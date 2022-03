De iPhone SE 2022 is het nieuwste instapmodel van Apple. De pre-order start op vrijdag 11 maart 2022 en de eerste toestellen worden vanaf 18 maart 2022 geleverd.

Je krijgt en supersnelle processor, in een toestel met een vertrouwd uiterlijk. Ben je fan van de Touch ID-knop onder het scherm, dan zit je goed met de derde generatie iPhone SE, want Apple houdt het bestaande design in ere. Het is een compact toestel met 4,7-inch scherm met een prijs onder de 500 euro. Daarmee ben je honderden euro’s goedkoper uit dan als je voor de topmodellen kiest. Bovendien heb je keuze uit net iets andere kleuren.

Wil je liever een iPhone SE 2022 met abonnement? Dat kan ook!



iPhone SE 2022 prijs los toestel

Apple denkt dat vooral mensen met een wat ouder toestel zullen upgraden naar de iPhone SE. Het toestel is ook bedoeld voor mensen die voor het eerst een iPhone aanschaffen, zoals mensen die overstappen van een Android -smartphone. De iPhone SE 2022 is op alle punten vlot: apps starten snel op, geavanceerde toepassingen zoals Augmented Reality zijn gewoon mogelijk en er zit ook 5G en WiFi 6 in om supersnel te kunnen internetten. Nog een ander pluspunt: er zit dualsim in, zodat je twee telefoonnummers naast elkaar kunt gebruiken.

Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone SE 2022 bij Apple:

De prijzen zijn dus iets verhoogd ten opzichte van de vorige generatie. Iets anders om rekening mee te houden is dat je voor €50,- extra dubbel zoveel opslag krijgt, namelijk 128GB in plaats van 64GB. Wil je lang met je toestel doen, dan raden we aan om voor meer opslag te kiezen. Het scheelt maar een paar tientjes en je hebt er langer plezier van.

Steeds meer winkels maken hun prijzen van de iPhone SE 2022 bekend. Hieronder zie je onze prijsvergelijker, die steeds meer wordt gevuld zodra winkels hun prijzen online zetten. Providers hebben hun eigen prijzen bekendgemaakt voor de iPhone SE 2022 abonnementen.

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. Check ook bij welke andere winkels je terecht kan. Lees meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijzen.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone SE 2022 los bestellen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Losse iPhone SE 2022: dit moet je weten

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

De iPhone SE 2022 is de enige nieuwe smartphone die Apple in het voorjaar van 2022 heeft uitgebracht. Zit je aan te hikken tegen de prijs van de iPhone 13 of een van de andere toestellen, dan komt de iPhone SE als geroepen. Het bevat namelijk dezelfde snelle processor, maar de prijs ligt veel lager. Je kunt instappen vanaf €489,-.

Wil je echt goedkoop uit zijn, dan hebben we deze truc bij Tele2. Daarmee haal je een iPhone SE voor nog geen 450 euro in huis, zonder dat je vastzit aan een lang contract. Je kunt namelijk na één maand al opzeggen.

Bekijk ook Zo haal je de iPhone 13 nu al met een paar tientjes korting in huis Via Tele2 kun je de nieuwste iPhones met een leuke korting aanschaffen. Je betaalt minder dan de adviesprijs als je een (volledig legaal) trucje toepast om korting te krijgen. Bovendien krijg je 3 maanden Apple TV+ gratis.

iPhone SE 2022 los kopen: welke moet ik kiezen?

Je hebt keuze uit drie kleuren, namelijk zwart, wit en rood. Zwart is een prima kleur als je je toestel later weer wilt doorverkopen, maar ook wit doet het prima in het tweedehands circuit. Wil je een opvallender toestel, kies dan rood. Twijfel je of zo’n felle kleur na verloop van tijd nog steeds bevalt, dan kun je beter kiezen voor een felgekleurd hoesje, die je op elk moment weer kunt verwisselen.

Wat opslag betreft kun je kiezen uit 64GB, 128GB en 256GB. Er komt geen 512GB opslag, omdat dit de prijs onnodig zou opdrijven voor dit instapmodel. Heb je nog moeite om de juiste hoeveelheid opslag te kiezen, dan helpen we je verder met onderstaand artikel.

Bekijk ook Tips voor iPhone opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 64GB genoeg of heb je 128GB, 256GB of zelfs 512GB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

iPhone SE prijs

Er is goed nieuws voor mensen die geen zin hebben om meer dan duizend euro voor een nieuw toestel te betalen. De prijs van de iPhone SE 2022 is namelijk heel redelijk en in vergelijking met de iPhone XR is er zelfs sprake van een prijsverlaging. Je bent nog geen 500 euro kwijt voor dit toestel en als je wacht op goede deals kun je zelfs nog een paar tientjes goedkoper uit zijn.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone SE hebben voor de juiste prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Kijk ook of een iPhone-verzekering nodig is en of je AppleCare+ wilt afsluiten. Dit lijkt misschien een verlengde garantieregeling, maar is eigenlijk meer een schadeverzekering waarbij twee schadegevallen gedekt zijn. Laat je je toestel regelmatig vallen en weiger je een hoesje te gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je zou ook kunnen kijken naar toestelverzekeringen van aanbieders als:

CentraalBeheer (als aanvulling op je woonverzekering)

SmartphonePolis

NowInsure

iPhone SE los kopen of met contract?

De iPhone SE is zowel als los toestel als met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone SE 2022 abonnement krijg je soms te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Je kunt dit voorkomen door een deel van de toestelprijs vooraf zelf te betalen. De rest van het bedrag smeer je dan uit over de looptijd van het contract.

Bij een losse iPhone betaal je het complete bedrag in één keer. Ook dat kan prettig zijn, omdat je weet waar je aan toe bent en vanaf dat moment geen rekening meer hoeft te houden met afbetalingen.

iPhone SE 2022 met sim only

Een iPhone SE 2022 los kopen met apart sim only abonnement is een slimme keuze voor mensen die hun maandlasten zo laag mogelijk willen houden. Je betaalt minder voor je abonnement en je hebt meer flexibiliteit bij providers. Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig kan zijn als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!

Bekijk ook iPhone sim only: bekijk sim-only abonnementen voor je iPhone Waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Bekijk tips hoe je nog meer geld bespaart op een sim-only iPhone. In dit artikel helder en onafhankelijk advies waar je op moet letten als je een iPhone met sim-only abonnement overweegt. Steeds meer mensen kiezen ervoor!