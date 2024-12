Apple in 2024 in een notendop: dit is ons grote jaaroverzicht! Met alle belangrijke nieuwsgebeurtenissen, aankondigingen en andere opvallende momenten in het Apple-jaar 2024.

2024 is voor Apple een belangrijk jaar geweest. Van de start van een nieuw AI-tijdperk tot flink wat updates voor bijna alle apparaten. Maar 2024 was ook het jaar van gedwongen wijzigingen in Apple’s beleid, het stoppen én de komst van een langlopend project en nog veel meer. In dit Apple-jaaroverzicht van 2024 bespreken we de belangrijkste nieuwsontwikkelingen op het gebied van Apple. We stippen af en toe ook nog wat andere noemenswaardige nieuwsgebeurtenissen aan die impact hebben op Apple-gebruikers, maar het overgrote deel draait om Apple zelf. Geruchten en speculatie laten we in dit jaaroverzicht buiten beschouwing: het draait hier alleen maar om feiten en belangrijke gebeurtenissen.

Net als vorig jaar bespreken we ook deze keer de belangrijkste gebeurtenissen per kwartaal. Dus lees snel met ons mee wat per kwartaal de belangrijkste gebeurtenissen waren in het Apple-jaar 2024.

Eerste kwartaal: veel EU-wijzigingen en meer

We beginnen het jaaroverzicht met het vervolg van een aankondiging uit 2023. Apple liet al in juni 2023 weten dat de Vision Pro begin 2024 uit zou komen en op 8 januari 2024 kwam het hoge woord: de releasedatum van de Vision Pro is op 2 februari 2024. Zoals verwacht alleen in de VS, want andere landen volgden pas veel later. Het is Apple’s aftrap voor het tijdperk van spatial computing, zoals ze het zelf zo mooi noemen. Het was al bekend dat er een behoorlijk prijskaartje aan zou hangen en wij hebben destijds uitgerekend wat je voor die prijs ook allemaal bij Apple kan kopen. Na de release in de VS kon je onze uitgebreide review van de Vision Pro lezen.

We besteedden begin 2024 ook nog uitgebreid aandacht aan de erbarmelijk slechte Apple TV-app van de NPO. We noemden het in januari 2024 al de grootste appflop van het jaar (want we konden ons niet voorstellen dat een andere app het nog slechter zou doen…). Pas in april van dit jaar werd de boel weer een beetje rechtgetrokken, maar de duizenden 1-sterbeoordelingen in de App Store zijn nog altijd te vinden.

Ondertussen stuitte Apple in de VS tegen problemen met de Apple Watch, want sinds januari is daar de bloedzuurstofmeter uitgeschakeld. Tot de dag van vandaag moeten Amerikaanse gebruikers de functie missen en dat allemaal door een patentenstrijd met het bedrijf Masimo. Hopelijk komt Apple in 2025 dan echt met een oplossing. Maar ook in de EU zat het tegen voor Apple, want de DMA-regels gingen in maart 2024 van start en in januari kondigde Apple al alle App Store-wijzigingen aan. Denk aan de alternatieve App Stores, linken naar betaalmethoden buiten de App Store om en nog veel meer. Al jarenlang zaten deze wijzigingen eraan te komen, maar in dit eerste kwartaal was het dan eindelijk zover.

In maart gingen de wijzigingen van kracht en al snel kwamen de eerste alternatieve app stores uit. De primeur was er voor AltStore. Tegelijkertijd werden game emulators op de iPhone ineens populair, door gewijzigde regels bij Apple en de komst van de alternatieve app stores. Maar als je het ons vraagt, hebben alle DMA-wijzigingen maar weinig impact. Het is niet zo dat ontwikkelaars hun apps massaal uit de App Store gehaald hebben of dat er iedere week weer een nieuwe appmarktplaats bij kwam. Uit onze poll bleek ook dat maar weinig lezers tevreden zijn met de komst van alternatieve app stores.

In 2024 kwam er ook een einde aan de geruchten omtrent een nog niet aangekondigd product: de Apple Car. De ontwikkeling van de Apple Car zou zijn gestopt, waardoor er geen auto van Apple meer komt. Geruchten hierover gingen al jarenlang, met diverse tegenslagen en wisselingen van koers tijdens de ontwikkeling. En over vervoer gesproken: sinds maart kun je in België ook eindelijk met de fiets navigeren in Apple Kaarten. Gelukkig hoefden wij ook in Nederland daar niet lang op te wachten.

