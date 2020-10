Introductie iPhone 12 review

De afgelopen jaren heb ik veel verschillende iPhones gebruikt. Van de iPhone 8 ging ik naar de iPhone XR en vorig jaar maakte ik de overstap naar de iPhone 11 Pro. Dit jaar ben ik weer van de pro-serie teruggegaan naar de standaarduitvoering, maar het is wat mij betreft verre van een stap terug. Sterker nog, de iPhone 12 is meer pro dan ooit. Met een verbeterd display, vernieuwde camera en opgefrist design is de iPhone 12 een veel betere standaard-iPhone dan destijds bij de voorgangers het geval was. De keuze tussen de iPhone 12 of iPhone 12 Pro is daardoor ook lastiger dan ooit. In deze iPhone 12 review lees je over alle voor- en nadelen en of dit toestel ook iets voor jou is. Misschien ben je wel geneigd om voor het pro-model te gaan, terwijl de iPhone 12 eigenlijk ook prima aan jouw wensen voldoet. In deze review van de nieuwe iPhone 12 lees je over onze ervaringen.

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een iPhone 12 256GB in groen. Het reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Apple.

Design iPhone 12: nieuw en vertrouwd

Nieuw design met vlakke zijkanten

Behuizing van aluminium met glimmend glazen achterkant

Vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart

162 gram, afmetingen van 146,7 x 71,5 x 7,4

Lichter en kleiner dan iPhone 11

Voor het eerst sinds jaren heeft Apple het design echt aangepast. Bij elke generatie iPhone spreekt Apple wel van een nieuw design, maar het gaat dan meestal om een paar kleinere verschillen. Dit jaar is de verandering dankzij de vlakke zijkanten een stuk groter. Apple heeft daarbij goed gekeken naar het ontwerp van de iPad Pro, die ook al een vlakke aluminium behuizing had. Geen afgeronde randen meer, maar een rechthoekig toestel met een nieuwe uitstraling.



iPhone 12 in vergelijking met iPhone 5

Als we de iPhone 12 vergelijken met eerdere iPhones met een dergelijke behuizing, komt het toestel het dichtst in de buurt bij de iPhone 5-serie. Ook die had een aluminium behuizing met vlakke zijkanten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. De randen van de iPhone 5-serie zijn wat scherper, terwijl dit bij de iPhone 12 iets eleganter is. Ik geef de voorkeur aan het design van de iPhone 12. Qua uitstraling lijken de twee toestellen wel wat op elkaar, maar de iPhone 12 ligt door de afwerking een stuk prettiger in de hand.

In vergelijking met de voorgaande iPhones vind ik het strakke uiterlijk veel mooier, maar dat kan ook komen door de nieuwigheid. De afgeronde behuizing begon na zes jaar (het werd voor het eerst bij de iPhone 6 geïntroduceerd) wel wat saai te worden en inmiddels hebben we al veel variaties gezien (compleet aluminium zoals bij de iPhone 6 en 7 of in combinatie met glas zoals bij de iPhone 8 en nieuwer). De iPhone 12 voelt daardoor ook een stuk nieuwer aan, omdat je veel meer het idee van een gloednieuw toestel hebt.

De iPhone 12 is ook een stuk minder lomp dan de voorganger. Voorgangers iPhone XR en iPhone 11 waren naar onze smaak net een slag te groot, zeker voor een standaardmodel. De iPhone 12 bewijst dat de toestellen forser waren dan eigenlijk nodig is. Dat kwam door de door de bredere schermranden en de afgeronde behuizing. De iPhone 12 is niet alleen een stukje compacter, maar ook eleganter en simpelweg mooier. En voor wie de iPhone 12 toch nog te groot vindt, is er altijd nog de iPhone 12 mini, die later dit najaar verschijnt.

