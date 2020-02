Simyo eSIM vanaf vandaag

Een paar dagen nadat de eSIM voor de Belgische provider Orange is aangekondigd volgt er nu alweer een nieuwe aanbieder, maar nu voor Nederland. KPN gaat via dochterbedrijf Simyo de eSIM aanbieden. Voorheen was je aangewezen op T-Mobile, dat als enige provider in Nederland al sinds de zomer van 2019 de eSIM ondersteunde.



Sim Only en Prepaid klanten van Simyo kunnen vanaf vandaag de eSIM activeren. Dit doe je digitaal, net als alle andere zaken die je bij Simyo regelt. KPN ondersteunde de eSIM overigens al voor Internet of Things-apparaten en is via brancheorganisatie GSMA betrokken bij de ontwikkeling van de eSIM-standaard.

Simyo is dus niet de eerste provider in Nederland die de eSIM aanbiedt, maar heeft wel een primeur. Het is namelijk de eerste provider die zowel de eSIM aanbiedt voor Prepaid en Sim Only. Wel is er een beperking. Het is voor prepaid klanten nog niet mogelijk om een nieuw nummer aan te vragen met eSIM. Het werkt dus alleen met bestaande nummers, waarbij je de simkaart gratis kunt laten vervangen door eSIM.

Voor Sim Only-klanten is het wél mogelijk om meteen voor een nieuw nummer met eSIM te kiezen. je betaalt de normale prijs. Ook kun je je huidige simkaart op elk moment gratis laten vervangen door eSIM, via de Mijn Simyo-app.

Het bedrijf hoopt dat het nu nog gemakkelijker wordt om over te stappen naar Simyo. Een extra abonnement erbij nemen kan natuurlijk ook.

iPhone-gebruikers hebben geluk, want die toestellen zullen als eerste de eSIM-support van Simyo krijgen. Het gaat om de modellen uit 2018 en 2019. Concreet gaat het hier om de iPhone XS en later. later volgen ook Android-telefoons. Dit is afhankelijk van de introductie van nieuwe smartphones, meldt de provider.

Waarom eSIM?

De eSIM is een ingebouwde elektronische simkaart. Je hoeft dus geen fysieke simkaart meer te hebben, maar registreert je abonnement op een ingebouwde chip. De combinatie van een gewone simkaart en eSIM zorgt ervoor dat je dualsim op je iPhone kan gebruiken. Op deze manier kun je twee nummers (bijvoorbeeld zakelijk en privé) op één iPhone gebruiken.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Een ander voordeel is dat je eenvoudig in het buitenland een lokaal fysiek simkaartje kunt halen voor voordelige dataroaming, bijvoorbeeld in de VS. Je blijft dan evengoed bereikbaar via je eigen nummer op de eSIM, maar maakt gebruik van mobiele data via de fysieke kaart. In onze tip over het instellen van dualsim op de iPhone lees je hier meer over.

Nog geen Apple Watch met eSIM

Helaas betekent de aankondiging van KPN en Simyo niet dat de provider nu ook eSIM voor de Apple Watch gaat aanbieden. De eSIM-aankondiging voor vandaag geldt dan ook alleen voor de iPhone.

Meer weten over eSIM? We hebben een handige eSIM FAQ waarmee je in één keer bent bijgepraat!

Bekijk ook eSIM FAQ: veelgestelde vragen over de eSIM op de iPhone In deze eSIM FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de ingebouwde simkaart. Op welke toestellen is het beschikbaar, welke aanbieders zijn er, hoe activeer je het?