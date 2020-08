Er is de laatste weken veel te doen om het strenge beleid van de App Store. Heeft Apple niet veel teveel macht? Is Apple echt zo eerlijk als ze zelf zeggen? Dit is waarom de App Store-richtlijnen als het aan mij ligt aangepast moeten worden.

Dat Apple voor de App Store-regels heeft opgesteld waar alle ontwikkelaars zich aan moeten houden, zal niemand een tegenstander van zijn. De regels zorgen er immers voor dat er enige controle is over het aanbod van de App Store. Ook zorgt dit voor een veilige omgeving waarbij bijvoorbeeld scamapps een halt toegeroepen wordt. Maar diezelfde App Store-regels in de huidige vorm zorgen ook voor een stilstand in innovatie en weerstand van veel ontwikkelaars.



App Store richtlijnen zijn achterhaald

Na de aanklacht van Spotify, het gedoe rondom de Hey-app, het staken van Microsoft’s xCloud op iOS en het uitbrengen van een uitgeklede Facebook Gaming-app, is het nu Fortnite-ontwikkelaar Epic Games die zijn hakken in het zand zet en zich verzet tegen de regels van Apple. Spotify was er als de kippen bij om zich achter Epic Games te scharen, omdat de gevallen soortgelijk zijn.

Laat één ding duidelijk zijn: ik sta niet achter de manier hoe Epic Games dit aangepakt heeft. Door de regels bewust te overtreden, jaag je Apple alleen maar tegen je in het harnas. Enerzijds past dit kwajongensgedrag bij een game als Fortnite, maar aan de andere kant laat je jezelf ook van je slechte kant zien. Dat neemt niet weg dat Epic Games wel een punt heeft.

Geen gelijke behandelingen

Apple verdedigt zichzelf altijd met het statement dat de regels voor elke ontwikkelaar gelijk zijn. Dat is simpelweg feitelijk onjuist. Voor muziek- en videodiensten, nieuwsabonnementen, clouddiensten en zakelijke apps gelden uitzonderingen. Zij mogen, in tegenstelling tot alle andere apps in de App Store, wél abonnementen buiten de App Store aanbieden om die te gebruiken in de app. Waarom mag een Microsoft met de gamestreamingdienst xCloud dat niet? De App Store regels zijn opgesteld in 2008 en af en toe bijgeschaafd vanwege de ontwikkelingen in het applandschap. Het is daarom logisch dat die uitzondering voor gamestreamingdiensten er nog niet is, omdat die simpelweg nog niet bestonden toen die regels opgesteld werden. Maar waarom zou je de regels daarvoor niet kunnen aanpassen? Wat is erop tegen om gamestreamingdiensten dezelfde behandeling te geven als muziekstreamingdiensten?

Bovendien bleek uit de samenvatting van de hoorzitting van Tim Cook dat Apple in het verleden speciale deals met Amazon gesloten heeft. Amazon kreeg een voorkeursbehandeling, waardoor Amazon slechts 15% hoefde af te dragen in plaats van de gebruikelijke 30%. Dat klinkt mij niet echt als een gelijke behandeling. Ook nu mogen bepaalde videodiensten content buiten de App Store verkopen. En dat terwijl veel andere ontwikkelaars dat ook dolgraag willen, maar simpelweg niet mogen.

Er gelden ook geen gelijke regels voor het verkopen van fysieke goederen via een app enerzijds en het aanbieden van digitale spullen in een app anderzijds. Een webshop-app mag haar spullen verkopen en klanten laten betalen via een eigen betaalsysteem dat helemaal buiten de App Store om gaat. Als jij iets koopt via de Coolblue- of Bol.com-app, pakt Apple daar geen 30% van. Maar als jij iets digitaals aanschaft in een game als Fortnite, pakt Apple 30% van de inkomsten.

Ik snap dat Apple daarvan wil profiteren. De digitale goederen worden immers ‘opgeslagen’ in de App Store. Dat geldt niet voor je nieuwe iPhone die je bij Coolblue bestelt. Toch begrijp ik het wel dat het in de ogen van appmakers oneerlijk is dat webshops wel content buiten de App Store mogen verkopen, maar apps met digitale goederen niet. Wat de oplossing precies is weet ik ook niet, maar misschien zit deze ergens in het midden. Verlaag het commissiepercentage voor dergelijke in-app aankopen van 30% naar 15%, net als bij doorlopende abonnementen waar Apple na het eerste jaar 15% pakt.

Het is ook logisch dat Apple niet alle soorten apps over één kam kan scheren. Het is onmogelijk om alle apps aan exact dezelfde regels te moeten houden. Uitzonderingen zijn er altijd, maar ik vind het vreemd dat Apple voor de ene partij wel uitzonderingen maakt en de andere niet, terwijl er in essentie weinig verschil is tussen de ene partij en de andere.

Scheve vergelijkingen

Ik zie online, onder andere bij de berichtgeving op iCulture, vaak de vergelijking gemaakt worden tussen de App Store enerzijds en een lokale supermarkt of een huurhuis anderzijds. “Apple biedt ontwikkelaars met de App Store een onderdak, dus die ontwikkelaars moeten zich maar aan de regels houden”, wordt er vaak gezegd. “Ik kan toch ook niet mijn eigen maaltijden in een lokale supermarkt verkopen zonder de supermarkteigenaar daarvoor te betalen? Of in een huurhuis wonen zonder huur te betalen?”

Dat regels gemaakt zijn om je eraan te houden, staat als een paal boven water. Maar waar de vergelijking volgens mij scheef gaat, is dat Apple met de App Store de enige plek is waar je iPhone- en iPad-gebruikers kan bereiken. Er is geen mogelijkheid om zelf een appstore op te starten. Dat wordt door Apple ten strengste verboden. Het is voor ontwikkelaars ook nagenoeg onmogelijk om zelf een smartphone te maken met een geheel eigen ecosysteem.

Als je Apple-gebruikers wil bereiken (en dat zijn in totaal miljarden gebruikers), ben je als ontwikkelaar verplicht om met Apple te dealen. Die macht heeft Apple nu eenmaal opgebouwd de afgelopen jaren. Waar je als huurder of verkoper van je eigen maaltijden ruim de keuze hebt om ergens anders te wonen of je producten te verkopen, hebben ontwikkelaars die keuze niet. Apple heeft een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van haar gebruikers. Het bedrijf moet zorgen voor een eerlijke omgeving, maar doet dat naar mijn mening niet altijd.

Het wordt spannend hoe Apple op alle aantijgingen gaat reageren. Bovendien loopt de zaak in de VS nog altijd en ook het Nederlandse ACM doet onderzoek naar de App Store. Sinds deze zomer loopt er ook nog in Europa een onderzoek naar het mogelijke machtsmisbruik van de App Store. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Wat vind jij? Moet Apple de regels herzien of vind je dat Apple alles zelf mag bepalen en dat ontwikkelaars zich daar maar aan moeten houden?