Wil je nieuwe AirPods kopen? Check ook ons artikel over de goedkoopste AirPods-aanbieding van dit moment of spring naar het onderwerp waar je meer over wilt lezen:

Apple Music-aanbieding: Bij aankoop van een setje AirPods ontvang je 6 maanden lang gratis Apple Music. Het maakt niet uit waar je de AirPods koopt, zolang je ze maar koppelt met een iPhone of iPad met iOS 15 of iPadOS 15 of nieuwer. De aanbieding geldt alleen voor nieuwe abonnees. Na de gratis proefperiode wordt €9,99 per maand in rekening gebracht. Dit kan je voortijdig opzeggen. Lees ook de algemene voorwaarde van deze actie.

AirPods kopen

Ben je van plan om AirPods te kopen, dan heb je momenteel de keuze uit vier uitvoeringen:

AirPods (2e generatie, 2019) met normale oplaadcase: €149,-

AirPods (2e generatie, 2019) met draadloze oplaadcase (uitlopend model, alleen nog bij andere winkeliers): ongeveer €169,-

AirPods (3e generatie, 2021) met MagSafe-oplaadcase: €199,-

AirPods Pro met ruisonderdrukking: €279,-

AirPods Max hoofdtelefoon met hoofdband: €629,-

Zie je in de winkel een setje AirPods dat beduidend goedkoper is dan bovengenoemde prijzen, let dan goed op. Het kan gaan om namaak AirPods of om de eerste generatie. Bij de nieuwste modellen staat vaak de aanduiding ‘AirPods 3’, ‘2021’ of ‘Pro’.

AirPods 3 kopen

De AirPods 3 is de nieuwste generatie AirPods die Apple in 2021 uitgebracht heeft. Dit setje oordopjes heeft een nieuw design, dat wat weg heeft van het ontwerp van de AirPods Pro. Maar er zitten geen rubberen oordopjes aan, waardoor het een universele pasvorm heeft. De AirPods 2021 ondersteunen ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking en de nieuwste functies van de Zoek mijn-app. Ook de adaptieve EQ is van de partij, wat zorgt voor een betere geluidskwaliteit. De AirPods 3 worden geleverd met een nieuwe MagSafe-oplaadcase.

Bekijken → AirPods 3: €199,- bij Apple.

Bekijk ook de AirPods bij andere winkels:

Amac | Coolblue | MediaMarkt | YourMacStore | Bol.com

AirPods 2 kopen

Apple heeft in 2019 nieuwe AirPods uitgebracht, die bekend staan onder de naam ‘AirPods 2’. Wil je deze tweede generatie AirPods kopen? Dan kun je bij diverse winkels terecht. Hieronder vind je de prijzen bij diverse aanbieders, waarbij we onderscheid maken tussen de variant met normale oplaadcase en met draadloze oplaadcase. Momenteel heeft Apple in het assortiment alleen nog de set met standaard oplaadcase, voor een adviesprijs van €149,-. Maar zoals je ziet liggen de prijzen bij andere winkeliers vaak een stuk lager.

Ook kun je terecht bij de volgende winkels:



Check de prijzen bij Amazon.nl

Check de prijzen bij Bol.com

AirPods Max kopen

De AirPods Max is de nieuwste draadloze hoofdtelefoon van Apple. Je kunt de AirPods Max bij de Apple Store kopen voor €629 en hebt daarbij keuze uit vijf kleuren.

Bekijken → AirPods Max:

AirPods Pro kopen

Wil je de AirPods Pro kopen? De AirPods Pro zijn Apple’s in-ear versie met rubberen oordopje met ruisonderdrukking en meer. Ze hebben een adviesprijs van €279,-, maar je vindt vaker een lagere prijs. De AirPods Pro zijn beschikbaar bij Apple en de andere bekende winkeliers.

Let op: Sinds oktober 2021 verkoopt Apple de AirPods Pro met nieuwe MagSafe-oplaadcase. Deze vind je mogelijk nog niet bij andere winkels, want daar vind je meestal nog de versie met standaard draadloze oplaadcase. Let dus goed op welke case bij de AirPods Pro geleverd wordt

Bekijken → AirPods Pro: €279,- bij Apple

AirPods adviesprijzen

Bij de Apple Store en de APR’s zoals Amac en Switch betaal je meestal de adviesprijs voor de AirPods. Deze prijzen hebben we bovenaan dit artikel genoemd. Het voordeel is dat de producten vaak snel op voorraad zijn en dat je vaak goede service krijgt. Verder heb je alleen bij Apple de mogelijkheid om een inscriptie te laten plaatsen, bijvoorbeeld je voornaam of contactgegevens. Koop je je AirPods bij andere winkels dan Apple, dan heb je die mogelijkheid niet.

