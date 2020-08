Ben je op zoek naar een nieuwe desktop Mac, dan helpen we je met deze pagina op weg. Je hebt de keuze uit verschillende Mac-modellen in prijsklassen die variëren van een paar honderd euro tot meer dan twintigduizend euro. Met deze Mac keuzehulp weet je precies wat het beste bij jou past. Wil je liever een MacBook kopen? Dan hebben we daarvoor een apart overzicht ‘MacBook vergelijken‘.

Wil je de Mac vergelijken? Zoek niet langer:

Mac keuzehulp: de modellen en verschillen bij het vergelijken van de Mac

Zoek je een desktop Mac, dan biedt Apple voldoende keuze. Het meest bekend is de iMac, een alles-in-een model waarbij alle technologie is ingebouwd achter het beeldscherm. Daarnaast kun je kiezen voor de Mac Pro en Mac mini, waarbij je zelf voor je muis, toetsenbord en beeldscherm moet zorgen. Dit biedt wat meer flexibiliteit, terwijl de iMac vooral gemak biedt. Met deze Mac keuzehulp helpen we je op weg en kijken we naar de verschillen.

Mac desktop vergelijken: de huidige modellen

De huidige line-up bestaat bij Apple uit deze modellen:

Zoek je een draagbare Mac, bekijk dan ons MacBook-overzicht of de pagina MacBook kopen.

Mac keuzehulp: iMac

Apple’s iMac is een superplatte alles-in-een computer voor op je bureau. Je kunt kiezen uit modellen met 21,5-inch en 27-inch scherm. Daarnaast heb je allerlei mogelijkheden om bepaalde onderdelen te upgraden. Het goedkoopste 21,5-inch model stamt uit 2017, terwijl de duurdere versie van ditzelfde formaat in maart 2019 is bijgewerkt. De nieuwste iMac is het 27-inch model uit 2020. Deze heeft een beter display, snellere processor en verbeterde camera.

Bij de iMac zitten de processor, grafische kaart en andere onderdelen achter het beeldscherm verwerkt. Daardoor heb je een vrij compacte desktopcomputer en hoef je geen computerkast op of onder je bureau te zetten. De iMac wordt geleverd met een Magic Keyboard en Magic Mouse 2, die beide via Bluetooth worden gekoppeld. Eventueel kun je de muis vervangen door een Magic Trackpad 2 of natuurlijk één van de vele andere Mac-muizen gebruiken.

Je kunt kiezen uit twee formaten en drie modellen. Het uiterlijk is sinds 2012 ongewijzigd gebleven. De iMac heeft een unibody behuizing van aluminium dat aan de randen 5mm dun is. Alle aan sluitingen zitten aan de achterkant. Bij de 27-inch modellen is er aan de achterkant een klepje om toegang te krijgen tot het werkgeheugen (RAM).

Standaard 21,5-inch iMac

De 21,5-inch iMac met standaard resolutie kan een goede optie zijn als je een betaalbare Mac zoekt. Dit is een instapmodel, ideaal voor niet-grafische toepassingen zoals teksten schrijven, e-mailen en ander bureauwerk. Het scherm heeft een standaardresolutie (niet Retina dus), waardoor alles er wat minder scherp uit ziet. Bovendien is dit model al een aantal jaren niet bijgewerkt. De meest recente update stamt uit 2017, waardoor we dit model alleen nog aanraden voor mensen die op zoek zijn naar een goedkope alles-in-één desktop-Mac en weinig eisen stellen aan de specificaties. Het model kan nog een tijdje mee, maar als je iets meer te besteden hebt rader we een duurder model aan.

21,5-inch iMac 4K

Zoek je de beste prijs-kwaliteitverhouding, dan is de 21,5-inch 4K Retina iMac waarschijnlijk de beste keuze, vooral als je de hele dag op je Mac werkt. Kies wel de juiste hoeveelheid RAM, omdat dit later moeilijk te upgraden is. Deze iMac is vooral geschikt voor iedereen die graag een snelle desktop-Mac zoekt in een niet al te groot formaat, maar wel goede prestaties wil. Dit model is maar zo’n €200 duurder dan het standaardmodel en dat is wat ons betreft het geld meer dan waard. Studenten kunnen prima uit de voeten met deze iMac, maar hij is ook geschikt voor op kantoor.

