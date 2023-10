Alles over iPhone-verzekeringen

Is het nodig om je iPhone te verzekeren voor diefstal, vallen of een ander ongelukje? En wat is dan de beste toestelverzekering? Wij helpen je bij de afweging of het verstandig is een iPhone verzekering af te sluiten, want je hebt nogal wat keuze: je kunt je iPhone verzekeren bij je provider, een verzekeraar of bij Apple zelf in de vorm van AppleCare+. Wat is verstandig?



Welke iPhone-verzekeringen zijn er?

Hieronder lees je over:

Kies je ervoor om een speciale toestelverzekering af te sluiten, dan is er heel veel keuze. Er zijn speciale iPhone-verzekeringen die tussen de 5 en 10 euro per maand kosten. Dat lijkt weinig, maar als je over de hele looptijd kijkt kan het toch behoorlijk oplopen qua kosten. Let op dat een toestelverzekering alleen geldt voor het verzekerde apparaat en dat het niet altijd overdraagbaar is als je je toestel doorverkoopt. Ben je ondernemer of zzp’er, dan kun je de kosten van een iPhone-verzekering aftrekken.

Aanbieders van iPhone-verzekeringen

Hieronder bespreken we enkele aanbieders om je iPhone te verzekeren:

iPhone-verzekering van SmartphonePolis.nl

Bij SmartphonePolis kun je tot een jaar na aankoop een verzekering afsluiten. Je hoeft je dus niet te haasten. Deze toestelverzekering geldt voor bijna alle onverwachte schades. Je geeft aan welke iPhone je wilt verzekeren en of je diefstaldekking wilt. Je krijgt uitgebreide dekking en kunt gemakkelijk online een polis afsluiten.

iPhone-verzekering van NowInsure

NowInsure biedt een smartphoneverzekering aan die ook voor de iPhone geschikt is. Je kunt deze iPhone-verzekering tot 12 maanden na aankoop afsluiten en hebt vervolgens 14 dagen bedenktijd. Ook handig: er is geen jaarcontract, dus besluit je je toestel tussentijds te verkopen dan kan dat. De verzekering is namelijk maandelijks opzegbaar. Behalve een iPhone kun je bij NowInsure ook een tablet, e-reader, laptop, camera, smartwatch en allerlei andere elektronica verzekeren.

Je kiest het merk smartphone en het model, geeft de waarde aan (bijv. €1001 tot €1500 voor een iPhone 12 Pro en kiest voor de gewenste dekking. Daarbij heb je keuze uit schade, met of zonder diefstal. Bij het eigen risico ben je ook flexibel: je kunt kiezen uit €25, €75 of €125.

iPhone-verzekering van Centraal Beheer

Centraal Beheer biedt geen losse smartphoneverzekering aan, maar je kun je iPhone wel verzekeren als onderdeel van de bundel Kostbaarheden buitenshuis. Je krijgt de nieuwwaarde terug bij telefoons die jonger zijn dan 1 jaar en ook je nieuwe aankopen zijn verzekerd. Waardevolle spullen van het hele gezin zijn meeverzekerd, zowel binnen als buiten. De dekking geldt in heel Nederland. Je verzekert je iPhone hiermee tegen schade, verlies of diefstal. Om de Kostbaarheden Buitenshuisverzekering te kunnen afsluiten moet je wel een inboedelverzekering van Centraal Beheer hebben.

AppleCare+ als iPhone-verzekering

AppleCare+ lijkt misschien een verlengde garantie, maar als je naar de dekking kijkt is er eerder sprake van een verzekering. Je toestel is namelijk ook gedekt voor schade die je zelf hebt veroorzaakt. Dit geldt voor twee schadegevallen per jaar, waarbij overigens wel een eigen risico geldt. Sinds medio 2023 kun je in Nederland ook AppleCare+ met dekking voor verlies en diefstal afsluiten, waardoor het nog meer op een verzekering lijkt.

iPhone-verzekering via je provider

De meeste mobiele providers bieden ook een iPhone-verzekering aan, die je op elk gewenst moment kunt afsluiten. Bij aankoop van een nieuw toestel kun je meteen aangeven dat je een verzekering wil, maar je kunt ook tot een later moment wachten. Check hiervoor de volgende pagina’s:

Veel providers hebben de iPhone-verzekering uitbesteed aan een externe partner, zoals de verzekeraars ProAssist, ACE en Actua. Let goed op de voorwaarden of alleen technische defecten zijn gedekt, of dat ook verlies en diefstal onder de dekking valt. Als de reparatie langere tijd gaat duren kun je een vervangend toestel krijgen, maar dat is niet altijd een iPhone. Het vervangende toestel is vaak een goedkoper of ouder model dan je gewend was.

