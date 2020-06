Apple gaat in iOS 13.6 een aantal nieuwe functies introduceren. Ook zijn er nieuwe ontdekkingen gedaan, die mogelijk in iOS 13.6 of later geïntroduceerd worden.

Dat iOS 13 een ongebruikelijk verloop van updates heeft, is al sinds de allereerste versie in september duidelijk. Updates werden in rap tempo achter elkaar uitgebracht, soms met nog geen week ertussen. Ook in de laatste maanden van iOS 13 zorgt Apple voor verrassingen. Terwijl binnenkort iOS 14 onthuld wordt, komt Apple nog met nieuwe functies in iOS 13.6. De beta van iOS 13.6 wordt getest en daaruit zijn al enkele nieuwe functies ontdekt, maar ook toekomstige verbeteringen. Wat zijn de belangrijkste en welke functies kun je verwachten als iOS 13.6 uitkomt?



#1 Automatisch downloaden én installeren van updates

De iPhone en iPad hebben al een tijdje een optie om automatische iOS-updates te installeren, maar in iOS 13.6 wil Apple dit aanpassen. Er is nu nog maar één schakelaar waarmee je instelt dat de updates ‘s nachts automatisch geïnstalleerd worden zodra ze gedownload zijn, maar er komt in iOS 13.6 een afsplitsing. Er komen twee schakelaars: Download iOS-updates en Installeer iOS-updates. Je hebt dus zelf in de hand dat een update wel automatisch gedownload mag worden, maar niet zomaar geïnstalleerd wordt.

#2 Symptomen vastleggen in Gezondheid

De Gezondheid-app laat je nu al allerlei gegevens vastleggen, zowel via apps als door ze handmatig in te voeren. In iOS 13.6 komt daar een optie Symptomen bij. Daarmee kan je allerlei kwaaltjes vastleggen, zoals hoofdpijn, acne, pijn op de borst, spierpijn en nog veel meer. De toevoeging van deze functie is ongetwijfeld het gevolg van het coronavirus. De Symptomen-functie helpt je om bij te houden wanneer je voor het eerst last kreeg en hoe lang je al last hebt van dergelijke klachten. Bij elke klacht geeft Apple ook uitleg wat dit precies inhoudt.

#3 Bundels van diensten

Van deze functie is het nog niet bekend of dit op korte termijn al in iOS 13.6 geïntroduceerd wordt of dat het slechts voorbereidend werk is voor iOS 14. Er zijn namelijk opnieuw aanwijzingen in de code gevonden van iOS 13.6 gevonden (voorheen iOS 13.5.5) die wijzen op de bundeling van meerdere diensten. Zo zou je geld kunnen besparen door je te abonneren op zowel Apple Music als Apple TV+ en Apple News+. Mocht Apple deze functie toevoegen, dan is het ook nog maar de vraag of het wereldwijd beschikbaar komt. Apple News+ ontbreekt namelijk nog steeds in heel veel landen. Het is daarom te hopen dat Apple aparte bundels uitbrengt voor landen waar Apple News+ niet beschikbaar is.

#4 iPad-helderheid via toetsenbord

Naast iOS 13.6 is Apple ook bezig met iPadOS 13.6. Daarin zijn aanwijzingen gevonden naar een nieuwe optie om via sneltoetsen op het toetsenbord de iPad-helderheid aan te passen. Met Apple’s Smart Keyboards en Magic Keyboard voor de iPad kan dat niet, omdat er geen aparte rij functietoetsen op zit. Sommige andere toetsenborden hebben dat wel, maar met een specifieke sneltoets zou je de helderheid met elk toetsenbord kunnen aanpassen.

#5 Apple News+ Audio

En over Apple News+ gesproken: voor gebruikers in onder andere de VS komt er een functie genaamd Apple News+ Audio. Of het slechts gaat om voorbereidend werk voor iOS 14 of dat het echt in iOS 13.6 verschijnt, is nog niet duidelijk. Met de functie kun je als abonnee nieuwsverhalen beluisteren in plaats van dat je ze zelf leest. Er komt een speciale Audio-knop in de menubalk waar je gesproken nieuwsverhalen terugvindt. Hoewel we hier in Nederland voorlopig dus nog geen gebruik van kunnen maken, is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn als de News-app ooit in Nederland beschikbaar komt.

iOS 13.6 en iPadOS 13.6 worden de komende weken nog getest en verschijnen vermoedelijk nog deze maand of volgende maand voor je iPhone en iPad. Apple start later deze maand naar verwachting ook met de beta’s van onder andere iOS 14, dus het wordt een drukke tijd voor testers.