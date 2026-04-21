Het Apple-managementteam: de personen achter het bedrijf
Apple heeft meer dan 160.000 medewerkers in dienst, die ervoor zorgen dat we elk jaar nieuwe iPhones, Macs en andere producten kunnen aanschaffen, uitpakken en gebruiken. Het meest bekend zijn de mensen die de directie van Apple vormen, waarvan we hieronder een aantal zullen bespreken.
Het bedrijf Apple is op een bijzondere manier georganiseerd, zeker in vergelijking met andere bedrijven. Er is niet één aparte afdeling die alleen maar iPhones maakt, of een afdeling die zich alleen met Macs bezighoudt. Het designteam ontwikkelt de producten en de COO (Sadih Khan) en zijn team zorgen er vervolgens voor dat ze tijdig in de winkels liggen.
Dit zijn de belangrijkste sleutelfiguren binnen Apple:
- Tim Cook, CEO (tot 1 september 2026)
- John Ternus, CEO (vanaf 1 september 2026), Hardware Engineering (tot 1 september 2026)
- Craig Federighi, Software Engineering
- Deirdre O’Brien, Retail + People
- Johny Srouji, Hardware Technologies (vanaf 1 september 2026 ook Hardware Engineering)
- Greg “Joz” Joswiak, Worldwide Marketing
- Eddy Cue, Internet Software and Services
- Kevan Parekh, Chief Financial Officer
Enkele minder bekende directieleden zijn:
- Katherine Adams, hoofd juridische zaken
- Sabih Khan, COO
- Isabel Ge Mahe, algemeen directeur Greater China
Phil Schiller was een belangrijke sleutelfiguur binnen Apple, maar heeft een stapje teruggedaan en houdt zich nu alleen nog met App Store en Apple Events bezig. Voorheen was hij hoofd Marketing, maar die rol is overgenomen door Greg Joswiak.
Ook was Lisa Jackson – voormalig hoofd milieuzaken – regelmatig in beeld als het ging over het gebruik van Apple’s duurzaamheidsinitiatieven. Zij is aan het begin van 2026 met pensioen gegaan na ruim 13 jaar bij Apple. Kevan Parekh is viermaal per jaar te horen tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers.
Uiteraard zijn er ook duizenden andere mensen, die achter de schermen werken aan producten, verkoop en support. De meeste mensen kennen het bedrijf vooral vanwege de Apple Store.
Het complete managementteam is te bekijken op deze pagina bij Apple.
Voormalige Apple-topmensen
Dit zijn enkele belangrijke ex-medewerkers van Apple:
- Steve Jobs, medeoprichter (overleden)
- Jonathan (‘Jony’) Ive, hoofdontwerper tot eind 2019
- Angela Ahrendts, voormalig hoofd retail (tot begin 2019)
- Phil Schiller: nu Apple Fellow in een rol op de achtergrond
- Jeff Williams: voormalig COO (tot juli 2025)
Apple CEO’s
Apple heeft in de loop der tijd verschillende CEO’s gehad. Je denkt misschien dat mede-oprichter Steve Jobs het grootste deel van de tijd CEO is geweest, maar dat is niet zo. Opvallend is juist dat Jobs pas relatief laat als CEO werd aangesteld en na de introductie van de iPod de grootste succesjaren heeft meegemaakt:
- 1977-1981: Michael Scott
- 1981-1983: Mike Markkula
- 1983-1993: John Sculley
- 1993-1996: Michael Spindler
- 1996-1997: Gil Amelio
- 1997-2011: Steve Jobs
- 2011- september 2026: Tim Cook
- Vanaf september 2026: John Ternus
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Apple
Apple is het bedrijf achter de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en de andere mooie producten die we op iCulture bespreken, maar ook de vele diensten zoals de App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud en meer. Lees meer over Apple's CEO Tim Cook en de andere Apple-topmensen, hoe je contact opneemt met Apple Support en de Apple Stores in Nederland en België.