Moet ik mijn iPhone verzekeren?

Het voordeel van een iPhone-verzekering is dat je niet zelf voor de kosten opdraait bij vallen, schade, diefstal of een ongelukje. Maar het afsluiten van een dergelijke toestelverzekering kost natuurlijk wel geld en misschien is je iPhone al gedekt onder een bestaande verzekering, bijvoorbeeld de inboedelverzekering. Dat laatste is steeds minder het geval en verzekeraars vereisen vaak dat je hiervoor een speciale kostbaarhedenverzekering afsluit.

Of je een toestelverzekering afsluit is een persoonlijke keuze. Een verzekering geeft je gemoedsrust en voorkomt dat je plotseling voor een grote uitgave komt te staan. Een handige vuistregel is dat je schade die je niet zelf kunt dragen het beste kunt verzekeren. Denk daarbij aan het afbranden van je huis of een dure medische ingreep. Of je de financiële middelen hebt om een kapotte smartphone te repareren hangt van meerdere factoren af, zoals je maandelijkse inkomsten en een eventueel spaarpotje voor onverwachte uitgaven.

Bij iPhones ligt dat dan ook wat genuanceerder: heb je genoeg spaargeld achter de hand om bij verlies of diefstal een nieuwe iPhone te kopen? Of betaal je liever een klein bedrag per maand om van alle gezeur af te zijn? Gebruik je altijd een stevig hoesje, doe je niet aan ruige sporten en ben je altijd zuinig op je spullen, dan is het goed mogelijk dat een verzekering helemaal niet nodig is.

Onderstaande punten kun je in overweging nemen bij de keuze of je een iPhone-verzekering nodig hebt:

Heb je AppleCare+ afgesloten? Zo ja, dan is een extra iPhone-verzekering vaak niet nodig.

Gebruik je een iPhone-hoesje? Zeker met ‘rugged’ hoesjes is de kans klein dat je iPhone beschadigd raakt.

Ben je zuinig met je spullen? Dan heb je waarschijnlijk geen iPhone-verzekering nodig.

Checklist iPhone-verzekeringen

Een checklist waar je op moet letten bij je iPhone verzekeren:

Wat is de premie per maand?

Zijn er bijkomende kosten, zoals assurantiebelasting en afsluitkosten?

Geldt er een hogere premie voor dure toestellen zoals de iPhone?

Wat is de opzegtermijn?

Zijn persoonlijke ongelukjes zoals laten vallen gedekt?

Is cosmetische schade zoals deukjes en krassen gedekt?

Krijg je de nieuwwaarde of de dagwaarde uitgekeerd bij verlies of diefstal? Of keert de verzekeraar alleen in natura uit (in dat geval kun je een ouder toestel krijgen dat je niet wilt, bijvoorbeeld van een ander merk)?

Moet je schadeformulieren, politierapporten en dergelijke opsturen in geval van schade?

Krijg je bij schade een nieuw toestel, of krijg je een bedrag uitgekeerd waarmee je zelf een nieuw toestel moet kopen?

Regelt de verzekeraar de iPhone reparatie, of krijg je een vergoeding waarmee je zelf de reparatie kunt laten uitvoeren?

Wat is de verwerkingstijd bij het afhandelen van schade? Actua hanteert bijvoorbeeld een wachttijd van 30 dagen in verband met het mogelijk terugvinden van het toestel, maar dan zit je wel een maand zonder toestel.

Wat is het eigen risico bij schade?

Moet je de verzekering meteen bij aankoop van de iPhone afsluiten of kan het ook achteraf, na bepaalde tijd?

Is het mogelijk om een leentoestel te krijgen?

