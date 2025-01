iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones

Uit welke iPhones kun je in 2025 kiezen? Op deze pagina lees je alles over de line-up van actuele iPhones die je zowel bij Apple als andere winkels kan vinden. We bespreken niet alleen de huidige modellen, maar ook de iPhones die er binnenkort aan komen. Mocht je dus van plan zijn om een nieuwe iPhone te kopen, dan ben je hier aan het goede adres. Je weet meteen waar je uit kan kiezen, wat de prijzen zijn en welke iPhones er in 2025 aan komen. Zodat jij de beste keuze kan maken.

2025-modellen: dit is de iPhone line-up

In 2025 is er sprake van een unieke situatie. Apple heeft namelijk voor de Europese Unie per eind december 2024 enkele oudere toestellen uit het assortiment gehaald, terwijl deze in bijvoorbeeld in de VS nog wel te koop zijn. Het gaat daarbij om de iPhone 14 en de iPhone SE. Daardoor is de officiële iPhone line-up van 2025 kleiner dan ooit, bestaande uit slechts zes toestellen:

Wil je toch een ouder model, dan kan je altijd nog terecht bij andere winkels. Dit zijn de iPhones die je in 2025 nog wel elders vindt:

De nieuwe iPhones van 2025

Maar natuurlijk komen er dit jaar ook weer nieuwe iPhones bij. Dit zijn de verwachte nieuwe iPhone 2025-modellen:

iPhone SE 4 (of iPhone 16E)

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17-serie uit 2025

Net als voorgaande jaren bestaat de line-up van nieuwe iPhones van 2025 uit vier modellen, maar er gaat wel wat veranderen. Het Plus-model zou plaats gaan maken voor een nieuw Air-model, wat voor het eerst is bij de iPhones. De iPhone 17-lijn is dé serie van de 2025 iPhones waar de meeste mensen naar uitkijken.

iPhone 17

Verwacht in: september 2025

De gewone iPhone 17 is de opvolger van de standaard iPhone 16 en krijgt mogelijk een iets groter 6,3-inch display, in plaats van 6,1-inch. Daarmee komt hij meer in de buurt van de laatste iPhone 16 Pro. Bovendien gaan er geruchten dat 120Hz ProMotion beeldverversing naar alle 2025 iPhones komt. Dat betekent dat deze functie niet meer alleen voor de Pro-uitvoeringen is. Andere hele grote veranderingen verwachten we voor dit model eerlijk gezegd niet. Apple zal de camera een update geven en uiteraard komen er ook weer nieuwe kleuren voor het ontwerp. Maar het is dan ook nog vroeg: het hoogseizoen van de iPhone 17 geruchten moet nog beginnen.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit wordt de iPhone 17 line-up van 2025 (met de dunste iPhone ooit)’ De nieuwste geruchten over de iPhone 17: er komen in 2025 weer vier nieuwe modellen. Er zijn ook al wat specificaties van de iPhone 17 line-up gelekt. Dit is wat de geruchten nu zeggen.

iPhone 17 Air

Verwacht in: september 2025

De iPhone 17 Air (of iPhone 17 Slim) wordt het gloednieuwe model van 2025, ter vervanging van de iPhone Plus-modellen. Dat model verkocht toch minder goed dan gehoopt, waardoor Apple zichzelf de ruimte geeft met een model waar wat meer mee geëxperimenteerd kan worden. De iPhone 17 Air wordt mogelijk de dunste iPhone ooit. Hij zou slechts tussen de 5 en 6 millimeter dik worden, maar daarvoor moet Apple mogelijk wel wat concessies doen. Zo komt er mogelijk maar een camera in, zit er slechts een speaker in en is de batterijduur mogelijk ook wat korter. Qua schermformaat verwachten we rond de 6,6-inch. Lees meer hierover in ons overzicht van iPhone 17 Air geruchten.

Bekijk ook Nieuwste geruchten van de iPhone 17 Air: ‘Tussen 5 en 6mm dik, maar met slechts één speaker’ Het lijkt erop dat Apple na de MacBook Air en iPad Air ook van plan is om een Air-versie van de iPhone uit te brengen. En het hoeft niet meteen als het allerduurste model uit te pakken. Wat weten we al over de iPhone 17 Air?

iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max

Verwacht in: september 2025

De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn de aankomende topmodellen van 2025. Daarin verwachten we een vernieuwd design, verbeteringen aan de iPhone 17 Pro-camera en krachtigere prestaties. Het titanium ontwerp zou ingewisseld worden voor aluminium, waardoor alle modellen de aluminium behuizing krijgen. Er is ook gesproken over rondere hoeken en een achterkant die aluminium met glas combineert. Dat zou ook deels te maken hebben met de vernieuwde camerabult achterop, die langer zou worden. De telelens krijgt vermoedelijk ook een 48-megapixel lens, nadat de vorige twee jaar al de groothoek- en ultragroothoeklens deze specificatie kregen. Ook het werkgeheugen in ieder geval de iPhone 17 Pro Max zou een flinke upgrade krijgen, in combinatie met de A19 Pro-chip.

