Maak kennis met de Apple Watch Ultra 2, de vernieuwde smartwatch met een sportieve insteek. Vorig jaar bleek de Ultra al een groot succes, ook onder mensen die niet zo heel erg sportief zijn. Misschien kan Apple met deze nieuwe uitvoering nog meer fans trekken. We vertellen je wat er nieuw is bij de Apple Watch Ultra van 2023!

Opvolger van de Apple Watch Ultra uit 2022

Alleen in 49mm formaat

Gemaakt van titanium, 95% gerecycled

Precision Finding voor iPhone dankzij U2-chip

Nieuwe S9 SiP (30% sneller)

On-device Siri

CO2-neutraal

Double Tap voor bedienen van Apple Watch

Verkrijgbaar vanaf 22 september 2023

Prijs blijft hetzelfde: €999,- in Europa

De Apple Watch Ultra 2 houdt hetzelfde design en ook het schermformaat blijft hetzelfde: 49 mm. Dit betekent dat je de bestaande Apple Watch-bandjes kunt blijven gebruiken. Wat we echter niet hebben gezien, is de nieuwe donkere kleur. Het lijkt erop dat Apple deze superwatch alleen in een natuurlijke kleur titanium blijft uitbrengen.

Net als de zojuist aangekondigde Apple Watch Series 9 kun je met de Apple Watch 2 Double Tap gebruiken om acties te doen als je je handen vol hebt.

Opvallend is ook het scherm: deze heeft een helderheid van 3000 nits, de meest heldere die Apple ooit gebruikt heeft. Verder maakt de Night Mode nu gebruik van de ambient lichtsensor om automatisch te wisselen naar de donkere weergave met rode wijzerplaat. Wat wijzerplaten betreft is er ook iets nieuws, namelijk de Modular Ultra.

Deze Ultra 2 heeft een batterijduur van 72 uur, een krachtiger S9-chip, on-device Siri en betere hoogtemeter. Hij is ook milieuvriendelijker: de behuizing is gemaakt van 95 procent gerecycled titanium. Combineer je met een Trail- of Alpine-band, dan is het product volledig CO2-neutraal.

De prijs blijft hetzelfde, namelijk $799 in de VS en €999 in Europa. Hij is verkrijgbaar vanaf 22 september.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.