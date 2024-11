iPhone 16 prijsvergelijker

We weten nu wat de adviesprijzen zijn, maar hoe zit het met speciale aanbiedingen? In de begindagen zullen de kortingen nog beperkt zijn. Sommige winkels gebruiken trucjes om hoog in de prijsvergelijkers te komen, door 5 of 10 cent onder de adviesprijs te gaan zitten. Dat is niet echt een besparing. We raden daarom aan om vlak na de introductie vooral op service en klanttevredenheid van de winkel te letten, want daar heb je op de langere termijn meer aan. Als de iPhone na anderhalf jaar kapot gaat wil je waarschijnlijk liever bij Coolblue aankloppen dan bij Amazon Spanje.

Prijzen 128GB iPhone 16 per kleur

Apple brengt de iPhone 16 in meerdere kleuren uit. De adviesprijzen zijn voor alle kleuren gelijk, maar na verloop van de tijd kunnen sommige kleuren iets goedkoper worden, omdat een winkel er meer voorraad van heeft.

Kijk ook of even of je AppleCare+ wilt afsluiten. Laat je je toestel regelmatig vallen en wil je geen hoesje gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je mag twee schadegevallen per jaar claimen, ook als de schade door eigen schuld is veroorzaakt. Ideaal voor mensen die wat onhandiger zijn!

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een iPhone-verzekering. Dit kan onder andere bij:

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider (KPN, Odido of Vodafone) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt.