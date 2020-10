Apple Watch SE review: modern en betaalbaar

Bij de naam ‘SE’ denk je misschien aan een betaalbaar model met oude technieken. Apple heeft deze strategie immers al twee keer toegepast bij de iPhone: de eerste generatie iPhone SE in 2016 en de iPhone SE 2020. Maar bij de Apple Watch SE is het een ander verhaal. Het design is nagenoeg gelijk met de nieuwste en duurste Apple Watch Series 6, terwijl er ook een aantal overeenkomstige functies in zitten. De prijs van de Apple Watch SE is bovendien een stukje lager dan van het allernieuwste model (€299 ten opzichte van €429), waardoor deze Apple Watch voor veel gebruikers een interessante keuze is. Bij de Apple Watch SE krijg je dan ook zeker waar voor je geld. In deze Apple Watch SE review bespreken we de belangrijkste punten: welke functies haal je nou eigenlijk in huis en heb je het gevoel dat je iets mist ten opzichte van de duurdere modellen?

Introductie Apple Watch SE review

Het is zeker niet de eerste keer dat Apple twee nieuwe Apple Watches tegelijk uitgebracht heeft. In 2016, een jaar na de allereerste originele Apple Watch, kwam Apple ook al met twee exemplaren: de Apple Watch Series 1 en de Apple Watch Series 2. Als je kijkt naar de achterliggende gedachte, zijn er veel overeenkomsten met de situatie anno 2020: beide modellen zien er hetzelfde uit en bieden ook nagenoeg dezelfde mogelijkheden, op wat specifieke gezondheidsfuncties na. De Apple Watch SE is daarom ook een goede opvolger voor iedereen die destijds een Apple Watch Series 1 in huis gehaald heeft. De prijs is betaalbaar, hoewel we liever hadden gezien dat Apple nog een stapje verder gegaan was.

Design Apple Watch SE

Zelfde design als Apple Watch Series 4 en nieuwer

Beschikbaar in aluminium

Kleuren: spacegrijs, zilver, goud

Ook in Nike+ editie verkrijgbaar

Werkt met alle bandjes

Het design is wat ons betreft de grootste troef van de Apple Watch SE. Apple heeft exact hetzelfde ontwerp gebruikt als bij de Apple Watch Series 4 en nieuwer. We vinden dit design zoveel mooier dan het wat gedateerde ontwerp van de Apple Watch Series 3 en ouder. De kast is wat ronder en het scherm een stuk groter, doordat het display veel verder tot de randen loopt. Een ronde Apple Watch is wat ons betreft nog steeds geen noodzaak, alleen al omdat watchOS daar niet voor gemaakt is. De interface zoals watchOS ontworpen is, past nou eenmaal beter bij een rechthoekig display dan bij een rond scherm.

De Apple Watch SE is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk spacegrijs, zilver en goud. Dit zijn dezelfde kleuren die we al een paar jaar kennen van de Apple Watch. Op dit vlak verrast de Apple Watch SE dus niet. Je hebt niet de keuze tussen de nieuwe rode en blauwe versie die je wel bij de Apple Watch Series 6 vindt. We hadden het nog wel leuk gevonden als Apple een ander uniek kleurtje voor de Apple Watch SE gemaakt had.

Al met al zijn we tevreden dat Apple gekozen heeft voor dit design in plaats van het ontwerp van de Apple Watch Series 3. Vanwege dit ontwerp is de overstap naar de Apple Watch SE ook voor huidige Apple Watch Series 3 gebruikers interessant, omdat dit de Apple Watch een hele nieuwe uitstraling geeft. Apple had ook voor de makkelijke weg kunnen gaan en simpelweg het oude design kunnen hergebruiken (zoals ze bijvoorbeeld bij de iPhone SE gedaan hebben), maar dat is gelukkig niet het geval.

Geschikt voor alle bandjes

De kracht van de Apple Watch zit hem ook in de bandjes. Apple heeft nu een grotere collectie aan soorten bandjes en kleuren dan ooit tevoren, die allemaal geschikt zijn voor de Apple Watch SE. Met Apple Watch Studio kun je je eigen combinaties samenstellen, waardoor je niet vast zit aan de standaard configuraties. De Apple Watch SE is daarom meteen uit de doos aan jouw smaak aangepast. Je kan de Apple Watch SE dus ook combineren met het nieuwe solobandje en gevlochten solobandje van Apple.