Bekijk ook Toch geen drie op een rij? ‘Geen nieuw design voor iPhone 17 Pro-cameralenzen’ Wat kunnen we verwachten van de camera’s in de iPhone 17 Pro (Max)? Er circuleren momenteel twee geruchten. Ten eerste zou Apple de cameramodule een drastisch nieuw design willen geven, al wordt dat nu ook weer flink tegengesproken. En ten tweede krijgt de iPhone 17 Pro Max wellicht de beschikking over drie 48-megapixelcamera’s.

iPhone SE 4

Verwacht in: voorjaar 2025

Maar voordat de belangrijkste nieuwe modellen komen, gaat Apple dit voorjaar zeer waarschijnlijk nog een nieuwe iPhone SE uitbrengen. Deze iPhone SE 4 is mogelijk geïnspireerd op de iPhone 14, maar dan met een usb-c-poort en enkele camera. Ten opzichte van de meest recente iPhone SE is het dus een flinke stap, want dat betekent dat we nu echt afscheid genomen hebben van de thuisknop en het oudere design. We verwachten een 6,1-inch OLED-display met Face ID, maar zonder Dynamic Island. De A18-chip brengt Apple Intelligence naar dit model.

Bekijk ook iPhone SE 4 verwachtingen: deze functies zitten erin Wat kun je verwachten van de volgende iPhone SE, die ook wel de iPhone SE 4 genoemd wordt? In dit artikel lees je over de verwachte functies en meer.

iPhone 16-serie uit 2024

De iPhone 16-serie bestaat uit vier verschillende modellen, in verschillende maten. Dit zijn de formaten:

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Verwacht in Apple’s assortiment: minstens tot september 2026

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn de twee huidige standaardmodellen. Daarin zitten enkele verbeteringen voor de camera (zoals een betere ultragroothoeklens met ondersteuning voor de makromodus), de komst van de actieknop en de nieuwe Camera Control-knop. Ook zit er een nieuwe snellere A18-chip in en zijn er nieuwe kleuren voor de buitenkant. Op onze aparte pagina’s lees je nog veel meer over deze modellen.

Prijzen:

Prijzen iPhone 16 los toestel

Bekijk ook iPhone 16: het nieuwe standaardmodel van 2024 De iPhone 16 is completer dan ooit! Dit nieuwe standaardmodel van 2024 biedt veel nieuwe functies en verbeterde camera’s, zodat hij qua functionaliteit in de buurt van de Pro-modellen komt. Alles wat je moet weten over de iPhone 16 lees je hier.

Prijzen iPhone 16 Plus los toestel

Bekijk ook iPhone 16 Plus: de grote nieuwe iPhone van dit jaar Nu aangekondigd: de iPhone 16 Plus! Deze grote versie van de gewone iPhone 16 biedt een groter display, langere batterijduur en meer. Ook zijn er nieuwe functies die je ook in de iPhone 16 vindt.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Verwacht in Apple’s assortiment: tot september 2025

De huidige high-end-modellen zijn de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. In de iPhone 16 Pro zit dezelfde optische cameralens als die je eerder al in de iPhone 15 Pro Max vond, voor beter optisch inzoomen (tot 5x in plaats van 3x). Ook is de ultragroothoeklens verbeterd (van 12-megapixel naar 48-megapixel). Daarnaast krijgen beide modellen de nieuwe Camera Control-knop, bedoeld voor fotografie en videofilmen. Tot slot heeft Apple de schermformaten groter gemaakt: van 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch. Deze modellen blijven in ieder geval tot september 2025 in het assortiment bij Apple, maar zullen daarna verdwijnen en opgevolgd worden door de iPhone 17 Pro-modellen.

Prijzen iPhone 16 Pro los toestel

Bekijk ook iPhone 16 Pro onthuld: dit is er nieuw De iPhone 16 Pro is hét toptoestel van dit moment, op een formaat dat nog gemakkelijk in je broekzak past. Wat heeft de iPhone 16 Pro te bieden qua functies, specs en meer? Dat lees je op deze pagina!

Prijzen iPhone 16 Pro Max los toestel

Bekijk ook iPhone 16 Pro Max: dit is de nieuwe 6,9-inch iPhone van 2024 Alles wat je wilt weten over de iPhone 16 Pro Max. Wat is er nieuw bij deze grootste iPhone van 2024 en wat krijg je extra ten opzichte van de iPhone 16 Pro? We lopen alle vernieuwingen met je langs!

iPhone 15-serie uit 2023

De iPhone 15-serie uit 2023 bestond oorspronkelijk uit vier modellen, maar twee daarvan zijn al eerder uit Apple’s assortiment verdwenen.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Verwacht in assortiment tot: september 2026

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn de twee standaardmodellen van 2023. Ze hebben een vernieuwd design, verbeterde camera met 48-megapixel camera en voor het eerst ook een Dynamic Island. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn een van de meest vernieuwende standaardmodellen van de afgelopen jaren, want bij de iPhone 13 en iPhone 14 zagen we minder verbeteringen. Ook zat er voor het eerst een usb-c-poort in, in plaats van Lightning.

