Klacht van Telegram bij EU

Telegram is de derde grote ontwikkelaar die een klacht bij de EU indient. Het gaat opnieuw over de macht die Apple uitoefent en het feit dat Apple er een vergoeding voor vraagt om in de App Store te mogen staan. Eén van de punten die Telegram aanhaalt is dat ze in 2016 een gamingplatform wilden openen, maar dat Apple dit tegenhield door zich te beroepen op App Store-regels. Een paar jaar later volgde de introductie van Apple Arcade. Telegram zegt dat het risico liepen of te worden verwijderd uit de App Store. Apple heeft die macht, omdat ze als poortwachter fungeren. De klacht is ingediend bij Eurocommissaris Margrethe Vestager voor Mededingingszaken.



Telegram vindt dan ook dat de afwijzing een goed voorbeeld is van Apple’s macht in de markt. Apple zou door de monopoliepositie bovendien innovatie tegenhouden. Op 27 juli publiceerde het bedrijf een open brief, waarin Telegram zeven veelgehoorde mythes over App Store-vergoedingen op een rijtje zet. Punten die daarin aan de orde komen zijn bijvoorbeeld dat andere platformen ook een soortgelijk percentage rekenen en dat de vergoeding nodig is om de App Store te onderhouden. Er staan ook punten in die Apple niet beweert, zoals het bewering dat de vergoeding nodig zou zijn om betere iPhones te bouwen.

Eerder dienden Spotify en Rakuten al een klacht in bij de EU. De timing is opmerkelijk, omdat CEO Tim Cook net in een Amerikaanse hoorzitting is verschenen, om uit te leggen waarom er volgens hem geen sprake is van anticompetitief gedrag. Niet op elk punt van Cook even sterk. Zo beweert Apple alle apps gelijk te behandelen, maar toch bleek dat met Amazon een deal is gesloten voor een lagere vergoeding. Die deal is niet beschikbaar voor kleinere ontwikkelaars.