27-inch iMac 5K

Werk je in een grafisch beroep en heb je snelheid en performance nodig, dan is de 27-inch 5K Retina iMac de beste keuze. Je kunt deze upgraden met meer werkgeheugen, een betere processor en een grotere SSD. Ideaal voor mensen die veel met foto’s, video’s en ontwerptekeningen werken. Dit model heeft van alle iMacs het beste scherm en biedt zelfs een optie voor glas met nanotextuur, waardoor je minder last hebt van weerspiegeling. Deze iMac uit 2020 heeft van alle modellen de meest recente processor en ook een betere 1080p-webcam. Deze iMac is dankzij de verbeterde speakers en microfoons ook meer geschikt als je veel met audio werkt.

Overweeg je het topmodel van de iMac, dan zou je ook de iMac Pro kunnen overwegen.

De nieuwe 27-inch iMac van 2020 is verkrijgbaar bij Apple vanaf €2.099,-. Het model van 2019 is ook bij andere winkeliers te koop. Deze heeft nagenoeg dezelfde specificaties als de 21,5-inch iMac 4K.

Bekijk ook Alles over de iMac: Apple's desktopcomputer voor iedereen De iMac is een alles-in-een desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over de 21,5-inch en 27-inch iMac, modellen, uitvoeringen en prijzen. Wil je een iMac kopen, dan helpen we je hier op weg met een uitleg wat er allemaal mogelijk is.

Mac keuzehulp: iMac Pro

De iMac Pro is een desktopcomputer voor professionals. Dit is Apple’s paradepaardje als het gaat om een compacte alles-in-een desktop. De iMac Pro is alleen verkrijgbaar in spacegrijs en kost minimaal €5.499,-.

De iMac Pro is gericht op professionele gebruikers die snelheid en performance zoeken. Er zit een nieuw koelsysteem in, een 5K-scherm van hoge kwaliteit en standaard 1TB SSD. De eerste model is tegenwoordig voorzien van standaard 10 kernen, maar je kan dit uitbreiden tot maar liefst een 18-core processor. Oudere versies kwamen standaard met een 8-core processor. De iMac Pro is vooral bedoeld voor professionals die veel bezig zijn met foto- en videobewerking. Voor de gemiddelde gebruiker is de 27-inch iMac met 5K scherm meer dan voldoende.

De iMac Pro ziet eruit als een standaard iMac, maar onderscheidt zich door de spacegrijze kleur en een vernieuwde interne koeling, waardoor 80 procent meer koelcapaciteit wordt bereikt. Mede daarom is een groter ventilatierooster aan de achterkant aanwezig. Ook bij dit model vind je alle aansluitingen aan de achterkant.

Verdere eigenschappen zijn vier Thunderbolt 3-poorten waarmee je twee RAID-arrays en twee 5K-schermen tegelijk kunt aansturen. Ook zit er een 10Gb Ethernet-verbinding op een speakers van hoge kwaliteit. Het geheugen is uit te breiden tot maar liefst 256GB en qua opslag kan je zelfs kiezen voor 4TB.

Overweeg je de iMac Pro, dan zou je ook de Mac Pro in je aankoop kunnen meenemen.

Specs Mac desktop vergelijken

In de tabel kun je nog eens rustig de specificaties van de desktop Macs vergelijken. We hebben in de tabel de iMac-modellen en de iMac Pro meegenomen, omdat dit voor de meeste mensen de meest gangbare modellen zijn. De Mac Pro en Mac mini bespreken we verderop in dit artikel, maar zijn vooral voor een specifieke doelgroep bestemd.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Mac keuzehulp: Mac mini

Het is lastig om de Mac mini te vergelijken met de andere modellen. De Mac mini is een simpele Mac, die opvallend veelzijdig is. Je kunt de mini gebruiken voor thuis, huiswerk of zakelijk gebruik, mits je geen zware foto- en videobewerking en andere grafische toepassingen wilt gaan doen.

