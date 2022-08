Sluit je een iPhone-abonnement af met een toestel van meer van 250 euro? Dan koop je een telefoon op afbetaling en gaat het in feite om en telefoonkrediet. De mobiele provider moet dit doorgeven aan BKR en dit kan gevolgen hebben voor leningen die je later wilt afsluiten. In deze gids zetten we alles op een rij en bieden we 4 opties om te voorkomen dat je een BKR-registratie krijgt en persoonlijke gegevens zoals salaris en woonlasten moet opgeven.

Waarom BKR telefoonkrediet?

Sinds 1 mei 2017 zijn providers en webwinkels verplicht om inzichtelijk te maken hoeveel je voor een toestel betaalt. Voorheen leek het vaak alsof je een toestel ‘gratis’ kreeg. In de praktijk waren de kosten van het toestel vaak in het abonnement verwerkt. Nieuwe regels zorgen ervoor dat je een duidelijker overzicht hebt hoeveel je nu eigenlijk betaalt voor je mobiele abonnement en hoeveel voor je smartphone.

Het afsluiten van een iPhone met abonnement is aantrekkelijker dan ooit. De toestelprijs die je bij de provider betaalt ligt namelijk een stuk lager dan de adviesprijs bij Apple. Ter vergelijking: voor een iPhone 13 betaal je bij de provider altijd €720,- terwijl je bij Apple een adviesprijs van €909,- betaalt. Bovendien mag je bij een provider de kosten over een langere periode uitspreiden, waardoor je meer geld overhoudt voor andere leuke dingen.

Het is echter goed om je te realiseren dat je een telefoon op afbetaling koopt. Dit heeft invloed op je vaste lasten. Kredietaanbieders willen bij het verstrekken van een lening weten met welke vaste lasten jij te maken hebt, zoals reeds lopende leningen, alimentatie en andere verplichtingen. Vandaar dat providers verplicht zijn om bij telefoons met een waarde van meer dan €250 dit te melden bij Bureau Kredietregistratie. Als je 2 maanden achterloopt met betalen, dan zijn telecomaanbieders ook verplicht dat te melden. Zo kunnen andere kredietverleners inschatten of het verantwoord is om jou een nieuwe lening te verstrekken.

Het toestel is na afloop van de abonnementsperiode altijd van jou. Je betaalt aan je provider twee bedragen: het telefoonkrediet en het bedrag dat je kwijt bent voor belminuten, sms’jes en internetten.

Alleen het telefoonkrediet valt onder de BKR-registratie, de overige abonnementskosten voor data en bellen niet.

Hoe lang blijft de BKR-registratie staan?

Zodra je voor de laatste keer hebt betaald, wordt je telefoonkrediet afgemeld. Een beëindigd telefoonkrediet staat nog 5 jaar geregistreerd bij BKR.

Hoe kun je BKR-registratie voorkomen?

Wil je de komende jaren een hypotheek afsluiten? Dan kan het verstandig zijn om BKR-registratie te voorkomen, zodat je telefoonabonnement geen problemen gaat opleveren.

Zo voorkom je BKR-registratie bij je provider:

Betaal het hele toestelbedrag in één keer.

Betaal het bedrag boven de 250 euro meteen aan je provider bij het afsluiten van het contract. Het bedrag tot 250 euro betaal je verspreid over de looptijd van je telefoonabonnement.

Kies een telefoon met een waarde onder de 250 euro (dit is bij een iPhone vrijwel niet mogelijk).

Betaal binnen 3 maanden af (ook dit is vaak niet mogelijk).

Sluit het abonnement zakelijk af, indien mogelijk.

Of:

Koop een losse iPhone en regel zelf een sim only.

Om de kosten van je nieuwe iPhone te verlagen zou je kunnen kiezen voor een refurbished iPhone. Sommige providers bieden dit aan in combinatie met een abonnement.

Voor welke telefoonabonnementen geldt BKR-registratie?

