Elk jaar brengt Apple een grote softwareupdate voor de iPad uit. In 2024 zijn we toe aan iPadOS 18, de opvolger van iPadOS 17. Deze update zal in grote lijnen dezelfde functies krijgen als iOS 18, maar met een aantal speciale extra’s voor het grotere scherm van de iPad.

iPadOS 18 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van iPadOS 18:

Grote software-update voor de iPad in 2024

Aankondiging in juni tijdens WWDC 2024

Release in september of oktober 2024

Speciale functies die geoptimaliseerd zijn voor de tablet, zoals het nieuwe toegangsscherm

Verbeterde en vernieuwde standaardapps

Verwachte vernieuwingen: veel AI-functies en grote vernieuwingen voor Siri

iPadOS 18 release en beta’s

Apple zal de volgende grote iPad-update aankondigen tijdens WWDC 2024, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie in juni. Meteen daarna komen de eerste beta’s beschikbaar, waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen gaan. Op iCulture kun je vlak daarna al de eerste artikelen met meer uitleg verwachten, waarin we de nieuwe functies uitgebreid testen en bespreken. De publieke beta volgt enkele weken later (in juli). Gedurende de hele zomer van 2024 zullen er steeds nieuwe beta’s van iPadOS 18 verschijnen.

De officiële release verwachten we in september 2024, maar het komt ook wel eens voor dat iPadOS iets wordt uitgesteld. In dat geval is oktober 2024 de meest logische maand.

iPadOS 18 geschikte toestellen

Welke toestellen de update naar iPadOS 18 krijgen weten we pas zeker in juni 2024. Deze toestellen kregen nog de update naar iPadOS 17:

Het is mogelijk dat enkele oudere devices in deze lijst afvallen, bijvoorbeeld het oudste device uit deze lijst: de iPad Pro 2017.

Een concept van mogelijke functies in iPadOS 18 (bron: Reddit)

iPadOS 18: mogelijke functies

De meeste voorspellingen over nieuwe softwarefuncties in 2024 hebben betrekking op AI, die terug te vinden zullen zijn in Siri, Apple Music en talloze andere diensten. Toch valt er ook voor de iPad nog wel iets te wensen. We lopen een aantal met je langs.

Verbeteringen voor Apple Pencil

Apple zou in iPadOS 18 de bediening met de Apple Pencil kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door ook swipebewegingen mogelijk te maken, zodat je het Bedieningspaneel kunt kopenen. Je hoeft dan niet meer steeds te wisselen tussen Apple Pencil en vingerbewegingen.

Rekenmachine-app

Het is meer dan tien jaar geleden dat de eerste iPad verscheen, maar er is nog steeds geen standaard Rekenmachine-app aanwezig. Op de iPhone, Apple Watch en Mac is de app al wel aanwezig, maar vreemd genoeg heeft de iPad nog steeds geen eigen rekenmachine. En waarom niet? Zo ingewikkeld is het niet.

Dagboek-app

De iPhone kreeg in 2023 de nieuwe Dagboek-app voor het vastleggen van je gedachten en belevenissen. We zouden deze app ook graag op de iPad zien, zodat je op het grote scherm door de foto’s kunt bladeren.

Standby op de iPad

In iOS 17 kregen we Standby op de iPhone, waarmee je van je toestel een klokje maakt voor op je bureau of nachtkastje. De functie kwam niet beschikbaar op de iPad, terwijl dat best zin zou hebben. Op het grotere scherm is er immers meer ruimte voor widgets en foto’s.

Meer gamingfuncties voor de iPad

Er zijn de laatste tijd diverse geruchten over grotere iPads (Air en Pro), waarbij gaming een grotere rol kan gaan spelen. Recent benadrukte Apple bij de iPhone 15 Pro-modellen nog dat games van console-kwaliteit mogelijk zijn geworden. De iPads met M-serie chips zijn krachtig genoeg om ook dat aan te kunnen.

Deze foto dateert al uit 2015, toen de iPad Pro nog maar net aangekondigd was!

Meer AI-functies voor de iPad

Naast gaming wordt er ook veel gesproken over AI. Apple zou Siri een upgrade willen geven in iOS 18 met AI-functies op basis van grote taalmodellen, zoals we al van ChatGPT kennen. Als ze in iOS 18 toegevoegd worden, lijkt het logisch dat we ze ook in iPadOS 18 terug gaan zien. Apple zou in de tvOS beta al ChatGPT-achtige functies hebben getest, dus mogelijk zien we ze op nog meer apparaten terug.

Meer powerfuncties voor de iPad

Soms is het moeilijk te voorspellen welke richting Apple op wil met de iPad. Plannen om er een laptopvervanger van te maken, zijn tot nu toe niet uit de verf gekomen, met iPadOS als belangrijkste beperkende factor. De hardware wordt steeds sneller en krachtiger, maar de software kan het niet bijbenen. Nu steeds meer iPads zijn voorzien van een M-serie chip zijn er geavanceerdere functies mogelijk. Hopelijk gaan we daar in iPadOS 18 meer van terugzien.

Software-updates in 2024