Nieuwe kleuren

Voor deze review hebben wij de groene iPhone 12 kunnen testen. De kleur werd vorig jaar bij de iPhone 11 geïntroduceerd, al is de tint in de iPhone 12 wel een stuk lichter. Onze mening over de kleur is echter niet veranderd: we vinden de lichtgroene iPhone nog steeds mooi, al zal het niet iedereen aanspreken. In het donker heeft het groen meer weg van zilver of wit, dus het is ook afhankelijk van de hoeveelheid licht en de lichtinval. De blauwe iPhone 12 is voor veel mensen de mooiste en meest gewilde kleur van dit najaar. Hoewel we de blauwe versie niet zelf in ons bezit hebben, hebben we deze wel kunnen bekijken in de Apple Store. Gebruikers willen al veel langer een donkerblauwe iPhone en ook uit onze eerdere polls blijkt dat een groot deel van de lezers hierop zit te wachten.

De blauwe iPhone 12 vinden we eigenlijk nog wat mooier dan de oceaanblauwe iPhone 12 Pro, omdat het blauw van het standaardmodel wat meer uitgesproken is. Maar ook bij de blauwe iPhone 12 geldt dat de kleur heel erg afhankelijk is van het lichtinval. Voor sommigen is het blauw misschien wat te heftig. Zwart en wit het minst spannend, maar altijd goed. Opvallend genoeg lijkt de rode versie een stuk lichter geworden en neigt meer richting de koraal gekleurde iPhone XR. We vinden het jammer dat rood niet meer zo rood is als vorig jaar.

Scherm: eindelijk OLED

6,1-inch display

Nieuw OLED-scherm met hogere resolutie

Dunnere schermranden

HDR-display met hogere maximale helderheid bij HDR-content

De grootste verandering ten opzichte van de voorganger vind je in het scherm. Net als de pro-modellen heeft de iPhone 12 nu eindelijk een OLED-display. Dat is een wereld van verschil met het LCD-scherm van de iPhone 11. Hoewel we ook over dat scherm nog erg tevreden zijn (Apple’s LCD-displays worden vaak terecht geroemd), maakt OLED wel een groot verschil. OLED-displays bieden diepere zwarttinten en fellere kleuren. Apple heeft ervoor gezorgd dat het nooit overweldigend wordt, maar juist prettiger voor je ogen. Wat ook een bijkomend voordeel is, is dat de notch door het diepere zwart meer wegvalt dan bij de iPhone 11 het geval is.

Apple gebruikt bijna hetzelfde Super Retina XDR-display als in de iPhone 12 Pro. Het enige verschil met de pro-versie is dat daar de standaard maximale helderheid hoger is, namelijk 800 nits versus 625 nits. In de praktijk merken we daar eigenlijk weinig verschil in. De iPhone 12 is helder genoeg om in de meeste situaties goed te kunnen aflezen. We hebben het vanwege het gebrek aan zon niet goed kunnen testen in direct zonlicht in de buitenlucht, maar bij vorige iPhones zoals de iPhone XS was dat ook nooit een probleem.

Nu er een OLED-display in zit, heeft de iPhone 12 ook een echt HDR-scherm. De iPhone 11 en iPhone XR konden wel HDR-content afspelen, maar dat leverde niet die grote kwaliteitswinst op zoals met een echt HDR-scherm. Dat betekent dat films in HDR er nu een stuk mooier uit zien. Kleuren spatten van het scherm en zijn ook natuurgetrouwer dan voorheen. Koos je voorheen voor de pro-modellen vanwege het OLED-scherm, dan is dat nu niet meer nodig. Het display van de iPhone 12 vinden we net zo goed als de iPhone 12 Pro.

Niet alleen de beeldkwaliteit, maar ook het formaat is hetzelfde als bij de iPhone 12 Pro: beide displays zijn 6,1-inch. Waar we dat bij de iPhone 11 nog wat te groot vonden, hebben we daar bij de iPhone 12 een stuk minder moeite mee. Dat komt ook door de dunnere schermranden, vanwege het gebruik van OLED. Door de techniek van het Liquid Retina-display, was een dunnere rand niet mogelijk. Nu Apple dit ingeruild heeft voor OLED, hebben we daar geen last meer van. Dat de randen optisch ook dunner zijn, heeft ook te maken met de rechte zijkanten van het toestel.