Wil je echter geld besparen, dan kun je de AirPods ook op diverse plekken onder de adviesprijs kopen. Er zijn vaak acties, waardoor je een paar tientjes goedkoper uit kan zijn.

Bij grote e-tailers als Amazon of dagaanbiedingen-sites als iBood vind je soms leuke AirPods aanbiedingen voor de tweede generatie. Goede AirPods koopjes vind je ook regelmatig in onze iCulture Deals. Vergeet dus zeker niet die drie sites ook mee te nemen in je zoektocht.

AirPods levertijd

Alle AirPods-modellen zijn bij de meeste winkels op voorraad leverbaar. Bij de winkels geldt dat als je vandaag besteld, je ze de volgende dag in huis hebt. De nieuwste AirPods 3 worden geleverd vanaf 26 oktober 2021. Mogelijk loopt de levertijd van de AirPods 2021 wel op, maar vooralsnog lijkt het met de voorraad wel goed te zitten.

In de eerste maanden van 2019 was er wel een stormloop op de AirPods, waardoor de levertijd in de Apple Store erg opliep. Ook bij andere winkels was de levertijd destijds langer zijn dan gebruikelijk. Dit kwam door de toenemende populariteit van de oortjes. Steeds meer mensen ontdekten hoe praktisch ze zijn.

Oortje kwijt? Dan kun je een losse AirPod kopen

De AirPods bestaan uit twee oortjes en een oplaaddoosje. Ben je een van de oortjes kwijt, dan hoef je gelukkig geen nieuwe AirPods te kopen. In plaats daarvan biedt Apple ook losse oortjes aan. Ze kosten €75,- tot €99,- per stuk.

Doet de batterij van de AirPods het niet meer goed, dan kun je dit voor €55,- laten ‘repareren’. In feite wordt daarbij het oortje vervangen.

Losse oplaadcase kopen

Ben je de oplaadcase kwijt, dan kun je bij Apple een nieuwe kopen. Dit kost je tussen de €65,- en €109,-, afhankelijk van het model. Heb je een normale oplaadcase voor je AirPods en zou je het liefst draadloos willen opladen? Ook dat kan. Je kunt een losse draadloze AirPods-case aanschaffen via Apple.

AirPods 1 of 2 kopen: nog de moeite waard?

Behalve voor de AirPods 3 en AirPods Pro kun je ook ervoor kiezen om de AirPods 2 of zelfs de eerste generatie AirPods 1 te kopen. Dat kan een goede keuze als je wel de AirPods-ervaring wilt hebben, maar wat goedkoper uit wilt zijn. Let op dat de allereerste generatie AirPods alleen nog refurbished beschikbaar is.

Qua design zien zowel de AirPods 2 als eerste generatie er hetzelfde uit. Het enige wat je mist zijn de vernieuwingen die in de AirPods 3 en AirPods Pro zijn doorgevoerd, zoals betere audio, de ruimtelijke audio met hoofdtracking en de langere accuduur. Ook mis je in het geval van de eerste generatie handsfree Siri gebruiken. Wat ons betreft zijn deze functies niet strikt noodzakelijk om lekker muziek te kunnen luisteren.

Heb je de mogelijkheid om de AirPods 1 nog ergens te kopen, let dan goed op of ze beduidend goedkoper zijn. Scheelt het maar een tientje, dan raden we aan om voor de AirPods 2 te kiezen.

AirPods 3 kopen: wel of niet upgraden?

Twijfel je of je de AirPods 3 zult kopen? Het hangt er vanaf in welke situatie je zit. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen in de AirPods 3 uit 2021:

Draadloos opladen met MagSafe-oplaadcase (optioneel)

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking

Adaptieve EQ dankzij nieuw design

Sneller bijladen en langere accuduur (zonder ruimtelijke audio)

Wel upgraden naar AirPods 3

We raden aan om te upgraden naar de AirPods 3 als je…

… voor het eerst draadloze oortjes koopt en het nieuwste wil.

… AirPods uit 2016 hebt, waarvan de batterijduur flink achteruit is gegaan.

… de beste geluidskwaliteit in de standaard AirPods wil.

Is de accuduur van je AirPods nog prima, of maak je er weinig gebruik van, dan heeft het weinig zin om te upgraden. Lees ook onze vergelijking tussen de AirPods 3 vs AirPods 2.

Bekijk ook AirPods 3 vs AirPods 2: de 7 belangrijkste verschillen tussen de oordopjes De AirPods 3 hebben flink wat verschillen met de AirPods 2. Maar wat zijn die verschillen precies? Welke AirPods moet je kiezen als je twijfelt tussen de AirPods 3 uit 2021 en de AirPods 2 uit 2019? We helpen je met je keuze.

