De iPhone 14 Pro is aangekondigd en dat betekent ook dat de iPhone 14 Pro abonnementen officieel bekend zijn. Bekijk onze prijsvergelijker en vind de beste aanbiedingen voor dit toptoestel, bij verschillende providers.

iPhone 14 Pro met abonnement: voor wie?

De iPhone 14 Pro is een van de toptoestellen in de line-up van 2022. Hij heeft net iets meer functies dan de iPhone 14, die tegelijk is geïntroduceerd. Dit toestel is bedoeld voor mensen die hoge eisen stellen aan hun smartphone en bereid zijn daar iets meer voor te betalen. Juist daarom is het goed om op de aanbiedingen van de providers te letten, want je wilt natuurlijk niet te veel betalen voor je iPhone 14 Pro abonnement. Op deze pagina verzamelen we de beste deals voor jou, zodra ze bekend zijn.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 14 Pro abonnementen afsluiten:





Het toestel heeft een snellere A16-processor, een betere 48 megapixel camera en talloze andere verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Het verschil met de standaardmodellen in de iPhone 14-serie is dit jaar groter dan ooit, waardoor extra veel mensen voor de Pro zullen kiezen.

iPhone 14 Pro abonnementen in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je het beste wat Apple momenteel te bieden heeft? Dan is de iPhone 14 Pro echt iets voor jou. Dit toestel is in september 2022 verschenen en zal nog lange tijd updates krijgen.

Alle Nederlandse providers bieden iPhone 14 Pro abonnementen aan, aangezien dit een zeer gewild toestel is. Kies je voor een iPhone 14 Pro met abonnement, dan los je het aankoopbedrag in meerdere maanden af door een vast bedrag te betalen. Je hoeft daardoor niet in één keer de volledige prijs te betalen. Omdat je smartphone meer dan 250 euro kost krijg je te maken met BKR-registratie.

Koop je liever een losse iPhone 14 Pro, dan betaal je meteen het hele bedrag. Je maandlasten zijn daarna wel lager, omdat je alleen betaalt voor een sim only-abonnement en niet voor de aflossing van je telefoon.

Welke optie voor jou het meest geschikt is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Waarom een iPhone 14 Pro abonnement?

De iPhone 14 Pro heeft een 6,1-inch scherm en dat is een perfect formaat voor internetten, chatten, films kijken en wat je verder nog wilt doen. Daarnaast krijg je de best mogelijke specs: alle vernieuwingen die Apple in 2022 heeft aangekondigd zitten in dit toestel. Wil je een nog groter scherm, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 14 Pro Max met abonnement. Deze heeft een groter 6,7-inch scherm en verder vrijwel dezelfde eigenschappen.

iPhone 14 Pro bij providers

De iPhone 14 Pro is hét nieuwe toptoestel van Apple, dus elke provider heeft dit model in het assortiment opgenomen. Hoeveel je betaalt is echter sterk afhankelijk van de bundel die je erbij afsluit: heb je onbeperkte data nodig of heb je aan 20GB per maand genoeg? En hoeveel wil je daarnaast nog bellen en sms’en? Het loont daarom de moeite om de maandbedragen goed te vergelijken. Bij sommige providers betaal je voor dezelfde hoeveelheid GB’s een stuk minder. Bij budgetproviders maak je gebruik van het netwerk van een grote provider, maar liggen de prijzen wat lager. De keerzijde is echter dat de databundels vaak wat kleiner en trager zijn, waardoor je eigenlijk wel aangewezen bent op de grotere providers. Maar ook dan valt er genoeg te besparen door goed de abonnementen te vergelijken.

Heb ik een iPhone 14 Pro 5G abonnement nodig?

De iPhone 14 Pro is net als zijn voorgangers geschikt voor de 5G-netwerken. Dit werkt op alle Nederlandse 5G-frequenties, dus het maakt niet uit bij welke grote provider je een abonnement neemt: T-Mobile, Tele2, Vodafone of KPN. Bij de meeste grote providers is 5G inbegrepen bij het abonnement, zeker als je een wat duurdere bundel neemt. Bij sommige providers betaal je een klein bedrag extra per maand.

Of je dit nodig hebt, is nog maar de vraag. Op veel plekken in Nederland is nog nauwelijks verschil te merken en zit je met 4G eigenlijk wel goed. Ons standpunt: als het in je abonnement zit, is het mooi meegenomen maar het is eigenlijk niet nodig om er extra voor te betalen. Zit je bij een kleinere budgetprovider, dan heb je vaak helemaal niet de mogelijkheid om 5G te gebruiken en bij deze providers zullen de 4G-snelheden vaak ook wat lager liggen.

Bekijk ook 5G bij Nederlandse providers, waar kun je terecht? Ben je voor 5G aangewezen op de drie grote providers, of zijn er ook kleine budgetaanbieders die goedkope 5G-bundels aanbieden? Wij hebben het uitgezocht en wat blijkt? De keuze is nu nog erg beperkt!

iPhone 14 Pro abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 14 Pro met vast contract of heb je liever een losse iPhone 14 Pro in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is.

Bij een iPhone 14 Pro abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Je betaalt naast je abonnementskosten ook een vast bedrag per maand voor het toestel. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past, op het moment dat de bundels bekend zijn. Dit is pas op het moment dat de verkoop is vrijgegeven, maar ter oriëntatie zou je kunnen kijken wat je momenteel voor de iPhone 13 Pro abonnementen betaalt.

Wil je liever een losse iPhone 14 Pro kopen, dan kan dat natuurlijk ook. Hou rekening met een losse toestelprijs vanaf €1.329,-.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone 14 Pro abonnement?

Kies je voor de iPhone 14 Pro, dan raden we aan om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een bestaand vast internet-abonnement ook een mobiele bundel. Daarnaast kun je met triple-play (internet, mobiel, tv) nog meer besparen. Je krijgt korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

We raden je dan ook aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G- en 5G-netwerk en een wat grotere databundel. Zo loop je nooit tegen verrassingen aan dat je factuur hoger uitvalt dan gedacht. Mocht je je iPhone 14 Pro abonnement toch iets te krap hebben gekozen, dan is er gelukkig niets aan de hand: je kunt vrijwel altijd tijdens de looptijd van het contract overstappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een goede indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen zal 20GB al genoeg zijn.

Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Liever een toestel met een groter scherm? Kijk dan eens naar de iPhone 14 Pro Max om te kijken hoeveel duurder je uit bent met dit toestel. En vind je de iPhone 14 Pro toch nog iets te prijzig, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 14 met abonnement, want ook die is voorzien van 6,1-inch OLED-scherm.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.