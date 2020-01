Kijk jij ook al uit naar het volgende Apple-event? In dit artikel zetten we de verwachte Apple events van 2020 voor je op een rij. Wanneer staat Tim Cook weer op het podium om de nieuwste producten aan te kondigen? We blikken vooruit.

Apple events in 2020

Eén van hoogtepunten voor Apple-fans zijn de regelmatige events. Op het podium op diverse locaties kondigen Tim Cook, Phil Schiller en hun Apple-collega’s diverse nieuwe producten en diensten aan. Apple doet dit al jarenlang en dat is in 2020 niet anders. Ondanks dat het jaar pas net begonnen is, kunnen we al een aardige inschatting maken welke event we op de agenda kunnen zetten. Zo weet je wanneer Apple de nieuwste iPhones, Apple Watch, software-updates en meer aan gaat kondigen. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple-events in 2020.



Apple houdt traditiegetrouw haar events altijd in dezelfde maanden, namelijk maart, juni, september en oktober. Maar niet ieder jaar worden er vier events gehouden, want soms slaan ze wel eens een event over. Toch lijkt het ook in 2020 druk te worden met eigen Apple-events.

Maart 2020: voorjaarsvent met een iPhone

Kans: 80%

Mogelijke timing: week van 23 maart

Vorig jaar organiseerde Apple een vrij bijzonder maart-event. Het maart 2019 event stond namelijk geheel in het teken van diensten. Dat zal dit jaar wel anders zijn. De verwachting is namelijk dat Apple de iPhone SE 2 uit de doeken doet, mogelijk met de naam iPhone 9. Dat betekent ook dat dit de eerste keer in vier jaar is dat Apple in maart een gloednieuwe iPhone onthuld. De laatste keer was bij de iPhone SE in 2016. De spirituele opvolger lijkt qua design erg op de iPhone 8. Er zit een 4,7-inch scherm in met Touch ID-knop. Aan de binnenkant verwachten we flink wat vernieuwingen, met een betere camera en de snelste chip.

Daarnaast staat nog de iPad Pro 2020 op de planning. De huidige iPad Pro stamt alweer uit 2018, dus een update in het voorjaar is zeker geen vreemde keuze. Daarin verwachten we een nieuwe chip en een verbeterde camera. Mogelijk tweakt Apple nog enkele andere aspecten.

Hou er rekening mee dat Apple niet elk jaar een maart-event organiseert. Hoewel er dit voorjaar genoeg aangekondigd kan worden, kan Apple altijd besluiten om de producten via een persbericht aan te kondigen.

Dit kunnen we verwachten:

Juni 2020: WWDC met software-updates

Kans: 100%

Mogelijke timing: week van 1 juni

Een zekerheid: Apple houdt ook dit jaar haar conferentie voor ontwikkelaars, genaamd de WWDC 2020. Ieder jaar komen ontwikkelaars bijeen in San José, om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS te ervaren. Apple kondigt daar namelijk altijd de nieuwste versies van de besturingssystemen aan, zo ook dit jaar. De aankondiging van de WWDC vindt altijd iets eerder plaats. Vorig jaar werd de datum al in maart aangekondigd, zodat ontwikkelaars de tijd hebben om hun vliegtickets en overnachtingen te regelen. Op de maandag van de conferentie betreedt onder andere Tim Cook het podium voor de eerste onthullingen.

Voor iOS 14 verwachten we enkele veranderingen. Niet zozeer op het gebied van functies, maar vooral wat betreft de ontwikkeling en Apple’s eigen planning. De uitrol van iOS 13 ging afgelopen najaar niet zonder slag of stoot en was buitengewoon rommelig. Dat gaat Apple dit jaar zeer waarschijnlijk anders aanpakken.

Dit kunnen we verwachten:

iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14: Nieuwste updates voor iPhone, iPad en Apple TV

watchOS 7: Nieuwste update voor de Apple Watch

macOS 10.16: Nieuwste update voor de Mac.

September 2020: iPhone-event

Kans: 100%

Mogelijke timing: week van 7 september

Veruit het belangrijkste evenement van het jaar is het september-event. Daarin onthult Apple namelijk de nieuwste 2020 iPhones. Dit jaar komen er mogelijk vier verschillende modellen uit, in allerlei formaten. De 2020 iPhones krijgen ook voor het eerst 5G. Mogelijk worden de schermformaten ook anders: 5,4-, 6,1- en 6,7-inch. Dat betekent dat de grote iPhone weer iets groter wordt en de kleinste een slagje kleiner.

Maar er is nog veel meer in aantocht, want ook de Apple Watch Series 6 wordt tijdens dit event onthuld. Voor dit model verwachten we een aantal veranderingen, zoals een vernieuwd scherm en een iets aangepast disign. Mogelijk wordt dit ook het jaar dat de Apple Watch een standaard slaaptracker krijgt.

Dit kunnen we verwachten:

Oktober 2020: iPad en MacBooks?

Kans: 60%

Mogelijke timing: week van 26 oktober

Of er een oktober-event komt, is vaak lastig te voorspellen. De kans is redelijk 50/50, omdat Apple het ene jaar wel en het andere jaar geen event organiseert. Toch denken we dat het dit jaar wel weer kan gebeuren, omdat Apple het afgelopen jaar overgeslagen heeft. Wat Apple tijdens dit event aan gaat kondigen is nog lastig te voorspellen, maar meestal draait het in oktober om iPads en Macs. In 2018, het laatste oktober-event, kondigde Apple daar de iPad Pro 2018, de nieuwe Retina MacBook Air en de huidige Mac mini aan. Mogelijk draait het dit jaar wederom een reeks nieuwe Macs, met misschien wel een grote update voor de iMac en de iMac Pro.

Overige aankondigingen

Los van deze Apple events in 2020, kondigt Apple sporadisch nieuwe producten aan via persberichten. Meestal gebeurt dit bij nieuwe versies van MacBooks, die slechts een kleine update gekregen hebben. Dergelijke aankondigingen vinden meestal rond het einde van het voorjaar en in de zomer plaats. Wil je niets missen, hou dan iCulture ook dit jaar weer in de gaten. Zodra Apple iets nieuws aankondigt, lees je dat hier als eerste!