Hardware en prestaties: wederom supersnel

Snelle A14 Bionic-chip

Neural Engine van de volgende generatie

64GB, 128GB of 256GB opslag

Waterbestendigheid: IP68 met 6 meter diep voor 30 minuten lang

Ongewijzigde Face ID

Zoals we van Apple gewend zijn, vinden we ook in de standaardmodellen de snelste chip. De A14-chip is de eerste 5-nanometer chip en Apple belooft dat de chip daardoor sneller is. Was dat nodig? Nee, wat ons betreft niet. De A13-chip van de vorige generatie was ook razendsnel en in het dagelijks gebruik merken we dan ook niet zo heel veel van de snellere prestaties Dat wil niet zeggen dat je er helemaal niks van merkt. De A14-chip brengt namelijk ook een aantal nieuwe functies met zich mee, zoals filmen in Dolby Vision HDR. Ook in combinatie met de nieuwe generatie Neural Engine voor machine learning levert dit bijvoorbeeld mooiere foto’s op met Smart HDR 3. Ook GPU is verder verbeterd, wat zorgt voor betere grafische prestaties in bijvoorbeeld games.

Apple heeft aan de opslagkant geen verandering doorgevoerd bij de standaard iPhone 12. Je krijgt nog steeds minimaal 64GB, met de keuze tussen 128GB en 256GB. Bij de iPhone 12 Pro krijg je wel meteen 128GB. We hebben hier op zich geen problemen mee, omdat voor de meeste mensen die kiezen voor een iPhone 12 64GB voldoende is. En wil je toch meer opslag, dan kan je voor €50 extra kiezen voor de upgrade naar 128GB.

De waterbestendigheid is nu ook bij alle toestellen gelijk getrokken. Waar dit bij de iPhone 11 nog 2 meter diep was en bij de iPhone 11 Pro 4 meter, is bij alle iPhone 12-modellen de waterbestendigheid opgevoerd tot 6 meter diep voor 30 minuten lang. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met dat het design van alle modellen nagenoeg hetzelfde is, met dezelfde type displays en dezelfde afwerking binnenin. Alleen het gebruikte materiaal is anders (aluminium vs roestvrij staal), maar dat maakt voor de waterbestendigheid geen verschil.

Ondanks de verbeterde waterbestendigheid, is nog steeds niet de bedoeling om met je iPhone onderwaterfilmpjes te maken. Het zorgt er vooral voor dat je iPhone ongeschonden blijft als je er een glas cola of bier overheen gooit of als de iPhone in een vijver valt. Op zich vinden we dat wel jammer, al vragen we ons af hoe vaak we een onderwaterfilmpje zouden maken als dat wel mogelijk was geweest.

Dezelfde Face ID

Wat we toch ook nog even willen aankaarten in de review, is het gebruik van Face ID. Het is niet geheel toevallig dat Apple tijdens de aankondiging met geen woord gerept heeft over Face ID. Er zijn op dit vlak dan ook geen verbeteringen: de gezichtsherkenning werkt net zo snel en vanuit dezelfde hoeken als bij de iPhone 11-serie. Op zich is dat voldoende, al horen we al een paar jaar de belofte dat de gezichtsherkenning op de iPhone ook werkt als deze plat op tafel ligt. Dat is nu vaker niet dan wel het geval.

De huidige tijd laat ook de zwakte van Face ID zien. Buiten de deur bij het dragen van een mondkapje, werkt Face ID niet. Apple heeft dit voorjaar wel een software-update uitgebracht waardoor je meteen naar het cijferslot gaat zodra Face ID een mondkapje herkent, in plaats van dat je eerst pogingen moet doen om je toestel te ontgrendelen. We hadden toch ook wel graag een optie gezien om Face ID iets zwakker te maken, zodat de gezichtsherkenning alleen focust op het bovenste deel van je gezicht. We snappen wel dat Apple ook veel geeft om veiligheid, maar een gulden middenweg was misschien nog een optie geweest.