De producten van het eerste kwartaal

Los van de Vision Pro in de VS, kwamen er nog meer nieuwe productne. Lange tijd gingen we er vanuit dat Apple in maart een event zou organiseren, met nieuwe iPads en Macs. Maar dat event kwam er niet. In plaats daarvan bracht Apple slechts een persbericht uit voor de komst van de M3 MacBook Air, waar niet veel veranderd is ten opzichte van de voorganger. Een snellere chip en wat betere specs, maar verder lijkt het model heel erg op de voorganger.

Tweede kwartaal: eindelijk iPads en een grote aankondiging

Ondertussen zaten we dit voorjaar vooral met smart te wachten op de nieuwe iPads. In heel 2023 was er al geen nieuwe iPad meer verschenen en de geruchten wezen er lange tijd op dat er in het voorjaar nieuwe modellen kwamen. Terwijl we daarop aan het wachten waren, kwam er wel ander interessant nieuws. Zo kun je in Europa via websites iOS-apps downloaden, dus buiten wat voor app store maar ook om. Een beetje zoals de Mac dus. Heb jij hier ooit gebruik van gemaakt? Wij eerlijk gezegd niet.

Voor doe-het-zelvers was er ook interessant nieuws, want Apple maakt het mogelijk om gebruikte onderdelen voor iPhone-reparaties in te zetten. Er is een nieuwe manier van kalibratie mogelijk, waardoor sommige onderdelen die niet aan slijtage onderhevig zijn gebruikt kunnen worden door onafhankelijke reparateurs om goedkoper reparaties aan te bieden. Ook deze wijziging in het beleid bij Apple lijkt het gevolg te zijn van druk vanuit overheden, want vanuit de VS is er al jarenlang druk op bedrijven als Apple om reparaties makkelijker te maken.

Maar waar bleven toch die nieuwe iPads? Het antwoord daarop kwam eind april, want Apple kondigde geheel onverwacht een nieuw event voor in mei 2024 aan. Deze keer was iCulture erbij om samen met de pers uit heel Europa de presentatie live te kijken op Apple’s kantoor in Londen. En zoals we al verwacht hadden: het event draaide geheel om iPads.

We vierden in mei ook nog een klein feestje, want Apple is inmiddels 40 jaar in Nederland actief. We bespreken de impact en de band die Apple met Nederland heeft, evenals onze eigen persoonlijke herinneringen.

De slechtste app van het jaar?

Er was in mei ook heel veel kritiek op Sonos. Begin die maand bracht Sonos een groot redesign voor de app uit, maar dat zorgde vooral voor heel veel problemen. De app was niet intuitief om te gebruiken en nog erger: bij veel gebruikers bleken de speakers niet meer goed te werken én waren er veel gebruikte functies ineens verdwenen. Sonos ging diep door het stof en kwam in de maanden daarna met een charmeoffensief. Daarmee heeft Sonos de discutabele eer voor misschien wel de slechtste app van het jaar.

De producten van het tweede kwartaal

Tijdens het Apple-event in mei onthulde Apple twee nieuwe iPad-modellen en twee nieuwe accessoires: de iPad Pro 2024, iPad Air 2024, Apple Pencil Pro en het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro. Wij gingen al vlak na het event hands-on met de nieuwe iPad’s van 2024 en waren positief. In onze uitgebreide reviews doken we nog veel dieper in de nieuwe producten.

Overigens sloeg Apple ook de plank mis met een iPad Pro-reclame waar lang niet iedereen blij mee was. In de reclame, die het dunne ontwerp van de iPad Pro M4 belicht, worden diverse attributen geplet met een grote pers, om te benadrukken dat dat allemaal in een (nog dunnere) iPad Pro past. Maar Apple die een piano, gitaar, sculptuur en meer verwoest? Daar was de creatieve sector niet blij mee.

Apple’s tweede event van 2024: de WWDC

Maar het iPad-event was slechts het startschot van een reeks Apple-events. Een maandje later ging de WWDC van start, zoals je van Apple in juni gewend bent. En daar werden de volgende jaarlijkse updates onthuld: iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 én visionOS 2. Maar misschien dit jaar nog wel veel belangrijker: Apple Intelligence. Er werd in 2024 al vaak gehint naar talloze nieuwe AI-functies van Apple. Dat was ook wel nodig, want terwijl bedrijven als Google, Microsoft en meer vol inzetten op AI, was het bij Apple stil. Tot dus de aankondiging van Apple Intelligence, met functies als de Writing Tools, Image Playground, Genmoji, ChatGPT-integratie en nog veel meer.