Wat is er geregeld bij het vervangende toestel of leentoestel? Krijg je een vervangende iPhone in dezelfde prijsklasse, of kun je ook worden opgescheept met een goedkoop Android-toestel?

Informeer in de winkel of er nog meer verzekeringen zijn. Soms prijst de verkoper alleen de meeste lucratieve variant aan, terwijl er ook goedkopere varianten zijn die beter bij jouw situatie passen.

Goed om te weten: een verzekeraar is niet verplicht om bij verlies van je toestel een gloednieuw exemplaar terug te geven. Een refurbished iPhone mag ook, zo heeft de rechter geoordeeld in een eerdere zaak.

Het is vaak onverstandig om je al in de winkel een toestelverzekering te laten aanpraten. Je kunt beter wat meer tijd nemen om onderzoek te doen en te vergelijken, zodat je thuis even rustig de voorwaarden kunt nalezen.

Wat de premie van een toestelverzekering betreft geldt simpelweg: hoe soepeler de voorwaarden, hoe hoger de premie. Als de verzekeraar vrij soepele regels hanteert, snelle service verleent en gemakkelijk het volledige aankoopbedrag uitkeert, zal de premie vaak wat hoger zijn. Er zullen dan ook vaker mensen zijn die misbruik maken van de soepele regels. Je betaalt als eerlijke klant mee aan mensen die bij het minste of geringste een claim indienen. Kies daarom de verzekering die het best bij je past.

Heb ik een iPhone-verzekering nodig als ik al AppleCare heb?

Zoals we hierboven al uitlegden is AppleCare+ voor iPhone in feite ook een verzekering. Hiermee je heb je tot twee jaar recht op telefonische ondersteuning en iPhone-reparaties. Daarnaast is er dekking voor maximaal twee schadegevallen die door jezelf zijn veroorzaakt, dus als gevolg van een ongelukje. Heb je AppleCare+ dan heb je geen aparte toestelverzekering meer nodig. Je zult bij problemen met je toestel meestal vlot worden geholpen door Apple. Wil je echter dekking voor verlies en diefstal, dan kun je twee dingen doen. Je kunt het meeverzekeren op je AppleCare+ óf je kunt een aparte toestelverzekering erbij afsluiten. Dat laatste biedt de meeste zekerheid maar er is wel een gedeeltelijke overlap in dekking.

Je kunt AppleCare+ tot 60 dagen na aankoop van je iPhone afsluiten. Het best schaf je AppleCare+ gelijktijdig met je nieuwe iPhone aan, want de dekking geldt vanaf het moment van aankoop.

Prijzen van AppleCare+ voor verschillende iPhones vind je hier

Bekijk ook AppleCare+: de complete uitleg over Apple's verlengde garantie Wat is AppleCare+, de verlengde garantie voor iPhones, iPads en andere Apple-producten? In dit uitlegartikel lees je over AppleCare+, of je het nodig hebt en welke Apple-gebruikers er het meest van profiteren.

Hoe zit het met iPhone-verzekering en garantie?

Bij Apple krijg je standaard 1 jaar iPhone-garantie. Op producten die je in de EU hebt gekocht geldt voor consumenten een langere garantie van 2 jaar. Maar dit geldt alleen voor fabrieksfouten en andere hardwaredefecten. Verlies, diefstal en schade door een ongelukje vallen niet onder de garantie, maar worden vaak wel vergoed als je een speciale iPhone-verzekering afsluit. Daarom kan het zin hebben om toch een iPhone-verzekering af te sluiten als je meer gemoedsrust wil hebben.

Bekijk ook iPhone-garantie: dit moet je weten over garantie op iPhones Hoe is de iPhone garantie geregeld bij Apple? Geldt de iPhone garantie ook in het buitenland? Is AppleCare iets anders dan gewone garantie? Kortom: je leest hier alles over de garantie op je iPhone.

iPhone-schade claimen op de inboedelverzekering

Soms is het mogelijk om schade aan en verlies van je iPhone te claimen op je inboedelverzekering. Je hebt dan geen aparte verzekering meer nodig. Maar lees vooral even goed de polis en voorwaarden door, om te controleren of elektronica gedenkt is. Sommige verzekeraars bieden alleen dekking als de schade binnenshuis ontstaat, bij anderen is er juist sprake van dekking buitenshuis.

