Apple stelt verplichte anti-advertentietracking uit naar 2021

Ontwikkelaars hoeven nu pas in 2021 toestemming te vragen om het apparaat van een gebruiker met een unieke code te kunnen volgen. Het zou eigen in het najaar worden ingevoerd, als onderdeel van iOS 14. Ontwikkelaars mogen de anti-tracking vanaf het najaar vrijwillig gebruiken, maar weinig iPhone-gebruikers zullen dat uit eigen beweging gaan doen. Vanaf “begin volgend jaar” wordt het verplicht. Een concrete datum heeft Apple nog niet genoemd. De functie zal wel gewoon in iOS 14 zitten; er is dus geen sprake van uitstel.



Facebook vreesde heel wat inkomsten mis te zullen lopen, omdat veel iPhone-gebruikers de advertentietracking zullen weigeren, als ze erom worden gevraagd. Daardoor kunnen Facebook en andere bedrijven die het merendeel van hun inkomsten uit reclame halen, veel minder goed een profiel opbouwen en advertenties tonen die op interesses zijn afgestemd. Facebook waarschuwt dat adverteerders op het platform meer dan 50 procent aan inkomsten kwijt kunnen raken.

Apple zegt dat ontwikkelaars nu meer tijd krijgen om hun tracking-activiteiten af te stemmen op Apple’s regels. Ontwikkelaars lieten The Information weten dat ze in tijdnood kwamen om zich aan de functie aan te passen. Het werd aangekondigd in juni 2020, gelijktijdig met iOS 14.

Nieuwe privacyfuncties in iOS 14

In iOS 14 moeten apps eerst goedkeuring van gebruikers vragen voordat ze een IDFA (Identifier for Advertisers) kunnen gebruiken. Met deze unieke code kan een bedrijf gebruikers en hun gedrag volgen. Zo is te achterhalen welke apps en websites ze gebruiken en wat hun voorkeuren zijn. Advertenties kunnen hun uitingen daarop afstemmen.

Als je straks gaat updaten naar iOS 14, dan zul je de melding over advertentietracking niet te zien krijgen, maar alleen de meldingen of je analyse- en crashgegevens wilt delen met Apple en appontwikkelaars. Via Instellingen > Privacy > Tracking kun je de functie in- en uitschakelen.

Minder reclame is minder inkomsten voor appmakers

De afwegingen zijn ook in dit geval ingewikkeld. Sommige gebruikers vinden het prima om advertenties voorgeschoteld te krijgen, in ruil voor gratis gebruik van een app of game. Met de inkomsten kan een ontwikkelaar de app onderhouden. Minder reclameinkomsten betekent minder budget om een app verder te ontwikkelen. Idealiter is een app helemaal gratis zonder reclame, maar dergelijke apps verdwijnen soms weer snel omdat de ontwikkelaar veel tijd kwijt is aan support en andere rompslomp, terwijl er geen inkomsten tegenover staan.

Gevolgen voor free-to-play

Volgens The Information zou Apple enkele game-ontwikkelaars al hebben gevraagd wat de impact gaat zijn op hun business, omdat reclame-inkomsten belangrijk zijn voor free-to-play games. Hun reactie zou ertoe hebben geleid dat Apple het nu uitstelt.

Hieronder kun je de verklaring lezen die Apple erover heeft gegeven:

We want to give developers the time they need to make the necessary changes, and as a result, the requirement to use this tracking permission will go into effect early next year.