Prijzen:

Prijzen iPhone 15 los toestel

Bekijk ook iPhone 15: alles over het standaardtoestel van 2023 De iPhone 15 was dé nieuwe iPhone van 2023. Hij valt op door z’n pastelkleuren, maar je kunt ook gewoon kiezen voor zwart. De iPhone 15 heeft een verbeterd scherm, usb-c en een vernieuwde camera met 2x zoom. Hier lees je alles over de specs en functies!

Prijzen iPhone 15 Plus los toestel

Bekijk ook iPhone 15 Plus: het grote standaardmodel van 2023 De iPhone 15 Plus is het vernieuwde grote standaardmodel van 2023. Voor de tweede keer op rij brengt Apple een grotere versie komt van de standaard iPhone. Wat is er vernieuwd en welke functies kun je verwachten als je gaat upgraden?

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de twee high-end modellen uit 2023. Deze zijn niet meer bij Apple te koop, maar nog wel bij erkende resellers. De grootste vernieuwingen waren te vinden in het design (zoals de titanium frame), de camera, de actieknop en de specs. Ook niet onbelangrijk: de Lightning-poort is vervangen door usb-c met usb 3-snelheden. De iPhone 15 Pro Max heeft een camera met tetraprisma, waardoor je 5x optisch kunt inzoomen.

Bekijk ook iPhone 15 Pro: de eerste titanium iPhone met actieknop De iPhone 15 Pro is het topmodel van 2023. Wat is er vernieuwd ten opzichte van zijn voorganger? Welke functies zijn toegevoegd waar je naar kunt uitkijken als je wilt overstappen? Alles wat je moet weten over de specs, prijzen en opties voor de iPhone 15 Pro lees je hier!

Bekijk ook iPhone 15 Pro Max: het topmodel met 5x optische zoom De iPhone 15 Pro Max is de meest luxe iPhone van 2023. Dit toestel heeft nog steeds een 6,7-inch scherm, maar ook een aantal verbeteringen ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max, zoals een titanium behuizing, een actieknop en een 5x zoomlens. Alles wat je moet weten over de iPhone 15 Pro Max lees je hier!

iPhone 14 en iPhone 14 Plus: standaardmodellen uit 2022

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn de modellen die qua prijs op de middenklasse zitten. Deze toestellen uit 2022 hebben een verbeterde frontcamera, ondersteuning voor crashdetectie en laten je een SOS-noodoproep doen via satellieten. Qua design en ontwerp lijken de twee modellen heel erg op de voorganger, de iPhone 13. Apple heeft wel andere kleuren gebruikt. Dit zijn prima modellen waar je ook in 2025 nog prima mee voor de dag komt.

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn in december 2024 uit Apple’s assortiment verdwenen, omdat er geen usb-c-poort in zit. Bij andere winkels en aanbieders zal de iPhone 14 nog langer verkrijgbaar zijn, al is het onduidelijk voor hoe lang nog.

Prijzen iPhone 14

Prijzen iPhone 14 Plus

iPhone 13: het standaardmodel uit 2021

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De iPhone 13 lijkt in veel opzichten op de iPhone 14. Het scherm heeft dezelfde specificaties, er zit een dubbele camera in en zelfs de gebruikte chip is hetzelfde (A15). In september 2024 is de iPhone 13 uit het assortiment verdwenen, maar je vindt hem nog wel bij andere winkeliers. Of het de moeite waard is, is echter de vraag. Vaak kun je voor niet heel veel meer ook een iPhone 14 scoren.

Prijzen iPhone 13

iPhone SE 2022: Apple’s goedkoopste model

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

Eerder noemden we al de nieuwe iPhone SE 4 die in het voorjaar van 2025 verwacht wordt. Maar tot voor kort had Apple ook nog de iPhone SE 2022 in het assortiment. In december 2024 is deze verdwenen, omdat er nog geen usb-c-poort in zit. Maar bij andere resellers vind je dit nog model nog wel ruim, vaak tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de meest recente adviesprijs. De iPhone SE 2022 heeft een traditioneel ontwerp dat gebaseerd is op de iPhone 8, met een thuisknop en Touch ID. Er zit een 4,7-inch Retina-display in, maar geen OLED.

Prijzen iPhone SE 2022

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en ben je benieuwd uit welke modellen je kunt kiezen? Lees dan ons overzicht nieuwe iPhone kopen!

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?