5G op de iPhone: in de praktijk nog niet heel nuttig

Ondersteuning voor 5G op 700GHz-frequentie

In Europa nog geen supersnelle 5G

Geschikt voor de drie grote providers van Nederland

Apple kon er tijdens de aankondiging van de iPhone 12 geen genoeg van krijgen: de ondersteuning voor 5G. Apple presenteert het als een enorme stap. “Sneller dan snelst”, met 5G als eerste nieuwe kenmerk, zo schrijft Apple op haar pagina. Maar een kleine voetnoot had hier niet misstaan. Hoewel de iPhone 12 geschikt is voor snellere 5G, is daar bij de huidige providers nog niet veel van te merken. Ja, de providers bieden een uitgebreid (en soms landelijk dekkend) 5G-netwerk op de 700GHz-frequentie, maar de winst die je daarmee behaalt is gering, al dan niet verwaarloosbaar. De theoretische snelheden die providers bieden zijn wel een stuk hoger dan bij 4G, maar in de praktijk hebben we daar niet veel van gemerkt.

We hebben de iPhone 12 getest in combinatie met een eSIM van Vodafone. Uit onze testresultaten haalden we nagenoeg dezelfde downloadsnelheid op dezelfde locatie als met 4G. Soms was de snelheid op 5G zelfs iets minder, dus je bent in je internetsnelheid op 5G ook erg afhankelijk van je locatie. Wel hebben we gemerkt dat de uploadsnelheid soms wat hoger ligt bij een 5G-verbinding, maar dat vinden we op mobiel wat minder relevant. Apple belooft met 5G dat het downloaden van je favoriete film of serie een stuk sneller gaat, maar van die belofte hebben we nog niet zoveel gemerkt.



iPhone 12 vs iPhone 11 Pro vs iPhone SE 2020

Aan de ene kant is dat ook nog niet zo gek. De 5G-netwerken zijn pas sinds deze zomer in de lucht en maken daarbij vaak ook nog gebruik van bestaande technieken. Pas op een later moment gaan providers andere frequenties gebruiken die meer snelheidswinst opleveren, zoals de mmWave-frequenties. In de VS zijn de nieuwste iPhones hier wel voor geschikt, maar in Nederland (en Europa) dus niet. Er is wat ons betreft dan ook absoluut geen reden om speciaal voor 5G een iPhone 12 in huis te halen.

Behalve hogere snelheden, zou 5G ook van pas kunnen komen op drukke plekken. Maar gezien de huidige situatie in Nederland, zal je je de komende tijd niet zo snel in zo’n situatie begeven. We hebben dit dan ook niet getest.

Wat nog wel goed is om te weten, is dat de iPhone 12 dezelfde 4×4 MIMO-antennes gebruikt als de iPhone 12 Pro. Dat betekent dat 4G op de iPhone 12 net zo snel is als op de iPhone 12 Pro. De iPhone 11 en iPhone XR werkte nog met de 2×2 MIMO-configuratie, maar dat is bij de iPhone 12 dus verleden tijd.

Camera: meer mogelijkheden dan ooit

Twee lenzen: 12-megapixel groothoek- en ultra-groothoeklens

Verbeterde diafragma voor groothoeklens

Nachtmodus ook voor selfie met 12-megapixel TrueDepth-camera

Filmen in HDR Dolby Vision

Net als vorig jaar heeft de iPhone 12 twee lenzen: een 12-megapixel groothoek en ultra-groothoeklens. We vinden dit nog steeds de meest bruikbare lenzen. Ten opzichte van de iPhone 12 Pro mis je net als voorheen de telelens, maar dat vinden we in het dagelijks gebruik geen gemis. De ultra-groothoeklens levert wat ons betreft veel mooiere landschapsfoto’s op en is ook in het dagelijks gebruik soms praktischer als je bijvoorbeeld de ruimte niet hebt om een stap naar achteren te doen. Apple heeft dus de juiste keuze voor de lenzen gemaakt.

