De iPad mini is een uniek model in de iPad line-up. Het is niet de meest populaire iPad, maar het handzame model heeft toch een trouwe schare fans. Speciaal voor de liefhebbers van klein heeft Apple de iPad mini een update gegeven in de vorm van de iPad mini (A17 Pro) 2024. Deze zevende generatie iPad mini heeft een paar kleine verbeteringen en borduurt voort op de zesde generatie uit 2021.

iPad mini 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad mini 2024:

7e generatie iPad mini, opvolger van zesde generatie iPad mini 2021

iPad mini (A17 Pro) is de naam die Apple hanteert

8,3-inch Liquid Retina display

A17 Pro-chip (nieuw)

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Ondersteuning voor Apple Pencil Pro (nieuw)

Vier kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw en paars

Aangekondigd in oktober 2024

Verkrijgbaar vanaf 23 oktober 2024

Prijzen en beschikbaarheid iPad mini 2024

De iPad mini is verkrijgbaar in de volgende varianten:

128GB: €609,-

256GB: €739,-

512GB: €989,-

Kies je voor Cellular, dan ben je het volgende kwijt:

128GB Cellular: €779,-

256GB Cellular: €909,-

512GB Cellular: €1.159,-

De nieuwe iPad mini is per direct in pre-order gegaan en wordt vanaf 23 oktober 2024 geleverd.

Design iPad mini 2024

Strak design met platte zijkanten

Aluminium behuizing in vier kleuren

Gewicht: 293 gram (wifi) en 297 gram (wifi + Cellular)

8,3-inch LCD-scherm met smalle randen

Resolutie van 2266 x 1488 pixels bij 326 ppi

True Tone, brede kleur­weergave (P3) en minimale reflectie

500 nits piek­helderheid

De iPad mini 2024 heeft hetzelfde ontwerp als de voorganger. Dat betekent dus platte zijkanten en een vlakke achterkant, met een behuizing van aluminium. Een thuisknop vind je niet op dit model. De Touch ID-vingerafdrukscanner zit daarom verwerkt in de powerknop, net als bij het voorgaande model.

Deze nieuwe zevende generatie iPad mini is beschikbaar in vier verschillende kleuren:

Spacegrijs

Sterrenlicht

Blauw (in werkelijkheid licht blauwgroen)

Paars

Roze heeft plaatsgemaakt voor blauw, dat in werkelijkheid meer naar een lichte tint blauwgroen neigt. Spacegrijs en sterrenlicht zaten al in het assortiment en de paarse kleur is ook nauwelijks veranderd. Net als bij de vorige generatie vind je de volumeknoppen bovenop aan de smalle kant, omdat er anders aan de zijkant niet genoeg ruimte is om de Apple Pencil magnetisch te bevestigen. De magneetstrip aan de zijkant is vernieuwd, zodat deze nu ook geschikt is voor de Apple Pencil Pro.

De iPad mini is dankzij het kleine formaat nog steeds handzaam en is gemakkelijker met één hand te bedienen dan andere iPads. Door zijn kleine formaat is het de lichtste iPad in de line-up.

Functies iPad mini 2024

A17 Pro-chip maakt Apple Intelligence mogelijk

Verbeterde 12MP camera met Smart HDR 4

Tot 5x digitale zoom, True Tone Flash, Autofocus met Focus Pixels, panorama tot 63MP

Batterijduur “voor de hele dag”

Nieuwe Smart Folio in vier kleuren

De iPad mini 2024 heeft alle functies die je van de vorige generatie kent. De belangrijkste vernieuwing heeft te maken met de chip, de A17 Pro. Dit is dezelfde die je ook in de iPhone 15 Pro (Max) vindt. Deze chip maakt het mogelijk om Apple Intelligence te ondersteunen, met onder andere schrijftools, afbeeldingen genereren en een slimmere Siri. Apple Intelligence is vanaf iPadOS 18.1 beschikbaar in Amerikaans Engels (maar niet in de EU).

Hij wordt standaard geleverd met iPadOS 18 en ondersteunt nagenoeg alle softwaremogelijkheden. Omdat er geen M-chip in zit, wordt Stage Manager niet ondersteund. Je kunt games spelen, films kijken, tekenen, lezen, surfen en al het andere wat je van de iPad mini gewend bent.

De camera in de iPad mini 2024 is ook verbeterd. Hoewel het nog steeds om een 12-megapixel camera aan de achterkant gaat, zijn er wel meer softwarefuncties voor het maken van mooiere foto’s. De camera is geschikt voor Smart HDR 4, zodat je natuurlijk ogende foto’s met een groter dynamisch bereik kunt maken. Deze camera kan met behulp van machine learning ook documenten detecteren en scannen, direct in de Camera-app.

De frontcamera is opnieuw een 12-megapixel ultragroothoekcamera met ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt), zodat je altijd in beeld bent. De frontcamera bevindt zich net als voorheen boven het display, aan de korte kant.

Qua accessoires is de iPad mini nu geschikt voor de Apple Pencil Pro. Speciaal voor de iPad mini heeft Apple een vernieuwde Smart Folio uitgebracht in de kleuren houtskoolgrijs, saliegroen, denim en lichtviolet. Deze kosten €69,- per stuk. Er is geen Smart Connector en Apple brengt ook geen toetsenbordhoes uit. Je kunt wel een Bluetooth-toetsenbord aansluiten mocht je makkelijker willen typen.

De nieuwe iPad mini in een Smart Folio in de kleur Denim.

Specs iPad mini 2024

A17 Pro-chip

6-core CPU (tot 30% sneller)

5-core GPU met ray tracing (tot 25% sneller)

Vernieuwde 15-core Neural Engine (2x sneller)

Wifi 6E

Bluetooth 5.3

Snellere usb-c datatransfer

De iPad mini is nu voorzien van een A17 Pro-chip, die 30% meer CPU-performance en 25% meer GPU-performance biedt in vergelijking met de vorige generatie. Er zit een vernieuwde Neural Engine in, die twee keer sneller is dan die in de vorige iPad mini en geschikt is voor Apple Intelligence. Verdere verbeteringen zijn Wifi 6E-ondersteuning en snellere usb-c datatransfer. De batterij gaat de hele dag mee, maar verdere specificaties geeft Apple niet.

Wil je deze iPad mini hebben, bekijk dan ons overzicht iPad kopen met alle modellen die momenteel in de winkel liggen.

Bekijk ook Nieuwe iPad kopen? Dit zijn de beste prijzen voor nieuwe en actuele modellen Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de huidige iPad Pro, iPad Air, het standaardmodel en de iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.