Apple is al wel klant bij AMD, maar gebruikt alleen de grafische processoren (GPU’s) van het bedrijf. Het lijkt erop dat ook de hoofdprocessor binnenkort van AMD is. Dit blijkt uit aanwijzingen die in de code van de macOS Catalina 10.15.4 beta zijn gevonden. Twitter-gebruiker _rogame vond in de beta de codenamen Picasso, Renoir en Van Gogh. In beta 3 van macOS 15.2 werd ook al een verwijzing naar Van Gogh gevonden.



Renoir is de opvolger van Picasso en Van Gogh komt daarna. Het zou gaan om zogenaamde APU’s, een processor die de CPU en GPU combineert in een enkele architectuur. Van Gogh zou een processor zijn die op 7nm geproduceerd wordt en voorzien is van een Navi 21 of Navi 23 GPU. Renoir wordt op 12 nm geproduceerd en is Zen+ gebaseerd.

Sinds begin 2000 gebruikt Apple Intel-processoren, terwijl AMD de grafische kaarten leverde voor de Mac Pro, iMac en MacBooks. De Ryzen-processoren van AMD zouden een goede perfomance hebben, waardoor het logisch is dat Apple het in ieder geval overweegt.