Wil je liever oortjes met ruisonderdrukking, dan kun je kiezen voor de AirPods Pro.

Niet upgraden naar AirPods 3

Heb je relatief nieuwe AirPods waarvan de accuduur nog prima is en ben je tevreden over het geluid, dan heeft het minder zin om te upgraden. Eventueel kun je proberen je huidige AirPods tweedehands aan te bieden, maar in verband met hygiëne is er wellicht niet zoveel vraag naar. Upgrade alleen als je graag de betere geluidskwaliteit wil, de nieuwste functies zoals verbeterde Zoek mijn-ondersteuning wil gebruiken en het nieuwe design wil proberen.

AirPods kopen: kleuren en modellen

De AirPods zijn op straat meteen te herkennen. Ze zijn namelijk altijd hoogglans wit en steken als grappige korte stokjes uit je oren.

Aanvankelijk was er de angst dat AirPods snel uit je oren zouden vallen, maar inmiddels is wel duidelijk dat dit niet zo is. Het meeste risico om er eentje kwijt te raken is wanneer je de AirPods in of uit doet. Omdat ze zo klein zijn kunnen ze gemakkelijk uit je handen glippen. Dat kan onhandig zijn in het openbaar vervoer, als je over de vloer van de bus moet kruipen om je oortje terug te vinden. Niet cool :).

Ben je bang dat de AirPods uit je oren vallen, dan kun je het beste kiezen voor de AirPods Pro. Die hebben rubberen opzetstukjes, waarmee je ze klemvast in je gehoorgang kunt steken. Dit is ook handig als je bepaalde activiteiten doet, zoals hardlopen, wild headbangen of in rollercoasters zitten.

De AirPods zijn alleen verkrijgbaar in wit. Hou je niet van wit? Dan kun je je AirPods in een andere kleur laten spuiten door aanbieders als BlackPods en Colorware, maar dit gebeurt zelden. De meeste mensen geven de voorkeur aan de standaard kleur wit.

AirPods kopen of niet?

De AirPods zijn al vanaf het eerste moment populair, zelfs onder topvoetballers die voorheen vaak met Beats zag lopen. Veel mensen zijn dan ook enthousiast over het gebruiksgemak, omdat je ze zo gemakkelijk met je iPhone en andere Apple-apparaten kunt koppelen.

De werking van deze draadloze AirPods is anders dan de bekabelde EarPods die Apple normaal bij de toestellen leverde. Zodra je de AirPods uit de oplaadcase haalt, schakelen ze in en maken ze verbinding met je toestel. Doe je ze in je oor, dan heb je direct geluid. De muziek pauzeert automatisch zodra je één van de AirPods uit je oor houdt.

Je kunt de AirPods vijf tot zes uur gebruiken zonder tussentijds opladen en met de bijgeleverde oplaadcase kun je zelfs meer dan 24 uur luisteren. Je hoeft niet beide AirPods te gebruiken, want je kunt ook met één oor luisteren. Zo kun je de gebruiksduur verdubbelen.

Wij hebben alle AirPods modellen getest en zijn enthousiast over de verschillende modellen, al zal niet elk model voor iedereen geschikt zijn. Of ze voor jou ook ideaal zijn, ligt eraan hoe je muziek luistert en welke eisen je stelt aan je oortjes. De gewone AirPods leveren natuurlijk niet de geluidskwaliteit van een grote studio-koptelefoon, maar voor gebruik tijdens het reizen vinden wij ze ideaal. Bovendien zit er op de Pro-modellen ruisonderdrukking, zodat je minder last hebt van omgevingsgeluiden. Wil je wel die studiokwaliteit, dan kom je uit bij de AirPods Max. Maar die zijn dan wel weer veel duurder.

Wil je weten of de AirPods iets voor jou zijn? Lees dan onze uitgebreide reviews:

AirPods alternatieven

Er zijn tegenwoordig diverse draadloze oordopjes verkrijgbaar, dus er is keuze genoeg. Daarbij heb je keuze uit drie opties:

Volledig draadloze oordopjes

Sportoordopjes met nekband

Andere oordopjes met W1-chip, zoals de Beats Flex met nekband

High-end hoofdtelefoons van merken als Bose, Sennheiser en meer

Lees er meer over in ons artikel over AirPods alternatieven.

Bekijk ook Dit zijn de beste AirPods-alternatieven: allemaal draadloos Zoek je een alternatief voor Apple's AirPods? In deze gids sommen wij een aantal draadloze oordoppen op voor ieders portemonnee. Er zijn namelijk genoeg AirPods-alternatieven voor als je Apple's oortjes te duur of niet mooi vindt.