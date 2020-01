CES 2020 gaat bijna beginnen en dat betekent: heel veel aankondigingen van accessoires en nieuwe producten. Apple is voor het eerst ook aanwezig en daarnaast verwachten we veel nieuwe HomeKit-accessoires. Dit zijn de verwachte aankondigingen en trends!

CES 2020

CES of oftewel de Consumer Electronics Show is een jaarlijkse beurs in Las Vegas, waar je de nieuwste technische snufjes te zien krijgt. CES is een vakbeurs en is daardoor iets zakelijker van insteek dan de Europese tegenhanger, IFA. Bijna alle grote techbedrijven laten tijdens CES hun innovaties zien, van koelkasten tot televisies. Op 5 en 6 januari kunnen we de meeste aankondigingen verwachten tijdens de voorafgaande media-events en keynotes. Een dag later gaat op 7 januari gaat de beursvloer officieel open. Wat kun je verwachten van de grote techbedrijven? Wij kijken alvast vooruit naar de verwachte aankondigingen en trends.



Apple op CES? Ja, want Apple zal voor het eerst in jaren weer op de bijbehorende conferentie aanwezig zijn. Niet om nieuwe producten te onthullen, maar om te spreken over privacy. Apple-topvrouw Jane Horvath doet mee aan een discussiepanel over privacy van consumenten op 7 januari. Veel nieuws hoeven we daar niet van te verwachten. Horvath zal weinig meer doen dan Apple’s standpunten rondom privacy nogmaals uiteen zetten. Aartsrivaal Samsung is ook op de conferentie, om te praten over de smart home-landen van het bedrijf. Veel interessanter is om te kijken welke trends er op de beursvloer te zien zijn.

Zo gaan Amazon en Google nieuwtjes rondom hun digitale assistenten laten zien, vooral dankzij partners die Amazon Alexa in allerlei apparaten hebben ingebouwd, van broodroosters tot auto’s. Iets soortgelijks kunnen we verwachten van Apple HomeKit, al hoeven we bij partners die HomeKit-accessoires produceren geen maffe toepassingen te verwachten. Apple beperkt het gebruik van HomeKit tot bepaalde productcategorieën, zoals deursloten en lampen. Maar echt grote onthullingen van nieuwe producten? Die zijn er sinds Microsoft’s Xbos in 2001 niet meer geweest. Het draait vooral om contacten leggen, onderhandelen en prototypes laten zien van producten die mogelijk later dit jaar op de markt komen. Zo was Apple vorig jaar volgens geruchten in het geheim aanwezig op CES, om contacten te leggen met potentiële partners die AR-brillen kunnen fabriceren.

Bekijk ook Apple AR-bril: alles wat we nu al weten over Apple's slimme bril Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril, of augmented reality-bril. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar CES 2020 gaan omdat je Ivanka Trump in het echt wil zien spreken. Of omdat je Sony’s “unieke blik op de toekomst” wil meebeleven. Er is genoeg te doen en te zien.

Dit zijn de 5 techtrends die we verwachten.

#1 Smartphones: 5G-toestellen

2020 zou wel eens het jaar van 5G kunnen worden. Veel fabrikanten brengen hun eerste 5G-toestellen uit en zelfs Apple is van de partij, als we de geruchten mogen geloven. We zullen ook veel aankondigingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) gaan zien. Waar we niet zoveel meer van zullen horen, zijn opvouwbare toestellen. Dat bleek een hype uit 2019 die wel heel snel voorbijging. De technologie van smartphones komt ook in steeds meer andere apparaten terecht, zoals koelkasten en andere apparaten voor in huis.

#2 Schermtechnologie: Micro LED

Apple zou interesse hebben in Micro LED, een nieuw type schermtechnologie dat alle voordelen heeft van OLED, maar goedkoper is om te fabriceren. Je houdt dus hetzelfde goede contrast en de diepzwarte kleuren, maar voor een lagere prijs. Bij Apple zouden we MicroLED voor het eerst in de Apple Watch kunnen zien, maar fabrikanten op de beursvloer van CES gaan een stap verder: zij maken al gigantische tv-schermen.

Bekijk ook Alles over MicroLED, de nieuwe schermtechnologie voor iPhone en Apple Watch Wat is MicroLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over MicroLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

#3 Televisies: 8K

Over televisies gesproken: die zijn op CES altijd in groten getale te zien. Fabrikanten als LG, Sony en Samsung proberen elkaar te overtreffen met nog grotere schermen. Tijdens CES 2020 zullen we vooral tv’s met 8K-schermen gaan zien. Tegenwoordig is 4K de standaard voor ultra-high-definition tv’s, maar fabrikanten gaan tijdens de beurs alweer een stap verder. Dat wil overigens niet zeggen dat je nu al naar je lokale Media Markt moet rennen voor een nieuwe tv, want veel van deze producten bevinden zich nog in een vroeg stadium en zijn dus alleen bedoeld voor de waaghalzen met een vette bankrekening.

#4 Voertuigen: connected auto’s, scooters en fietsen

Zelfrijdende auto’s kennen we onderhand wel, maar het kan nog slimmer en meer connected. Fabrikanten zoals Toyota en Hyundai hebben persconferenties gepland, waar we bijvoorbeeld auto’s met 5G-verbinding en meer autonomie kunnen verwachten. Zelfrijdende systemen van Level 2 zorgen ervoor dat auto’s meer handelingen zelf kunnen doen zoals van rijbaan wisselen, optrekken en remmen bij het verkeerslicht. Bij huidige zelfrijdende auto’s is daarvoor nu nog vaak de ingreep van een menselijke bestuurder nodig.

Verder kunnen we allerlei andere connected voertuigen verwachten op de CES, zoals elektrische steps en fietsen met meer draadloze functies. Er is op dit gebied meer mogelijk dankzij verbeterde accu’s en kleinere elektrische motors.

#5 HomeKit-producten

Voor Apple-gebruikers zijn er op de CES hoesjes, opladers en andere kleine accessoires te zien. Dat is niet zo heel spannend. Wat wél spannend is, is het toenemende aanbod van HomeKit-producten, vooral van kleinere fabrikanten zoals Vocolinc, Santala, TandemLED, Minut en talloze andere merken waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Vroeger zou je dergelijke merken misschien genegeerd hebben, maar als het met HomeKit samenwerkt kan dat de drempel verlagen: de kans is groot dat het probleemloos samenwerkt met al je andere smart home-producten die je met Siri bedient.

Verder verwachten we op CES ook weer de nodige copycat-producten, zoals nagemaakte AirPods Pro. Maar dat is niets nieuws: wat Apple op de markt brengt ligt een paar weken later al in een veel goedkopere uitvoering bij AliExpress. Hetzelfde geldt voor draadloze oplaadmatten en andere accessoires voor je iPhone: je kunt ze bij duurdere merken vinden in een nét iets mooiere afwerking, of in de Chinese kraampjes, waar handelaren met jetlag zitten te wachten op potentiële afnemers.