Apple heeft de meestgebruikte lens een update gegeven. De groothoeklens heeft een verbeterde diafragma, waardoor hij volgens Apple zo’n 27% meer licht door laat. Dat zou vooral foto’s met meer kleur en detail opleveren. We zijn met de iPhone 12 op pad gegaan, samen met de iPhone 11 Pro. Beide toestellen maken prachtige foto’s en inderdaad hebben de foto’s met de iPhone 12 iets meer detail. De kleuren van de foto’s springen eruit en detail in het gras en in de struiken komen iets meer tot hun recht op de iPhone 12. Toch is het ook heel erg afhankelijk van de lichtinval, wat soms lijken de foto’s op de iPhone 11 Pro iets warmer.



iPhone 12 (boven) en iPhone 11 Pro (onder)

De subtiele verbeteringen in de foto’s komen ook door Smart HDR 3. Apple heeft nu al een paar jaar de Smart HDR in gebruik, waarbij verschillende delen van foto’s met afzonderlijke belichtingen zorgen voor een mooier eindresultaat. Dankzij de Neural Engine is de Smart HDR iets slimmer in het combineren van de belichtingen tot één foto, waardoor het totaal plaatje net iets fraaier is. We vinden de verbeteringen subtiel en je moet goed kijken om het verschil te kunnen zien. Over het algemeen zorgt de verbeterde camera voor iets mooiere foto’s, maar je zult er niet door weggeblazen worden. De verbeteringen zijn beduidend minder dan vorig jaar.

De iPhone 12 heeft daarnaast twee instellingen die je niet op de iPhone 11 Pro vindt: Scènedetectie en Lenscorrectie. De Scènedetectie verbetert bij sommige situaties de scènes dankzij slimmere beeldherkenning. In bepaalde situaties moet dat mooiere foto’s opleveren, al hebben wij dat verschil niet echt gemerkt. De Lenscorrectie zorgt voor een minder vissenoogeffect bij het gebruik van de ultra-groothoeklens, maar ook bij de frontcamera. Het verschil daarbij is subtiel, maar wel enigszins zichtbaar.

Verbeterde nachtmodus

Vorig jaar introduceerde Apple de nachtmodus op de iPhone. Daar waren we erg van onder de indruk, aangezien foto’s in het donker nooit de sterkste kant was van de iPhone. Dit jaar werkt de nachtmodus zowel met de gewone lens als de ultra-groothoeklens, dus je maakt nu ook mooiere landschapsfoto’s in het donker. Bovendien kun je nu met de selfiecamera een foto met nachtmodus maken. Het resultaat daarbij is wisselend, want soms zit er een wat vreemde blur rondom je hoofd en haren. Desalniettemin kan het van pas komen tijdens een groepsselfie in de kroeg (zodra dat weer mogelijk is). Nadeel is wel dat je lang genoeg stil moet blijven staan bij het maken van zo’n nachtfoto.

De laatste verbetering voor de camera vinden we bij het filmen. Vorig jaar bracht Apple het filmen een flinke stap hoger, ook dankzij allerlei nieuwe mogelijkheden in de Camera-app. Dit jaar is er ondersteuning toegevoegd voor filmen in Dolby Vision HDR. Je hebt daar dus niet per se de iPhone 12 Pro voor nodig, terwijl we dat toch stiekem wel een pro-functie vinden. Filmpjes met Dolby Vision bieden mooiere en helderdere kleuren en dat zie je ook terug op het toestel. Voor het afspelen van dergelijke video’s komt dus ook het HDR-display van de iPhone zelf van pas. Wil je je film op het grote scherm bekijken, dan moet je er wel voor zorgen dat je een geschikte televisie hebt en bijvoorbeeld een Apple TV 4K.

Of je hier ook echt wat aan hebt, ligt eraan hoe je de iPhone gebruikt. Fanatiekelingen die graag voor hun hobby de mooiste filmpjes maken en semi-professioneel te werk gaan, zullen er het meeste baat bij hebben. Als je nooit een filmpje maakt of niet zo heel erg let op details en mooiere kleuren, dan heb je er niet zo gek veel aan. Desalniettemin vinden we het een krappe prestatie dat het Apple gelukt is om een dergelijke functie in de huidige camera’s te verwerken. Dat is ook mede te danken aan de snellere A14-chip met Neural Engine.