Zoals altijd is er ook een nieuwe Apple Watch Nike+. Deze is identiek aan de gewone Apple Watch SE, maar dan met een aantal extra Nike-wijzerplaten. De prijs is van beide modellen hetzelfde, dus als je meer waar voor je geld wil kun je net zo goed voor de Apple Watch Nike kiezen. Het enige nadeel is dat je qua bandjes bij aanschaf van de Apple Watch dan gebonden bent aan de Nike-bandjes, waar beduidend minder keus voor is. Daarna kun je wel alle bandjes combineren met het Nike+-model.

De Apple Watch SE is er alleen in aluminium, ook in het buitenland waar de 4G-versie wel beschikbaar is. We vinden het jammer dat de 4G Apple Watch nog altijd niet zijn weg gevonden heeft naar Nederland en België. Waar dat precies aan ligt, is nog altijd een raadsel. Apple geeft na vragen van iCulture geen duidelijk antwoord en providers zeggen ook afhankelijk te zijn van Apple en dat Nederland en België nog lang niet de enige landen zijn waar mobiele data op de Apple Watch nog niet beschikbaar is.

Scherm Apple Watch SE

LTPO OLED-display tot aan de randen met ronde hoeken

Geen always-on display

Keuze uit 40mm en 44mm

Geen Force Touch meer

Het display van de Apple Watch SE is er in de twee vertrouwde maten 40mm en 44mm. Welke je ook kiest, het scherm is een stuk prettiger en groter dan bij de versies van het oude design, zoals de Apple Watch Series 1, 2 en 3. De kwaliteit van het scherm doet niet onder voor de andere recente Apple Watch-modellen. De kleuren zien er prima uit en alles is goed af te lezen. Het is zonde dat er geen always-on display in zit, maar eigenlijk vinden we dat niet zo’n heel groot nadeel. Het scherm springt bijna altijd meteen aan zodra je je pols draait. Alleen als je veel buiten sport of vaak zwemt vinden we het always-on display een echte toevoeging.

Wat we tijdens onze test wel gemerkt hebben, is dat de helderheid wat lager lijkt dan bij ons vorige model. De instelling staat op de meest heldere stand, maar past zich ook aan aan het omgevingslicht. Af en toe staat het scherm wat ons betreft net even te donker, bijvoorbeeld binnenshuis. We weten niet goed of dit aan de Apple Watch SE ligt of dat er iets anders speelt. De helderheid van de Apple Watch SE is net als bij andere modellen maximaal 1000 Nits.

Gezondheidsfuncties Apple Watch SE

Optische hartslagsensor van de 2e generatie

Valdetectie dankzij bewegingssensoren

Waterbestendig tot 50 meter, geschikt om mee te zwemmen

Geen ECG en saturatiemeter

De Apple Watch SE heeft ook de nodige gezondheidsfuncties. Aan de onderkant vinden we dezelfde 2e generatie optische hartslagsensor als in de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Deze sensor meet je hartslag en waarschuwt op de achtergrond voor een onregelmatig ritme of een plotselinge hoge hartslag als je niet beweegt. Dit zijn wat ons betreft de meest essentiële functies die je in een Apple Watch mag verwachten. Hier heb je ook altijd wat aan, bijvoorbeeld tijdens het sporten en het meten van je calorieën. De bekende activiteitsringen zijn dan ook gewoon beschikbaar op de Apple Watch SE.

In de Apple Watch Series 4 voegde Apple verbeterde bewegingssensoren toe, waardoor de valdetectie mogelijk is. Deze sensoren vinden we ook in de Apple Watch SE. De valdetectie waarschuwt als je met een harde klap op de grond valt en stil blijft liggen. Er verschijnt een melding en als je niet reageert wordt automatisch met 112 gebeld. Het is een functie die je hopelijk nooit nodig hebt, maar als je het toch nodig blijkt te hebben is het fijn dat het erin zit. Vooral voor oudere gebruikers of mensen met een evenwichtsstoornis kan de functie goed van pas komen.

Door de goede hartslagsensor en bewegingssensoren, is de Apple Watch SE net als de andere recente Apple Watch-modellen een perfect sportmaatje. Ook als je graag het water op gaat, want de Apple Watch SE is net zo waterbestendig als de voorgaande modellen. Dat betekent dat je tot 50 meter onder water kan gaan. Zwemmen met de Apple Watch is dan ook geen probleem. Wel vinden we het jammer dat Apple de waterbestendigheid de afgelopen jaren niet verder verbeterd heeft. Maar aan de andere kant is de huidige waterbestendigheid voor het grootste deel van de gebruikers meer dan voldoende.

