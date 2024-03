Zelf je Simyo abonnement samenstellen

Deze prijsvechter verkoopt niet de nieuwste iPhones, maar heeft wel heel flexibele sim-only abonnementen. Het mooie is dat je profiteert van het uitstekende KPN-netwerk, maar dat de abonnementen veel goedkoper zijn. Simyo heeft flexibele sim only-abonnementen, waardoor het nog makkelijker is geworden om je bundel samen te stellen. Kies voor gratis 4G internet, grotere internetbundels en goedkoper onbeperkt bellen en sms’en.

Je hebt bij deze provider altijd direct inzicht in je kosten: je ziet via de app of de website precies hoeveel minuten, sms’jes en MB’s je nog over hebt. Als je wilt kun je elke maand gratis je bundels aanpassen, naar beneden of naar boven. En: je Simyo abonnement is geldig in de hele EU! Dus ook op vakantie geen gezeur.

Een Simyo abonnement afsluiten gaat het snelst via de webshop. Geef aan of je een contractduur van 1 jaar wilt of een flexibel abonnement, waarbij je maandelijks kunt opzeggen. Kies hoeveel je wilt bellen en sms’en en vervolgens is het nog een kwestie van aantal MB’s kiezen. Dit loopt op tot 15GB.

Voor meer prijzen kijk je in de webshop van Simyo.