Maar er was ook slecht nieuws: Apple liet weten dat een aantal belangrijke functies van iOS 18 en macOS Sequoia niet naar Europa zouden komen. Het gaat daarbij onder andere om Apple Intelligence en iPhone Mirroring, twee functies waar Apple-gebruikers juist enthousiast van werden. De reden? Strenge regelgeving in de EU. Inmiddels is duidelijk dat Apple Intelligence in april 2025 in de EU beschikbaar komt (maar nog niet in het Nederlands). Van iPhone Mirroring hebben we echter nog steeds niets vernomen.

Derde kwartaal: Vision Pro naar meer landen en de septemberstorm

Het derde kwartaal begon met goed nieuws voor enkele Europese landen. De Vision Pro is namelijk sinds juli te koop in onder andere Duitsland en Frankrijk. Vooral Duitsland maakt dat de headset voor ons in Nederland een stukje toegankelijker is. Maar na die uitbreiding is het nog altijd stil gebleven: er is nog steeds geen zicht op een release in Nederland en België, ook niet voor 2025.

Wat wel naar Nederland en België kwam, is de nieuwe kleur voor de HomePod mini. Alhoewel, nieuw: de ‘nieuwe’ middernacht variant is nauwelijks te onderscheiden van de al veel langer bestaande spacegrijze HomePod mini. Het nieuws kwam dus ook nogal uit de lucht vallen, met vooral verbaasde reacties. Helemaal omdat Apple hier helemaal een persbericht voor uitstuurde en deed vermoeden alsof het gloednieuw was.

In de zomer kwam ook de eerste versie van Apple Intelligence uit en wij gingen al meteen hands-on. We testten de mogelijkheden van AI op de Mac. Denk aan de Writing Tools, maar ook samenvattingen van meldingen en websites en de ietwat vernieuwde Siri (die nog steeds erg beperkt aan voelt). Inmiddels kan iedereen het op de Mac gebruiken, zolang je apparaat maar op Engels staat. iPhone en iPad daarentegen is een ander verhaal, want dat werkt pas vanaf april 2025 in Europa.

Apple bracht in de zomer ook eindelijk de Beats Pill-speaker terug. Deze draagbare speaker werd jaren geleden uit de schappen bij Apple gehaald, maar er is nu weer een geheel nieuw exemplaar met vernieuwde specs en verbeterd ontwerp. Het is een van de weinige verdwenen producten die Apple dit jaar teruggebracht heeft.

Verder vierden we nog 10 jaar Apple Watch, kreeg de laatste van de grote banken in Nederland Apple Pay en verschenen natuurlijk ook de jaarlijkse software-updates in september. In onze iOS 18 review kun je nog eens rustig nalezen wat wij nou van de update vonden toen deze beschikbaar kwam.

De producten van het derde kwartaal

Het derde kwartaal betekent bij Apple altijd maar een ding: het grote september-event. Dit jaar was hij tot de nok toe gevuld met iPhones, Apple Watches en AirPods. Van alle nieuwe producten hebben we ook uitgebreide reviews geschreven. Het is zoals ieder jaar ook dit jaar weer een hoogtepunt voor veel Apple-liefhebbers.

Vierde kwartaal: Apple Intelligence en een reeks nieuwe producten

Weet jij nog wat de SuperDrive is? Apple bracht ooit een aparte diskdrive uit, om te gebruiken op Macs waar geen cd-lezer meer in zit. Deze SuperDrive was nog altijd te koop in Apple’s online winkel, maar daar is dit najaar een einde aan gekomen. Hoewel hij nog wel in de online winkel staat, is de voorraad inmiddels op en wordt deze ook niet meer aangevuld. Het einde van het cd-tijdperk dus (al was dit natuurlijk al jaren geleden ingeluid).

In oktober ging ook nog de Apple Store in Haarlem opnieuw open, na een verbouwing van zo’n drie (!) maanden. We hadden grootse veranderingen verwacht, met misschien wel bomen in de winkel en nieuw interieur. Maar niets van dat alles. Wat dan wel? Lage zijtafels aan de Genius Bar, vernieuwde verlichting en airco en nog twee andere veranderingen die niemand zal zien. Waarom de verbouwing zo lang heeft moeten duren, is niet officieel gezegd. Mogelijk had het te maken met het te laat aanvragen van vergunningen.

Als donderslag bij heldere hemel kwam ook nog de iPad mini 2024 op de markt, voorzien van een snellere A17 Pro-chip die klaar is voor Apple Intelligence. Er zaten nog wat andere nieuwe functies in de iPad mini 2024, maar heel vernieuwend is het allemaal niet. In oktober was er ook nog leuk lokaal nieuws, want Apple Kaarten is in Amsterdam veel gedetailleerder dankzij de nieuwe DCE-kaarten. DCE staat voor Detailed City Experience en toont wegen met nauwkeurige belijning, betere begeleiding tijdens het navigeren en met de hand ontworpen gebouwen zoals het Centraal Station en Rijksmuseum.