Geen ECG en saturatiemeter

De Apple Watch SE mist wel twee recente vernieuwingen op het gebied van gezondheid: de ECG- en Saturatie-app. Met de ECG-app kun je een hartfilmpje maken met je Apple Watch. De saturatiemeter geeft het percentage zuurstof in je bloed aan. Deze functies vereisen geavanceerdere sensoren. Het zijn wat ons betreft dan ook niet per se essentiële functies die je in een goede activiteitstracker en smartwatch nodig hebt. Apple heeft wat ons betreft dan ook de juiste keuze gemaakt door deze twee functies weg te laten voor iedereen die wel graag een Apple Watch wil, maar die geen behoefte heeft aan deze twee specifieke functies. In onze test hebben we de twee functies dan ook niet gemist.

Voor iedereen die de functies toch liever wel wil, is er altijd nog de duurdere en eveneens nieuwe Apple Watch Series 6 en de afgeprijsde Apple Watch Series 5. Beide zijn uitstekende keuzes als je toch iets meer gezondheidsfuncties wil. De Apple Watch SE geeft simpelweg meer keuze in het assortiment en dat is wat ons betreft alleen maar goed.

Hoogtemeter en kompas in Apple Watch SE

Standaard ingebouwd kompas die de richting aangeeft

Always-on hoogtemeter laat je altijd de hoogte zien

Twee recente vernieuwingen die Apple in de Apple Watch gestopt heeft, vinden we wél in de Apple Watch SE. Het Apple Watch-kompas, dat geïntroduceerd werd bij de Apple Watch Series 5, wijst aan waar het noorden is. In de praktijk gebruik je de Kompas-app niet zo vaak, maar bij de navigatie tijdens het wandelen kan het best van pas komen. Je weet door het kompas duidelijker welke richting je op moet lopen. Andere situaties waarbij het kompas van pas komt zijn tijdens het fietsen of varen.

De Apple Watch heeft altijd al een hoogtemeter, maar de nieuwe always-on hoogtemeter staat (zoals de naam al zegt) altijd aan. Dat betekent dat je op elk moment kan zien op welke hoogte je je bevindt en niet alleen maar in de samenvatting van je workout. In Nederland hebben we daar eigenlijk niet zo veel aan. Bovendien vinden we de hoogtemeter niet altijd even nauwkeurig. Soms geeft hij een speling van 10 of 15 meter aan. Doordat het hoogteverschil in Nederland eigenlijk minimaal is, heeft dit daardoor niet zoveel waarde. De hoogtemeter is eigenlijk alleen handig als je actief aan bergbeklimmen doet.

Prestaties Apple Watch SE

Ingebouwde S5-chip

32GB opslag

Geen U1-chip

Over de prestaties van de Apple Watch hebben we de afgelopen jaren eigenlijk geen klachten meer. Al sinds de Apple Watch Series 4 is de Apple Watch razendsnel en draaien apps zonder vertraging en probleemloos op je pols. De Apple Watch SE heeft dezelfde S5-chip als de Apple Watch Series 5, die op zijn beurt weer nagenoeg identiek was aan die van de Apple Watch Series 4 (alleen het kompas was nieuw). We vinden ook dat de Apple Watch in het algemeen in de loop der jaren zijn prestaties goed vasthoudt. Bij iPhones zie je nog wel eens dat door software-updates en jarenlang gebruik de prestaties wat minder worden. Daar merken we bij de Apple Watch niks van. Dankzij de S5-chip is de Apple Watch SE toekomstbestendig, want je hoeft niet bang te zijn dat je snel software-updates zult missen.

Geen U1-chip

Toch vinden we het jammer dat Apple niet meteen gekozen heeft voor de S6-chip die je ook in de Apple Watch Series 6 vindt. Meestal kiest Apple in een betaalbaarder apparaat voor nagenoeg dezelfde chip (zie de iPhone SE 2020 en de Apple Watch Series 1 in 2016), maar om onbekende reden is dat nu dus niet het geval. Je mist daarom ook de U1-chip. Hoewel je daar nu niks van merkt, kan dat in de toekomst wel een verschil maken. De U1-chip wil Apple gaan gebruiken voor de AirTag, het accessoire waarmee je voorwerpen zoals sleutels kan opsporen. Op de iPhones met U1-chip kan je daardoor extra nauwkeurig zien waar een voorwerp is. Hoe Apple dat op de Apple Watch gaat toepassen is nog onduidelijk. Desalniettemin vinden we het jammer dat de Apple Watch SE deze U1-chip niet in huis heeft.

