De nieuwste iOS update voor jouw iPhone of iPad

Regelmatig brengt Apple nieuwe iOS updates uit. Maar hoe weet je of je jouw iPhone of iPad nog kunt updaten? In dit overzicht zie je wat de meest recente iOS versie is die je op jouw toestel kunt installeren. Apple ondersteunt momenteel iOS 13, en bijna alle iPhones en iPads van de afgelopen jaren kun je nog updaten. Maar welke iPhones zijn niet geschikt voor de nieuwste iOS-versie? In dit overzicht lees je daarom wat de meest recente iOS versie voor jouw toestel is.

Ondertussen komt alweer iOS 14 eraan. Er is goed nieuws: alle toestellen die nu op iOS 13 draaien zijn ook te updaten naar iOS 14!



Welke iOS-versie?

In onderstaande afbeelding van Statista zie je welke iOS-versie je op jouw toestel kunt installeren.

Welke versie iOS heb ik? Het grote iPhone update overzicht

Hieronder zie je welke iOS-versie jij nog op je iPhone kunt installeren. Op dit moment kun je vanaf de iPhone 5s updaten naar iOS 12 en vanaf de iPhone 6s updaten naar iOS 13. Bij oudere toestellen moet je rekening ermee houden dat je steeds minder apps kunt installeren.

Device Introductie Eerste iOS Max iOS iPhone 12 mini 2020 14 14 iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE 2020 13 iPhone 11 Pro 2019 iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS 2018 12 iPhone XS Max iPhone XR iPhone X 2017 11 iPhone 8 / iPhone 8 Plus iPhone 7 / iPhone 7 Plus 2016 10 iPhone SE 9 iPhone 6s / iPhone 6s Plus 2015 iPhone 6 / iPhone 6 Plus 2014 8 12 iPhone 5s 2013 7 iPhone 5c 10 iPhone 5 2012 6 iPhone 4s 2011 5 9 iPhone 4 2010 4 7 iPhone 3GS 2009 3 6 iPhone 3G 2008 2 4 iPhone (gen 1) 2007 1 3

Tabel via iOSref.com

iPad update overzicht

Apple introduceerde de eerste iPad in 2010. Het zorgde voor de doorbraak van tablets in Nederland, waardoor heel wat gezinnen er tegenwoordig eentje thuis op de bank hebben liggen. Tegenwoordig legt Apple meer de nadruk op het zakelijke en professionele gebruik als laptopvervanger. Check hieronder welke iOS-update jij nog kunt installeren. Bij de iPads kregen de meeste modellen nog een update naar iOS 12. Alleen de modellen met de oude nummering 2, 3 en 4 en de eerste iPad mini gingen niet meer mee naar iOS 12. Bij iOS 13 is de situatie anders geworden, omdat hiervoor een afsplitsing is gemaakt: in september 2020 zijn de iPads overgestapt naar iPadOS, het nieuwe besturingssysteem voor tablets.

Device Introductie Eerste iOS Max iOS iPad Air 2020 (gen 4) 2020 14 14 iPad 2020 (gen 8) iPad Pro 2020 12.9″ (gen 4) 13 iPad Pro 2020 11″ (gen 2) iPad (2019) (gen 7) 2019 iPad Air 2019 (gen 3) 12 iPad mini 2019 (gen 5) iPad Pro 2018 12.9″ (gen 3) 2018 iPad Pro 2018 11″ iPad (2018) (gen 6) 11 iPad Pro 12.9″ (gen 2) 2017 10 iPad Pro 10.5″ iPad (gen 5) iPad Pro 9.7″ 2016 9 iPad Pro 12.9″ (gen 1) 2015 iPad mini 4 iPad Air 2 2014 8 iPad mini 3 12 iPad mini 2 2013 7 iPad Air (gen 1) iPad (gen 4) 2012 6 10 iPad mini (gen 1) 9 iPad (gen 3) 5 9 iPad 2 2011 4 iPad (gen 1) 2010 3 5

iPod touch update overzicht

Apple bracht in 2007 met de iPod touch een mediaspeler uit die op iOS draaide. Dat was vooral ideaal voor kinderen, die nog geen mobiele telefoon mochten hebben. Maar het apparaatje kan ook heel handig zijn voor ontwikkelaars, die bijvoorbeeld nieuwe functies willen testen. Hieronder zie je naar welke iOS-versie jij je iPod touch nog kunt updaten. De meest recente iPod touch (6e generatie) uit 2015 kan nog bijgewerkt worden naar iOS 12.