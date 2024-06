iOS 18 functies: dit is er nieuw

Welke nieuwe functies krijgt iOS 18? Daar kunnen we je nu alles over vertellen!

#1 Vernieuwd beginscherm

Het beginscherm van iOS 18 is vernieuwd. Je krijgt meer vrijheid bij het inrichten van dit scherm, want je hoeft de apps niet meer op vaste plaatsen in het raster te plaatsen. Je kunt ook bepaalde vakjes leeg laten, zoals op de foto hieronder. Dit geldt ook voor widgets. Er komt een nieuwe dark mode voor appiconen.

#2 Vernieuwd Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel krijg een nieuwe controls gallery om alles aan te passen. Je kiest zelf waar je de knoppen neerzet en hebt niet te maken met vaste plekken. Verder kun je de controls over meerdere schermen verdelen. Ontwikkelaars kunnen nu ook regelaars toevoegen. Op die manier kan er een nieuwe variant van widgets ontstaan. Met de nieuwe Control API kunnen ontwikkelaars de knoppen op het toegangsscherm en de actieknop anders instellen.

#3 Apps verbergen

Om je privacy te verbeteren kun je apps afschermen voor andere mensen, zodat je Face ID of Touch ID nodig hebt om ze te openen. De data komt ook niet in zoekresultaten en andere apps terecht. Je kunt ook apps verbergen door ze in een verborgen appfolder op je toestel te zetten. Je kunt bijvoorbeeld aangeven welke contacten de apps kunnen zien. En er komen beperkingen voor toegang tot netwerken en accessoires. Het koppelen van (Bluetooth-)accessoires wordt ook gemakkelijker.

#4 iMessage: berichten inplannen

De Berichten-app krijgt een aantal verbeteringen, waaronder het inplannen van berichten. Ook kun je tapbacks doen met emoji en stickers. Je zit dus niet meer aan het beperkte rijtje grijze reacties vast. En nog beter: je kunt nu tekst in een bericht vetgedrukt, schuingedrukt of onderstreept maken! Daarnaast komen er nieuwe teksteffecten zoals jitter, shake en bounce.

Op iPhone 14 en nieuwer kun je straks ook berichten via de satelliet sturen. Dit geldt ook voor sms-berichten naar Android-toestellen. Apple zei echter niets over RCS-ondersteuning (zie verderop).

#5 Mail-app krijgt betere categorieën

In de Mail-app vind je voortaan aparte mappen voor transacties, updates en promoties. Er komt ook een nieuwe digest-email waarin je een samenvatting krijgt van alle e-mailberichten die je van een bepaald bedrijf hebt gekregen, zodat je snel overzicht hebt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Apple Intelligence, de nieuwe AI-functies die vanavond ook zijn aangekondigd.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

#6 Redesign voor Foto’s-app

De Foto’s-app krijgt de grootste redesign ooit met een filterknop om iets te zoeken. Ook kun je screenshots eruit filteren, zodat je sneller een normale foto vindt. Er komt een nieuw raster voor collecties zoals mensen en huisdieren en je kunt ook zelf collecties maken en vastzetten. Hieronder zie je de nieuwe dagelijkse samenvatting van je foto’s.

#7 Slimmere Siri

Tijdens de aankondiging van iOS 18 is er niet veel over gezegd, maar aan het einde van de keynote was een lang stuk ingeruimd over Apple Intelligence en de nieuwe functies die naar Siri komen. Siri krijgt nieuwe taalmodellen, dankzij een samenwerking met OpenAI. De stem klinkt vloeiender en natuurlijker. Daarnaast kun je meerdere stemcommando’s achter elkaar geven en kan Siri in informatie op je toestel zoeken wat er wordt bedoeld. Siri gaat ook samenwerken met de Opdrachten-app, zodat er meer mogelijk is.

Het maakt allemaal deel uit van Apple Intelligence, de slimme functies die vanaf de zomer beschikbaar komen in Amerikaans Engels. In de loop van dit jaar zullen nog meer talen volgen, maar het is nog de vraag of daar ook Nederlands bij zit. De functies omvatten onder andere het samenvatten van meerdere berichten uit de Mail-app of het controleren van de spelling.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Overige verbeteringen

Er komen nog meer verbeteirngen in apps, zoals topografische routes in Kaarten met turn-by-turn navigatie. In de Wallet-app krijg je Tap to Cash, waarmee je geld naar anderen kunt overmaken. Er komen ook meer manieren om met Apple Pay online te betalen. En tickets van festivals krijgen een nieuw uiterlijk, met bijvoorbeeld een schema van het event.

Er komen ook updates voor de Dagboek-app en Game Mode komt naar de iPhone.

Dit wisten we al: ondersteuning RCS

Apple heeft al eerder beloofd dat de iPhone in 2024 ondersteuning voor RCS krijgt, de opvolger van sms. Vermoedelijk wordt dat in een latere update van iOS 18 toegevoegd, bijvoorbeeld iOS 18.1 of 18.2. Dankzij RCS kun je chat-achtige functies ook voor berichtjes via je provider gebruiken, zoals leesbewijzen, typindicatoren en het versturen van afbeeldingen.