Tot slot heeft de Apple Watch SE genoeg opslag aan boord voor al je muziek, podcasts, audioboeken en apps. In totaal zit er 32GB opslag op, wat meer dan genoeg is voor een Apple Watch. We zijn blij dat Apple niet al te zuinig geweest is hiermee, want bij de Apple Watch Series 3 met 8GB opslag zien we nu wat voor beperkingen dat kan geven. Het installeren van watchOS 7 is op dat model nogal een gedoe, omdat deze ruim 3GB nodig heeft. Met standaard 32GB ingebouwde opslag heb je daar bij de Apple Watch SE geen last van.

Batterijduur Apple Watch SE

Ongewijzigde accuduur van 18 uur

Voldoende voor een flinke dag sporten en het meten van je slaap

De batterijduur van de Apple Watch SE is gelijk aan andere modellen, namelijk 18 uur. Twee dagen achter elkaar de Apple Watch dragen is haalbaar, mits je hem dan ‘s nachts niet om houdt. Doe je dat wel, dan kun je de Apple Watch ruim anderhalve dag gebruiken. Wil je de slaapfuncties van de Apple Watch benutten, dan raden we aan om voordat je gaat slapen of in de ochtend de Apple Watch bij te laden. Het opladen gaat helaas niet zo snel als bij de nieuwe Apple Watch Series 6, maar het gaat snel genoeg om er de dag mee door te komen.

Andere smartwatches hebben doorgaans een veel langere accuduur (bijvoorbeeld meerdere dagen bij de Fitbit), maar die zijn over het algemeen een stuk minder geavanceerd. Wij dragen nu inmiddels al vijf jaar een Apple Watch en hebben er geen enkele probleem mee om de Apple Watch elke nacht of tijdens het douchen even op te laden.

Meegeleverde accessoires

Overigens levert Apple geen stroomadapter meer met de Apple Watch mee, ook niet bij de Apple Watch SE. Je krijgt er wel nog de magnetische oplaadkabel bij, maar de adapter moet je zelf verzorgen. Dat vinden we eigenlijk niet zo’n probleem. Alleen als je nog nooit eerder een Apple Watch gehad hebt en je je allereerste iPhone nog gebruikt, kan het wat onhandig zijn. Gelukkig is elke usb-a-lichtnetadapter van minimaal 5W geschikt. Overigens hadden we het wel prettiger gevonden als Apple de kabel voorzien had van een usb-c-aansluiting, in plaats van usb-a. Bij de nieuwe iPads is Apple inmiddels overgestapt naar de Lightning-naar-usb-c-kabel, maar bij de Apple Watch is dat nog niet zover.

Tot slot vinden we het jammer dat opladen via een gewone draadloze Qi-lader nog steeds niet werkt. Draadloze opladers zijn inmiddels erg breed beschikbaar en het was fijn geweest als je de Apple Watch ook op zo’n oplader van stroom kon voorzien. Dat had meteen het gemis van een lichtnetadapter kunnen vervangen, omdat de Apple Watch in dat geval gewoon geschikt is voor een iPhone-oplaadmat.

Nog een opvallend detail: de Apple Watch SE zit verpakt in een semi-doorschijnend papiertje, terwijl de Apple Watch Series 6 in een bijpassend kartonnetje verpakt zit. Het stoffen hoesje zoals we die bij de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 zagen, is helaas verleden tijd.

Software Apple Watch SE

Draait op watchOS 7

Geschikt voor alle wijzerplaten

Jarenlange updates gegarandeerd

De Apple Watch SE draait net als de modellen van de afgelopen drie jaar op watchOS 7. De update voegt een aantal nieuwe functies toe en brengt ook een aantal nieuwe wijzerplaten. Alle nieuwe wijzerplaten van watchOS 7 zijn ook te gebruiken op de Apple Watch SE, dus je hebt wat dat betreft de complete ervaring. Bovendien weet je zeker dat je nog jarenlang mee kan draaien met toekomstige watchOS-updates. Als wij een inschatting moeten geven, gaat de Apple Watch SE in ieder geval mee tot watchOS 10, maar misschien nog wel langer.

watchOS 7 zorgt ervoor dat alles op de Apple Watch nog iets soepeler gaat. De animaties zijn ingekort, waardoor alles nog sneller lijkt te reageren. We hebben de afgelopen weken ook gemerkt dat apps van derden sneller laden dan voorheen. In onze watchOS 7 review lees je meer over de nieuwe functies en onze ervaringen.

