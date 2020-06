De Muziek-app in iOS is een veelzijdige muziekspeler. Je gebruikt de Muziek-app voor Apple Music, maar ook voor je eigen gesynchroniseerde muziek. In deze gids lees je alles over de Muziek-app in iOS.

Alles over de Muziek-app in iOS

De Muziek-app in iOS zit bomvol met functies om naar je favoriete muziek te luisteren. Dit kan door abonnee te worden van Apple Music of door je eigen muziekbibliotheek te maken. Wat heeft de Muziek-app je allemaal te bieden en wat betekenen alle verschillende onderdelen? In deze gids leggen we je alles uit over de Muziek-app op iPhone en iPad!

Apple Music: ongelimiteerd muziek luisteren

Apple Music is Apple’s muziekdienst waardoor je ongelimiteerd muziek kunt beluisteren uit een catalogus van meer dan zestig miljoen nummers. De eerste drie maanden kun je gratis proberen, waarna je voor een normaal abonnement €9,99 per maand betaalt. Veel functies in de Muziek-app zijn alleen ontworpen voor Apple Music, waardoor je die alleen kunt gebruiken als je een abonnement hebt. Meer over Apple Music lees je in ons dossier.

Apple Music-functies in Muziek-app

Bepaalde functies in de Muziek-app zijn alleen te gebruiken als je een Apple Music-abonnement hebt. Dit geldt voor de onderdelen Voor jou en Ontdekken. Hieronder leggen we deze stuk voor stuk uit.

Voor jou

Als je geabonneerd bent op Apple Music, is onderaan het tabblad Voor jou beschikbaar. Apple toont daar nieuwe muziek die speciaal voor jou geselecteerd is, op basis van je van tevoren aangegeven favoriete artiesten. Ook het tikken op hartjes zie je hier terug. Je kunt met een enkele tik direct een voorgesteld nummer laten afspelen, waardoor het ontdekken van nieuwe muziek een fluitje van een cent is.

Ontdekken

De pagina Ontdekken is de plek waar je nieuwe muziek vindt als je geabonneerd bent op Apple Music. Je vindt hier bovenaan nieuwe albums, populaire afspeellijsten en andere nieuwe muziek. Aankomende albums kun je soms alvast toevoegen aan je bibliotheek en luisteren zodra ze beschikbaar zijn. Ook geeft Apple regelmatig nieuwe afspeellijsten vrij met nieuwe genres. Je vindt er ook de zogeheten ‘essentials’ van artiesten. Dit zijn afspeellijsten met de populairste nummers. Als je een artiest wil leren kennen is dit vaak een uitstekende manier.

De bovenste twee opties zijn alleen te gebruiken als je een actief Apple Music-abonnement hebt. Heb je dit niet, dan kan het zijn dat de opties wel verschijnen in de menubalk van de Muziek-app. Je kunt deze pagina’s verwijderen door Apple Music uit te schakelen als je de Muziek-app alleen wil gebruiken voor het luisteren van je eigen gesynchroniseerde muziek. Ga hiervoor naar Instellingen > Muziek en zet de schakelaar bij Toon Apple Music uit.

Basisfuncties in de Muziek-app

De Muziek-app heeft natuurlijk ook allemaal basisfuncties die voor iedereen te gebruiken zijn, zoals het beheren van je bibliotheek, het luisteren naar radio, het bekijken van het huidige nummer en meer. Hieronder leggen we de werking van elke functie apart uit.

Bibliotheek in Muziek-app

Het Bibliotheek-tabblad bevat bovenaan een reeks opties. Hiermee kun je navigeren naar al je nummers, albums of een lijst van artiesten bekijken. Je navigeert vanaf hier ook naar alle afspeellijsten die je zelf aangemaakt hebt of opgeslagen hebt vanuit Apple Music. Hieronder vind je ook een overzicht van alle nummers en albums die je onlangs toegevoegd hebt aan je bibliotheek. Tik op een albumhoes om de inhoud te bekijken.

Radio

Het is in de Muziek-app makkelijk om muziek te ontdekken vanuit het Radio-tabblad. Onder het kopje Radio kun je luisteren naar Beats1, BBC World Service, Bloomberg Radio en meer. Ben je een Apple Music-lid, dan kun je ook luisteren naar allerlei themastations, zoals Trending en Latin pop. Daarnaast vind je makkelijk recent geluisterde stations terug. Dankzij TuneIn integratie kun je ook naar reguliere radiozenders luisteren zoals NPO Radio 1 en Radio 538.

Overal zoeken naar muziek

Via de knop rechtsonder in de menubalk kun je zoeken naar muziek. Heb je een abonnement op Apple Music, dan kun je zoeken naar muziek uit je eigen bibliotheek of uit de catalogus van Apple Music. Heb je geen Apple Music-abonnement, dan zoek je in plaats van naar muziek in Apple Music naar muziek uit radiostations. Op de zoekpagina vind je ook een lijst van trending zoekopdrachten en bekijk je je eigen recente zoekresultaten.

Minispeler in de Muziek-app

Tijdens het afspelen van muziek vind je te allen tijde onderaan een minispeler, boven de menubalk. Je ziet hier de titel van het huidige nummer en de albumhoes. Je kunt hier het nummer pauzeren en afspelen of doortikken naar het volgende nummer. Deze minispeler is altijd beschikbaar als je binnen de app navigeert.

Zodra je op de minispeler tikt, word je naar het scherm met het huidige nummer gebracht. Je vindt hier de gebruikelijke knoppen om de muziek af te spelen, te pauzeren of naar het volgende of vorige nummer te gaan. Daarnaast vind je er ook een regelaar voor het geluid en kun je door het nummer scrollen. Onderin vind je nog drie extra knoppen. Met de Plus-knop voeg je een nummer toe aan je muziekbibliotheek (in het geval van Apple Music). Met het AirPlay-icoontje speel je de muziek af via een draadloze speaker of een Apple TV.

Met de knop met de drie puntjes, krijg je nog meer opties te zien. Afhankelijk van het al dan niet hebben van een Apple Music-abonnement, kun je een nummer in een afspeellijst zetten, een station aanmaken, of het nummer delen. Linksonder vind je de songtekst-knop. Hiermee scrolt de app automatisch mee met de songtekst. Dit werkt bij de meeste nummers.

Je kunt in het scherm voor het huidige nummer ook scrollen. Door een klein stukje naar boven te scrollen, vind je twee extra knoppen voor shuffle en herhaal. Hiermee stel je de muziek zo in dat deze respectievelijk door elkaar gespeeld wordt of dat het huidige nummer herhaald wordt.

Meer tips over de Muziek-app