Batterijduur en opladen

Dezelfde batterijduur: tot 17 uur video afspelen

Geleverd zonder oplader, wel met kabel

Geschikt voor MagSafe en snelladen

Apple belooft bij de iPhone 12 dezelfde accuduur als bij de voorganger. In onze test halen we ongeveer dezelfde batterijduur, zodat je zonder problemen een dag met de accu kan doen. Er zitten wel allerlei functies in die van invloed zijn op de accuduur, zoals 5G, maar dankzij de 5G Smart Data-mode wisselt je iPhone alleen naar 5G als dat nodig is. Je kunt dit ook uitschakelen om altijd op 5G te gaan, maar doordat de snelheidswinst zo beperkt is vinden we dat niet de moeite waard, zeker aangezien je batterij dan minder lang mee gaat.

Toch zijn we ietwat teleurgesteld dat Apple geen grote verbetering in de accuduur doorgevoerd heeft. De afgelopen jaren wist Apple de batterijduur te verbeteren, zodat de iPhone een paar uur langer mee gaat. Daar kunnen we dit jaar alleen maar van dromen. Apple lijkt dan ook weer in het oude patroon te vallen: liever een dunnere iPhone dan een langere accuduur. Ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat ik liever een iets dikkere iPhone zie met een langere batterijduur.

Daar komt ook nog eens bij dat er bij de iPhone 12 geen oplader meer meegeleverd wordt. Er is al veel over gezegd en geschreven. Apple’s officiële uitleg is dat dit vooral gedaan is voor het milieu. De verpakking is kleiner, zodat er bij het verschepen veel meer toestellen op een pallet passen. Toch vinden we dat Apple er een beetje een rommeltje van gemaakt heeft. De 20W-oplader die Apple aanraadt voor het snelladen van de iPhone 12 én de nieuwe MagSafe-oplader, is pas net nieuw en zit nog bij niemand thuis in het stopcontact. De kans dat je meteen de meest optimale oplader in huis hebt is daardoor klein. Bij de iPhone 12 krijg je namelijk wel een Lightning-naar-usb-c-kabel, die je dus ook niet zomaar in elke willekeurige oplader met usb-a kan steken.

Aan de andere kant is het ook een luxeprobleem: er zijn maar weinig iPhone 12-kopers die nog géén oplader met Lightning-kabel in huis hebben. Je kan natuurlijk gewoon elke oplader met kabel gebruiken die je al in huis hebt, zolang er maar een Lightning-stekker aan zit. Gebruik je een draadloze Qi-oplader, dan speelt dit ‘probleem’ voor jou helemaal niet.

Nieuwe MagSafe-oplader

De iPhone 12 is ook geschikt voor de gloednieuwe MagSafe-oplader. Deze magnetische draadloze oplader bevestig je gemakkelijk aan de achterkant van je iPhone 12. Gebruik je een hoesje, dan heb je wel een geschikte MagSafe-variant nodig (zoals Apple’s eigen hoesjes). De MagSafe-oplader wordt niet meegeleverd, maar is apart verkrijgbaar voor €45. Maar hou er ook hier rekening mee dat er geen oplader bij zit, dus die moet je er eventueel ook nog zelf bij kopen.

Zoals je in onze review van de MagSafe-oplader kon lezen, vinden we de oplader wel praktisch maar geen must-have. Heb je al een draadloze oplader (of gebruik je gewoon liever een kabel), dan kun je de nieuwe Apple-oplader ook links laten liggen. We zijn wel benieuwd wat Apple nog meer van plan is met MagSafe. Het schijnt dat de iPhone 12 geschikt is om andere apparaten draadloos op te laden, hoewel Apple daar nog helemaal niks over gezegd heeft. Mogelijk werkt dit met toekomstige AirPods of misschien wel de AirTag, zodat je die kan opladen door hem (magnetisch) achterop je iPhone kan plakken.

Voor wie is de iPhone 12?