Zijn de kosten van de mobiele telefoon binnen je abonnement hoger dan 250 euro, dan moet je bewijzen dat je het toestel ook echt kunt betalen. Dit doe je door een inkomenstoets uit te voeren. De telefoonaanbieder wil gegevens hebben over je inkomen, woonlasten en bestaande leningen. Daarnaast vindt verplichte BKR-registratie plaats.

De BKR-registratie vindt alleen plaats als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

Het gaat om een abonnement mét telefoon (dus niet sim only).

Je doet meer dan 3 maanden over de afbetaling.

Het abonnement is particulier afgesloten (dus niet zakelijk).

Het abonnement is afgesloten op of na 1 januari 2017. Het geldt dus niet voor langer lopende abonnementen.

Het telefoonkrediet bedraagt 250 euro of meer.

Als de telefoon op afbetaling meer dan 250 euro kost wordt er een kredietcheck uitgevoerd. Bij een goedkopere smartphone kan je krediet wel geregistreerd worden, maar is er geen inkomenstoets.

Gevolgen van kredietregistratie

Als je een hypotheek of een andere lening aanvraagt, wil de kredietaanbieder weten welke andere leningen je hebt. Ook het telefoonkrediet moet worden gemeld. De kredietaanbieder check bij BKR welke leningen je hebt lopen en of je altijd op tijd de termijnen hebt terugbetaald. De kredietaanbieder ziet dat je betaalgedrag op orde is en zal je sneller een lening verstrekken. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar je inkomsten en vaste lasten. De kredietverlener moet er vertrouwen in hebben dat jij de extra lening kunt betalen.

Welke gevolgen heeft BKR-registratie voor een hypotheek?

Als je telefoon is geregistreerd bij het BKR, heeft dit invloed op je maximale hypotheek. Een rekenvoorbeeld laat zien wat dit voor gevolgen heeft:

Je hebt een iPhone 13 Pro met abonnement afgesloten via je provider en hebt te maken met een toestelprijs van €1.000. Je betaalt maandelijks €41,67 om dit af te betalen, met een looptijd van 24 maanden. Je betaal over deze toestellening geen rente. Je krijgt dan een BKR-registratie van €1.000,-.

Stel dat je alleenstaand bent met een vast inkopen van 35.000 euro per jaar. Normaal zou je 165.859 euro kunnen lenen op basis van een annuïteitenlening met een rentevaste periode van 10 jaar. Door de BKR-registratie mag je nu nog maar 153.256 euro lenen.

Je ziet dat het toestelabonnement behoorlijk wat impact heeft op het maximale bedrag dat je mag lenen. Dit scheelt ruim 12.000 euro! Je had dus beter een toestelbedrag van €750,- kunnen voorschieten en de overige €250,- via je provider afbetalen zodat je niet met deze beperking te maken hebt. Bovendien bespaart het je een hoop papierwerk omdat je geen inkomenstoets hoeft te doen.

Positieve en negatieve BKR-registratie

Wanneer je een telefoonabonnement afsluit, krijg je een positieve BKR-registratie. Dit is ook het geval als je een creditcard of bestaande lening hebt. Betaal jij elke maand de kosten voor je toestel en andere leningen? Dan blijft je registratie gewoon positief.

Als je de lening niet op tijd volgens de afgesproken termijnen betaalt dan is het mogelijk dat je een negatieve BKR-registratie krijgt. Dit maakt het in de toekomst lastiger om een lening te krijgen. Voordat dit gebeurt, ontvang je nog wel aanmaningen en andere waarschuwingen.

Inkomenstoets bij een iPhone-lening

Telefoonverkopers verplicht zijn om een inkomenstoets te doen bij het afsluiten van een nieuw abonnement. Daarmee wordt bepaald of je wel in staat bent om het abonnement te betalen. Bij die inkomenstoets moet de volgende gegevens invullen:

Netto maandinkomen

Woonlasten per maand

Gezinssamenstelling

Overige leningen (via BKR-toets)

Op basis van een ingewikkelde rekensom wordt vervolgens berekend of je de maandelijkse kosten kunt betalen. Lukt dat niet, dan heb je pech en kun zul je moeten zoeken naar een goedkoper iPhone-abonnement, of een andere oplossing moeten zoeken zoals tweedehands of een los toestel.