Maar het vierde kwartaal stond vooral in het teken van twee dingen: Apple Intelligence en Macs. Hoewel de beta al in juli kwam, kwam de eerste versie van Apple Intelligence in oktober uit voor iedereen. Althans: zolang je maar niet in de EU woont. Wil je het toch vanuit Europa gebruiken, dan is de Mac de meest handige manier. Je hoeft alleen maar je Mac op Engels te zetten en je kan van start met functies als Writing Tools, het vernieuwde Siri-design, samenvattingen in Safari en meer.

Apple verraste ook vriend en vijand door bekend te maken dat ze Pixelmator over gaan nemen. Apple doet niet zo vaak overnames van bekende apps en diensten, maar als het gebeurt is het vaak een populaire en bekende app. Andere voorbeelden uit het recente verleden zijn Dark Sky (een populaire Amerikaanse weerapp), Shazam en Workflow. De fotobewerker Pixelmator blijft voorlopig zoals hij is, maar wij zien het wel gebeuren dat Apple dit meer gaat integreren in eigen apps en platformen.

In december kwamen ook iOS 18.2, iPadOS 18.2 en meer uit, waarin weer een sloot aan nieuwe Apple Intelligence-functies beschikbaar kwamen. Zo is er nu de Image Playground-app, waarmee je afbeeldingen van personen en voorwerpen kan maken via een tekstcommando. Maar iOS 18.2 biedt nog meer nieuwe functies, zoals het delen van de locatie van een AirTag met een luchtvaartmaatschappij.

De nieuwe producten van het vierde kwartaal

Apple koos dit kwartaal niet voor een event, maar voor een andere insteek. In de laatste week van oktober werd er elke dag (van maandag tot en met woensdag) een nieuwe Mac aangekondigd. De iMac M4 (met nieuwe Magic-accessoires met usb-c), de Mac mini M4 en de MacBook Pro M4/M4 Pro/M4 Max werden allemaal onthuld. Met diverse fijne verbeteringen, waar we enthousiast van werden in onze reviews. Ook kreeg de MacBook Air nog een kleine upgrade: alle modellen zijn standaard voorzien van 16GB RAM, zowel de M2- als M3-varianten. En dat voor dezelfde prijs! De aankondigingen werden vergezeld door korte video’s van zo’n 10 minuten, waarin Apple op een event-achtige manier de vernieuwingen deelde. Wat ons betreft mag Apple dit vaker zo doen!

Conclusie: 2024 is een Apple-jaar voor in de geschiedenisboeken

Hoewel 2024 niet een jaar is zoals de eerste iPhone, de komst van de App Store, de iPhone X of de eerste Apple Watch, is 2024 toch een groot hoofdstuk in de Apple-geschiedenisboeken. De komst van Apple Intelligence speelt daar een belangrijke rol in, ook al zijn de eerste mogelijkheden nog erg beperkt en moet het überhaupt nog in Nederland beschikbaar komen. 2024 legt wat dat betreft wel de fundering voor Apple om op dit systeem voort te borduren. Het kan bijna gezien worden als een geheel eigen platform, binnenin de traditionele besturingssystemen als iOS en macOS. Het is iets waar Apple de komende jaren nog veel aan gaat vernieuwen, al hopen wij vooral dat het ook snel in het Nederlands komt.

Maar voor Apple is 2024 ook een jaar waarin de druk van buitenaf steeds hoger werd. Al jarenlang groeit de kritiek op bedrijven als Apple en Google, dat dergelijke techbedrijven veel teveel macht hebben. In 2024 is dit tot uiting gekomen: bedrijven als Apple moesten delen van hun portfolio openstellen. In het geval van Apple betekent dit dat appmarktplaatsen van derden vrij spel hebben op de iPhone en dat er meer keuze is in webbrowsers. Hoewel dit Apple grote inspanningen vergde (en dat dit geheel tegen hun eigen zin was) is de impact voor gebruikers nog beperkt gebleven. Ja, er zijn nieuwe mogelijkheden bijgekomen en iOS is iets meer open geworden dan voorheen. Maar in het dagelijks gebruik merk je daar (gelukkig?) maar weinig van.

Meer terugblikken? Luister ook de laatste podcastaflevering van 2024, waarin we in 40 minuten terugblikken op het Apple-jaar. Of check ons overzicht van Apple-producten van 2024 en Apple-events van 2024 voor nog meer recente nostalgie.