Voor wie is de Apple Watch SE?

Laten we voorop stellen dat de Apple Watch SE niet bedoeld is voor mensen die de allernieuwste Apple Watch willen met de beste en nieuwste functies. Voor die doelgroep is er de Apple Watch Series 6, waar niet alleen een snellere chip in zit maar ook een always-on display, ECG en saturatiemeter. Zijn deze functies niet zo belangrijk voor jou én kom je van een Apple Watch Series 3 of ouder, dan is de Apple Watch SE zeker het overwegen waard.

De Apple Watch SE is vooral een aantrekkelijke keuze als je nu nog een Apple Watch Series 1 hebt. Net als de Apple Watch SE was de Series 1 destijds het meer betaalbare model waarbij de grootste vereniging van het duurdere model ontbrak. Heb je eerder voor de Apple Watch Series 1 gekozen, dan zijn de nieuwste sportfuncties voor jou waarschijnlijk niet zo belangrijk. Kies je voor de Apple Watch SE, dan maak je de grootste stap voorwaarts met een compleet nieuw design, mooier scherm, snellere prestaties en nog veel meer.

Apple heeft ook nog de Apple Watch Series 3 in het assortiment, maar dat is wat ons betreft geen optie meer. Het prijsverschil tussen de Apple Watch Series 3 en Apple Watch SE is zo klein, dat we eigenlijk altijd adviseren om voor de Apple Watch SE te kiezen. De Apple Watch SE is daarom ook een goed excuus om vooral niet voor de Apple Watch Series 3 te kiezen.

We hadden dan ook liever gezien dat Apple de Apple Watch Series 3 uit het assortiment zou halen en de Apple Watch SE nog iets qua prijs te laten zakken. De Series 3 voelt nu als het zwarte schaap van de Apple Watch-familie. Het design oogt wat ouderwets en ook qua prestaties merk je echt een verschil. Het is ook nog maar de vraag hoe lang de Apple Watch Series 3 bijgewerkt wordt met software-updates.

De Apple Watch SE is tot slot ook een interessante keuze als je eerder al een andere fitnesstracker had, zoals een Fitbit, maar op zoek bent naar iets geavanceerders of een smartwatch die beter samenwerkt met je iPhone. Je weet met de Apple Watch SE precies wat je koopt.

Score 8.2 Apple Watch SE Vanaf €299 Voordelen + Het nieuwste design met mooi display

De belangrijkste sportfuncties

Betaalbare prijs

Prima prestaties en lange levensduur Nadelen – Ontbreken always-on display is zonde

Niet geschikt voor sneller opladen en Qi-laden

Conclusie Apple Watch SE review

De Apple Watch SE is voor veel gebruikers een prima Apple Watch om in je aankoopbeslissing mee te nemen. Deze betaalbare Apple Watch heeft een modern design en is ook een stuk betaalbaarder dan de Apple Watch Series 6. De gezondheidsfuncties die je mist ten opzichte van de duurdere versie heb je zeker niet dagelijks nodig en zal voor de meeste mensen echt geen must zijn. Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch om mee te sporten, je workouts vast te leggen en meldingen te ontvangen, dan is dit wat ons betreft de beste keuze. Als je meer geeft om specifieke gezondheidsfuncties of veel apps gebruikt, raden we vanwege de ECG, saturatiemeter en het always-on display de Apple Watch Series 6 aan.

Het is jammer dat Apple het always-on display niet in de Apple Watch SE gestopt heeft. Het is voor ons wat onduidelijk waarom hiervoor gekozen is, want aan de chip en het display (beide hetzelfde als de Apple Watch Series 5) zal het niet liggen. Wat dat betreft had de Apple Watch SE nog wel iets meer in prijs mogen zakken, zodat deze de Apple Watch Series 3 uit het assortiment kan verdringen. De Apple Watch SE is niet per se de beste smartwatch die je kunt kopen, maar is wel voor veel mensen de beste keuze.

