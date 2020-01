We hebben al een hoop verhalen over 10 jaar iPad voorbij zien komen. Imran Chaudhri en Bethany Bongiorno waren er echter nauw bij betrokken, als de eerste softwaredesigner en projectmanager. In een interview vertellen ze hun verhaal.

Nieuwe vormen van interactie

Imran Chaudhri werkt al sinds 1995 bij Apple, aanvankelijk als stagiair, later als softwaredesigner. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met touchscreen-technologie en het feit dat daarvoor een heel andere bediening nodig was. Bethany Bongiorno stapte in 2008 bij Apple binnen, een jaar nadat de iPhone op de markt kwam. Ze dacht aanvankelijk dat ze het destijds nog kleine projectteam van de iPhone zou gaan leiden, maar Steve Jobs had andere plannen: hij wilde dat ze ging werken aan de projecten K48 (de hardware) en Wildcat (de software) van de iPad.



Ondertussen was Chaudhri al een tijdje betrokken bij een ander project met codenaam Q79. Dit was bedoeld om allerlei toepassingen te maken rondom multitouch. Het moest leiden tot nieuwe vormen van computergebruik en -interactie. Er werd bijvoorbeeld aan gedacht om multitouch naar de Mac te brengen, maar dat gebeurde niet. Het leidde uiteindelijk tot de iPad, een apart apparaat dat vanaf het begin als computer was bedoeld.

Het duo noemt het iPad-project een startup binnen een startup. Bescheiden zijn ze niet: ze schreven bijvoorbeeld game-ontwikkelaars voor hoe ze de accelerometer in hun games moesten verwerken en daarmee hebben ze richting gegeven aan de gebruikerservaring in het algemeen. Dat opdringen van een visie is precies hoe Steve Jobs het aanpakte in zijn gesprekken met de krantenwereld: “Je moet dit doen. Je moet deze apps bouwen en dat moet een prioriteit worden. Dit is de toekomst. Dit is waar we naartoe moeten.”

iPad als fotolijstje

Maar zijn er bij de iPad zijn ook dingen bedacht die uiteindelijk niet aansloegen? Jazeker, bijvoorbeeld de dock op de foto hierboven. Steve dacht dat mensen de iPad als digitaal fotolijstje zouden gebruiken. Je zou de iPad dan in de keuken of in de woonkamer kunnen zetten, onder de juiste hoek. Vervolgens kon je foto’s streamen. De realiteit was echter dat de iPad werd gezien als persoonlijk apparaat. Hij bracht meer tijd door in je tas en op je nachtkastje dan uitgestald in de keuken. Ook het importeren van foto’s is iets waar veel tijd in is gestoken en wat uiteindelijk niet erg groot is geworden.

Uiteindelijk zijn het toch de mensen die bepalen in welke richting een product gaat. Imran Chaudhri en Bethany Bongiorno hebben tegenwoordig hun eigen adviesbureau, met een naam Humane. Het logo van het bedrijf is een cirkel met een hapje eruit. Bekijk het volledige interview bij Input Magazine, met onder andere antwoord op de vraag: waar denken ze dat de iPad over 10 jaar staat?

