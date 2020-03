Apple heeft een Magic Keyboard voor de iPad gemaakt. Dit is een iPad-toetsenbord met ingebouwde trackpad. Met dit accessoire is de tablet nog meer een laptopvervanger geworden. In dit overzicht lees je alles over de eigenschappen van het iPad Magic Keyboard en voor welke modellen het geschikt is.

iPad Magic Keyboard in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Ingebouwde trackpad

Geschikt voor iPad Pro (ook eerdere modellen)

Magnetische bevestiging met meerdere kijkhoeken

Schaarmechanisme, vergelijkbaar met nieuwste MacBooks

Opladen via USB-C-poort

Verkrijgbaar vanaf mei 2020

Prijs vanaf 339 euro

iPad Pro-toetsenbord met trackpad

Bij het Magic Keyboard voor de iPad gaat het om een toetsenbord met ingebouwd trackpad. Je bevestigt de iPad Pro magnetisch aan het toetsenbord en kunt hem vervolgens precies instellen voor de juiste kijkhoek. Deze is tot 130 graden verstelbaar. Het toetsenbord zelf lijkt sterk op dat van de nieuwste MacBooks, met schaarmechanisme en achtergrondverlichting in de toetsen. Verder zit er een USB-C-poort in om op te laden. De USB-C-poort van de iPad Pro blijft dus vrij voor andere apparaten, zoals externe opslag, een laadkabel of een tweede scherm.

Prijs van het Magic Keyboard voor iPad

Er zijn twee varianten van dit toetsenbord:

Voor 11-inch iPad Pro: €339

Voor 12,9-inch iPad Pro: €399

Beide modellen zijn vanaf mei 2020 verkrijgbaar in de Apple Store en bij andere retailers.

Geschikte iPads voor Magic Keyboard

Dit iPad Pro-toetsenbord met trackpad is geschikt voor de volgende iPads:

iPad Pro 11-inch 2018 en 2020

iPad Pro 12,9-inch 2018 en 2020

Alternatief: Logitech

Logitech heeft een alternatief voor Apple’s prijzige toetsenbord. Deze is bovendien eerder verkrijgbaar en is goedkoper. Bovendien is deze toetsenbordcase geschikt voor de wat goedkopere iPads. Het bestaat uit een beschermende hoes met ingebouwd toetsenbord en een trackpad. Het toetsenbord is van volledig formaat en heeft een rijtje sneltoetsen voor iPadOS.

Deze Logitech Combo Touch Keyboard Case with Trackpad for iPad is verkrijgbaar vanaf 24 maart en kost €149. Dit is minder dan de helft dan wat Apple vraagt voor het Magic Keyboard. Het is geschikt voor de volgende modellen:

Trackpad gebruiken op andere iPads

Vind je het Magic Keyboard te duur of heb je geen geschikte iPad, dan kun je toch gebruik maken van een trackpad. Vanaf iPadOS 13.4 is er namelijk ondersteuning voor trackpads. Dit betekent dat je een Magic Trackpad 2 kunt gebruiken om voortaan je cursor te besturen. Koppel je zo’n draadloze trackpad of een muis met je iPad, dan verschijnt er een muispijltje, die je meteen kunt besturen. Beweeg je met de cursor over een knop of iets anders waarop je kunt klikken, dan verandert het pijltje in een cirkel zodat je duidelijk ziet waarop je gaat klikken. Het bedienen met een trackpad is afgestemd op touchscreens.

Je kunt ook op het trackpad veegbewegingen maken om te wisselen tussen apps of om het Bedieningspaneel te openen.