Omdat er veel misbruik werd gemaakt van iPhone-schades die op de inboedelverzekering werden geclaimd, zijn steeds meer verzekeraars dit uit hun voorwaarden gaan schrappen. De kosten door beschadigde en gestolen iPhones liep zo snel op, dat de premie van de inboedelverzekering onbetaalbaar dreigde te worden. Verzekeraars brengen dit nu vaak onder in een aparte elektronica- of kostbaarhedenverzekering, waarvoor je apart moet betalen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Kostbaarheden buitenshuis’-verzekering van Centraal Beheer, die we hierboven hebben genoemd.

Daarnaast vergoed de inboedelverzekering vaak alleen bij bepaalde oorzaken, bijvoorbeeld brand of diefstal. Buitenshuis is je iPhone niet altijd verzekerd tegen schade en verlis verlies. Wil je dat dergelijke ongelukjes wel zijn verzekerd, dan kun je terecht bij de toestelverzekeringen die we hierboven hebben genoemd:

Kan ik de iPhone verzekeren met een kostbaarhedenverzekering?

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider ( KPN Odido of Vodafone ) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om elektronica, sieraden, antiek en andere kostbaarheden te verzekeren met een kostbaarhedenverzekering. Lees in de voorwaarden of de iPhone is gedekt. Er zijn verzekeraars waarbij alle kostbare voorwaarden in huis onder de kostbaarhedenverzekering vallen, terwijl het bij andere verzekeraars alleen geldt voor voorwerpen zoals kunst, juwelen en meubels.

Daarnaast kun je een pc- of elektronicaverzekering afsluiten. Let goed op of je de dagwaarde of de aankoopwaarde krijgt vergoed en of de verzekeraar bij schade ook de reparatie verzorgt. Bij kostbaarhedenverzekeringen omvat de dekking meestal alleen diefstal, brand en dergelijke en geen hardware-schades. Een van de aanbieders waarbij je terecht kan is het eerder genoemde Centraal Beheer.

Is de iPhone gedekt op mijn reisverzekering?

Als je een iPhone meeneemt op vakantie kun je deze ook meeverzekeren via extra modules. Daarmee is vaak elektronica zoals smartphones, tablets en laptops gedekt. Let op dat je soms maar een kleine vergoeding krijgt bij diefstal, bijvoorbeeld een dagwaarde van 300 euro. Dat is te weinig om bij diefstal weer een nieuwe iPhone te kopen. Als de iPhone is meeverzekerd bij het onderdeel Bagage, dan is de vergoeding vrijwel altijd te laag.

Let bij reisverzekeringen op de volgende punten:

Vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde of de dagwaarde van de iPhone?

Tot welke waarde is apparatuur gedekt? Bij sommige verzekeraars is dit €500, bij andere €1.250.

Wat is de maximale vergoeding bij verlies van je iPhone? Dit kan €250 maar ook €500 zijn.

Wat is het eigen risico? Soms geldt er geen eigen risico, maar €200 komt ook voor.

Geldt de vergoeding per persoon en per reis? En geldt het ook voor andere dure apparatuur zoals navigatiesystemen, camera’s en laptops?

Is er sprake van een vakantiedekking of zakelijke dekking?

Bij diefstal moet je wel altijd kunnen aantonen dat je op reis was, bijvoorbeeld aan de hand van een treinticket of hotelboeking. Een dagje naar de Efteling geldt bijvoorbeeld niet als vakantie. Veel verzekeraars hanteren als stelregel dat er minimaal één overnachting moet hebben plaatsgevonden. Je kunt voor reisverzekeringen terecht bij ABN AMRO, Aegon, ANWB, Avéro, Centraal Beheer, De Europeesche, ING, Interpolis, OHRA, Intergarant en dergelijke.

Wil je ook een iPad verzekeren? Bekijk dan onze tips over een iPad-verzekering.

Bekijk ook iPad verzekeren: heb ik een iPad-verzekering nodig? Moet je je iPad verzekeren en welke iPad-verzekeringen zijn er dan zoal? Wij hebben in dit artikel alle afwegingen op een rij gezet: bij schade, diefstal en verlies van je iPad komt een tabletverzekering van pas, maar je iPad verzekeren is lang niet altijd nodig.

