencil en heeft een snellere processor gekregen ten opzichte van zijn voorganger uit 2019. Dit is de enige verbetering.

Wil je liever een goede deal voor de iPad 2019, dan vind je hieronder enkele prijzen.

Ik wil een iPad mini kopen

De iPad mini is het kleinste formaat iPad, maar is toch heel krachtig. Dankzij het 7,9-inch past deze tablet gemakkelijk je binnenzak of handtas. De iPad mini 2019 is de nieuwste versie van deze kleine iPad. Deze werkt met de Apple Pencil en heeft een True Tone-scherm. Ook zit er een supersnelle A12 Bionic-chip in. Lees er alles over in ons overzicht iPad mini.

64GB iPad mini 2019 kopen: vanaf €459

256GB iPad mini 2019 kopen: vanaf €629

Waar vind ik goede iPad deals?

Apple hanteert vaste prijzen voor de iPads. Dat geldt ook voor de meeste Apple Premium Resellers (APR’s) en andere winkelketens. Voor leuke deals kun je op verschillende plekken terecht, zoals in onze dagelijkse rubriek iCulture Deals en bij Media Markt. Voor een refurbished iPad kun je prima terecht bij diverse aanbieders.

Naast de hierboven genoemde modellen kun je in sommige winkels ook nog eerdere modellen tegenkomen zoals de iPad 2018. Dit kan een uitstekende keuze zijn voor mensen die niet het nieuwste nodig hebben. Let op dat oudere iPad modellen zoals de eerste iPad Air en de oudere iPad mini niet te updaten zijn naar de nieuwste iOS-versies. Deze raden we alleen aan voor heel lichte toepassingen en als je een belachelijk goede deal kunt vinden. Je kunt soms ook een goedkope iPad krijgen bij lidmaatschap op een krant, cursus of vereniging.

Hoe kan ik een iPad zakelijk kopen?

Zakelijke gebruikers kunnen onder andere terecht bij bij Centralpoint.nl, een winkel die zich richt op zakelijke verkoop. Centralpoint heeft nieuwe Apple-producten meestal snel op voorraad en je kunt er meteen nieuwe printercartridges en andere kantoorspullen bij bestellen. Ook heeft CentralPoint soms refurbished iPads in het assortiment. Deze iPads zijn zo goed als nieuw, maar wel gebruikt.

Ik wil een iPad in België kopen

Alle iPad-modellen zijn in België te koop via de Apple Store en via de vertrouwde verkooppunten, te weten:

Apple Store Brussel en de online Apple Store in België

APR’s zoals easy-m en Switch

Saturn

FNAC

Media Markt

Mobistar Centers

Zoek je een iPad, kijk dan eens naar de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking.