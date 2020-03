Met Zoom kan je videobellen met collega’s, vrienden en familie. De app is beschikbaar op allerlei platformen en is vanwege het coronavirus en het vele thuiswerken een populair middel geworden om in contact te blijven. Heb je de app de laatste dagen ook gebruikt, besef je dan wel dat gegevens mogelijk in handen zijn van Facebook. De Zoom-app deelt namelijk allerlei persoonlijke informatie, zoals je locatie, met het sociale netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van Motherboard. Het geldt in ieder geval voor de iOS-versie van de app.



Zoom-app deelt gegevens met Facebook

Zoom maakt gebruik van Facebook’s Graph API, een tool waarmee allerlei statistische gegevens met Facebook gedeeld worden. Facebook verzamelt deze data om meer over gebruikers te weten te komen, zelfs als iemand niet op Facebook zit. Facebook verplicht apps die hier gebruik van maken om dit duidelijk in de privacyvoorwaarden te vermelden, maar Zoom doet dat niet.

Elke keer als je de Zoom-app opent, maakt de app verbinding met Facebook. Het sociale netwerk weet dan wanneer de gebruiker de app opent. Ook gegevens zoals het model smartphone, de tijdzone en de stad van waar je verbinding maakt en de provider die je gebruikt, wordt met Facebook gedeeld. De app maakt ook een unieke advertiser identifier aan, waarmee jij als gebruiker geïdentificeerd wordt.

Privacy-experts spreken er schande van dat Zoom in hun voorwaarden niets vermeldt over het delen van gegevens. Hoewel de app persoonlijke gegevens zoals je naam of geboortedatum niet deelt, is het delen van de locatie waar je vandaan belt nogal ongewenst. Zoom legt wel uit dat je Facebook profielgegevens verzameld worden als je met Facebook in de app inlogt. Ook vermeldt Zoom dat ze gegevens delen met Google Ads en Google Analytics. Het is daardoor des te vreemder dat over het delen van statistieken met Facebook niets gezegd is.

Zoom wilde niet reageren op het onderzoek. Het is al de tweede keer dat Zoom negatief in het nieuws komt. Door een kwetsbaarheid in de Mac-versie van Zoom konden hackers inbreken in je camera en zo dus meekijken. De app werd snel bijgewerkt om dit op te lossen. We verwachten dat Zoom binnenkort ook met een duidelijke verklaring komt wat betreft het delen van gegevens met Facebook.