Nu de line-up groter geworden is dan ooit, is het een belangrijke vraag voor wie de iPhone 12 nu eigenlijk bedoeld is. Het is allereerst een prima upgrade voor iedereen die bijvoorbeeld twee jaar geleden een iPhone XR gekocht heeft. Ben je een jaar geleden overgestapt naar de iPhone 11, dan is het niet nodig om dit toestel nu direct in te ruilen voor de iPhone 12. Doe dat alleen als je de iPhone 11 stiekem toch net wat te groot vindt en graag een beter scherm wil.

De iPhone 12 is ook een interessante upgrade voor gebruikers van de iPhone X of iPhone 8 (Plus). De iPhone 12 scheelt qua toestelformaat niet veel van deze modellen en je krijgt er een berg nieuwe functies bij. Bij de iPhone X en iPhone 8 Plus lever je de telelens wel in, maar je krijgt daar een naar onze mening veel bruikbaardere ultra-groothoeklens voor terug. Heb je een iPhone X, dan voelt de spring naar aluminium misschien als een stapje terug, maar zo hebben wij dat absoluut niet ervaren.

Als je voorheen een Plus-model of bijvoorbeeld de iPhone X of iPhone XS had, dan ben je misschien geneigd om nu ook weer voor het duurste en meest uitgebreide model te gaan. De iPhone 12 Pro is dan een logische keuze. Toch raden we aan om serieus de iPhone 12 te overwegen, ook al klinkt dat misschien niet pro genoeg voor jou. De iPhone 12 biedt namelijk heel veel van dezelfde functies, maar wel voor €250-€200 minder. Stel jezelf serieus de vraag of je wel een telelens en LiDAR Scanner nodig hebt. We zijn ervan overtuigd dat een groot deel van de iPhone-bezitters die voorheen bijvoorbeeld een iPhone XS hadden, ook goed uit de voeten kunnen met de iPhone 12.

De iPhone 12 is daarom ook voor veel mensen hét model om voor te kiezen. Door de kleinere afmetingen vinden we dit model voor een grotere doelgroep geschikt dan voorgaande jaren bij de iPhone 11 en iPhone XR. Wil je gewoon een ijzersterke telefoon met een modern design, prachtig display en lange levensduur waar je veel plezier van gaat hebben voor minder dan duizend euro? Dan is de iPhone 12 jouw nieuwe toestel.

Score 9 iPhone 12 Vanaf €909,- Voordelen + Prachtig display met dunnere schermranden

Mooi nieuw design met strakke afwerking

Vijf mooie kleuren

Lange levensduur dankzij snelle chip

Verbeterde camera met filmen in Dolby Vision

Ondersteuning voor MagSafe Nadelen – MagSafe werkt alleen met geschikte accessoires

5G heb je nu nog weinig aan

Accuduur niet verbeterd

Conclusie iPhone 12 review

De iPhone 12 is wat ons betreft de beste standaard-iPhone sinds jaren. De afgelopen jaren vonden we de iPhone XR en iPhone 11 voor het grote publiek toch wat te fors en liep het toestel wat meer achter op bijvoorbeeld de pro-modellen. Dit jaar is dat totaal anders. Sterker nog, we durven te beweren dat voor gebruikers die voorheen voor de pro-modellen gingen, nu ook uit de voeten kunnen met deze iPhone 12. Dat komt vooral door de komst van het mooiere OLED-display (in plaats van Liquid Retina LCD) en het nieuwe design. De aluminium behuizing vinden we met de vlakke zijkanten stiekem ook wat mooier dan de glimmende roestvrij stalen zijkanten van de iPhone 12 Pro.

De verbeteringen in de camera zijn de puntjes op de i, die vooral mogelijk zijn door de snellere A14-chip en Neural Engine. De cameraverbeteringen ten opzichte van de voorganger zijn niet schokkend, maar bij sommige foto’s wel zichtbaar. Toch zijn we niet over alles zo enthousiast. We vinden het jammer dat Apple de batterijduur niet verder verbeterd heeft en 5G is vandaag de dag nog echt niet de moeite waard om voor over te stappen. Ondanks dat maakt het complete pakket met het mooie scherm, design, prestaties, camera en de relatief betaalbare prijs de iPhone 12 voor verreweg de meeste mensen de beste keuze. En dan moet de iPhone 12 mini nog komen.

