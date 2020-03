Apple-medewerkers kunnen thuiswerken

“Voel je vrij om op afstand te werken als je werk dat toelaat”, staat in een interne memo die in handen kwam bij Bloomberg. Een woordvoerder van Apple heeft inmiddels bevestigd dat de memo interdaad is rondgestuurd. Het geldt voor de week van 9 tot en met 13 maart. Afgelopen vrijdag kondigde Apple al aan dat medewerkers in Cupertino en Seattle vanuit huis kunnen werken. Nu volgen bijna alle kantoorlocaties, waaronder Italië, Frankrijk, Japan en Zuid-Korea. Voor mensen die wel vanwege hun werk naar kantoor moeten komen, zijn er extra maatregelen. Mensen die op uurbasis voor Apple werken zullen gewoon betaald krijgen. Andere grote techbedrijven doen dat ook.



In de Apple Stores moeten medewerkers uiteraard gewoon naar hun werk, maar ook daar zijn wat aanpassingen gedaan. Zo zullen er minder mensen worden toegelaten tot Today at Apple-sessies en Genius Bar-sessies, zodat mensen meer afstand tot elkaar kunnen houden. Ook gaat Apple de schoonmaakactiviteiten opvoeren.

Apple heeft behoorlijk te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dat komt omdat een groot deel van de toeleveringsketen in China zit en omdat het bedrijf wereldwijd actief is. Er zijn nu al geluiden dat de iPhones met 5G met ongeveer een maand zullen zijn vertraagd. Dat zou betekenen dat de nieuwe iPhones dit jaar niet in september, maar eerder in oktober of november in de winkel liggen.

Apple heeft meer last van het coronavirus dan Samsung, omdat het afhankelijker van China is. Samsung heeft productiefaciliteiten in Vietnam en wordt in China veel minder goed verkocht.