Net als voor iPhone, iPad en Mac komt Apple ieder jaar met een grote update voor watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch. In 2025 is het de beurt aan watchOS 26, dat de direct opvolger van watchOS 11 is. De nieuwe update wordt verschijnt dit najaar, maar nu hij al officieel aangekondigd is weten we al meteen wat er allemaal aan zit te komen.

Naam: watchOS 26, geen watchOS 12 Net als bij iOS, heeft Apple voor watchOS (en alle andere updates) gekozen voor een nieuwe naam. Het is dus geen watchOS 12, maar watchOS 26. Vanaf nu gebruikt Apple het jaartal van het aankomende jaar, zodat van alle software-updates het versienummer gelijk is. Dat zorgt voor meer consistentie tussen alle versies. Vernieuwd design watchOS 26 krijgt, net als iOS 26, een vernieuwd ontwerp. Bepaalde elementen met transparantie en de glasachtige look maken, ook de overstap naar de Apple Watch. Maar zo drastisch als bij iOS, is de verandering bij watchOS niet. De nieuwe update zorgt er echter wel voor dat deze nog steeds goed bij iOS past. Zo hebben knoppen, icoontjes en andere elementen allemaal een nieuwe look. watchOS 26 functies Apple voegt extra intelligentie toe aan je Apple Watch, mede dankzij Apple Intelligence op je iPhone. Zo krijg je betere suggesties en aanbevelingen voor bijvoorbeeld workouts en trainingen. Workout-app De Workout-app heeft een nieuw design gekregen, waarmee het makkelijker is om meteen een workout te starten. Een functie genaamd Workout Buddy geeft feedback tijdens het sporten, zodat je beter weet wat je aan het doen bent. De Workout Buddy komt alleen beschikbaar in het Engels. Slimme stapel De slimme stapel wordt nog slimmer. Als je bijvoorbeeld bij je sportschool komt, verschijnt er onderaan je wijzerplaat een icoontje met een snelkoppeling naar de juiste widget in de slimme stapel. Draaien met je pols Met Wrist flick kun je je pols van je af draaien zodat je inkomende meldingen eenvoudig kan negeren. Ook kun je zo een inkomende oproep negeren. Screenshot watchOS 26 aankondiging en beta's De aankondiging van watchOS 26 vond plaats tijdens de WWDC 2025, die duurt nog tot en met 13 juni 2025. De komende dagen volgen er nog meer kleinere aankondigingen, dus hou ook zeker nog iCulture in de gaten om niets te missen over de nieuwe watchOS-update. Kort na de presentatie, zal de eerste beta van watchOS 26 uitgebracht worden. Gedurende de hele zomer worden er nieuwe beta's uitgebracht, zodat de update al vroegtijdig getest kan worden voor de release later dit jaar. watchOS 26 release De release van watchOS 26 staat gepland voor aankomende september, vlak voordat de nieuwe Apple Watch Series 11 verschijnt. Tot die tijd volgen er regelmatig nieuwe beta's, maar de publieke release van watchOS 26 is waarschijnlijk in de tweede week van september. Wij denken dat de release in de week van 15 september is. Dit is de vermoedelijke planning: Aankondiging watchOS 26: 9 juni 2025

Beta’s watchOS 26: 9 juni 2025 tot en met augustus 2025

Beta's watchOS 26: 9 juni 2025 tot en met augustus 2025

Release watchOS 26: september 2025 (week van 15 september 2025)

iPadOS 26