Widgetsmith 2.0

De maker van Widgetsmith had waarschijnlijk niet gedacht dat zijn app zo’n grote vlucht zou nemen. De app werd mateloos populair als manier om je iPhone-beginscherm een radicaal ander uiterlijk te geven. Het oorspronkelijke plan was om een niche-tool voor geavanceerde gebruikers te maken, maar uiteindelijk gingen allerlei Instagram-influencers ermee aan de slag om hun iPhone een volledig zalmroze of huidkleurig thema te geven. Met versie 2.0 kun je nog een stap verder gaan, dankzij de ingebouwde thema’s voor je widgets, die je helemaal naar eigen smaak kunt aanpassen. Of het mooi is? Dat is de vraag. Niet iedereen is er fan van, maar gelukkig geeft Apple je ook de mogelijkheid om je beginscherm nog in een standaard-uiterlijk te houden.



Met de nieuwe kleuren, lettertypes en iconen kun je meteen aan de slag, maar je kunt ze ook nog helemaal aanpassen, onder andere dankzij de nieuwe RGB/HEX kleurkiezer. Na het kiezen van een thema kun je op de knop ‘customize theme’ drukken om lettertype, letterkleur, achtergrondkleur en artwork. De randen van je iPhone-widget kun je ook aanpassen. Het wordt daarmee heel eenvoudig om al je widgets tegelijk aan te kiezen, als je eens een ander uiterlijk wilt proberen.

De ontwikkelaars werkt nu samen met een aantal “topdesigners” om te zorgen dat je elk seizoen kunt beschikken over nieuwe artwork. Je kunt momenteel kiezen uit pompoenen, bladeren en een patroon met zes kleuren, geïnspireerd op het oude Apple-logo. Er komen nog winter- en kerstthema’s aan voor de tientallen miljoenen gebruikers die Widgetsmith inmiddels rijk is.