De Mac mini is de goedkoopste Mac in het assortiment, omdat je zelf voor je muis, toetsenbord en beeldscherm moet zorgen. De meest recente versie dateert uit 2020. Deze heeft minimaal een 3,6-GHz quad-core Intel i3-processor van de 8e generatie. Deze kleine mini is erg flexibel en is ideaal als je vaak tussen Windows en macOS moet wisselen. Het model is krachtig genoeg voor de meeste toepassingen, maar verwacht niet dat je hier dezelfde dingen mee kan doen als de sterkste 27-inch iMac, iMac Pro of de Mac Pro. Het is eventueel ook een goede optie voor studenten, die afhankelijk zijn van Windows-programma’s maar ook graag op een Mac werken.

Via de vier Thunderbolt 3-poort kun je allerlei randapparaten aansluiten. Er zit ook Ethernet op en twee usb-a-poorten. Je display sluit je aan via HDMI. Het voordeel is dat hij lekker compact is, dus zelfs als je weinig plek hebt kan je de Mac mini makkelijk kwijt. Zoek je een krachtiger oplossing, dan is de iMac een beter idee.

De Mac mini is een goedkope manier om naar Apple over te stappen en je bestaande randapparatuur te blijven gebruiken. Maar de mini wordt ook veel gebruikt voor zakelijke toepassingen, bijvoorbeeld als server. Thuis zou je de mini kunnen gebruiken als mediaserver. Meenemen naar een vriend is geen probleem, want je steekt de Mac mini zo in een rugtas.

Bekijk ook Mac mini kopen: alles over Apple's kleinste en meest betaalbare Mac Lees alles over de Mac mini: welke modellen zijn er, wat zijn de prijzen en welke verwachtingen en nieuwtjes zijn er? Ook alles over functies en specs voor als je een Mac mini wilt kopen.

Mac keuzehulp: Mac Pro

De Mac Pro is een klasse apart en is daarom niet te vergelijken met de andere Mac desktopcomputers. De Mac Pro is alleen bedoeld voor de echt professionele, veeleisende gebruikers. Dit is een workstation voor bijvoorbeeld audio- en videoprofessionals. Het huidige modulaire model stamt uit 2019 en is bijna helemaal zelf samen te stellen. Voor veruit de meeste gebruikers is dit model teveel van het goede: de Mac Pro is vooral gemaakt voor bedrijven en professionals die absolute topprestaties verwachten.

Apple heeft voor een heel speciaal ontwerp gekozen. Vanaf de zijkant ziet de Mac Pro eruit als een standaard kast, maar aan de voor- en bovenkant is een speciaal design toegepast die zorgt voor de koeling. De Mac Pro wordt wel eens gekscherend vergelijken met een kaasrasp. Een speciale sluiting aan de bovenkant zorgt ervoor dat je de kast makkelijk open kan schuiven en onderdelen kan vervangen.

Binnenin vind je een Intel Xeon W-processor, die het best tot z’n recht komt in toepassingen zoals 3D-rendering en professionele videobewerking voor film. Er is niet specifiek rekening gehouden met gamers. Er zitten diverse aansluitingen op en je kan ook kiezen voor een variant met wieltjes. Wil je echt los gaan, dan kan je daar ook nog het Pro Display XDR bij nemen. De Mac Pro heeft namelijk niet zijn eigen display, dus je moet zelf investeren in een mooi scherm voor deze krachtpatser.

Hieronder zie je de prijzen voor deze Mac Pro met standaard 32GB RAM (uitbreidbaar):

Bekijk ook Mac Pro 2019: alles over Apple's professionele desktopcomputer De Mac Pro is de professionele desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over de Mac Pro 2019: prijs, functies, beschikbaarheid en of deze vernieuwde professionele Mac iets voor jou is.

Conclusie Mac desktop vergelijken: welke moet je kiezen?

Ben je na het vergelijken van de Mac klaar om er eentje te kiezen? De iMac is voor verreweg de meeste gebruikers de beste keuze. We vinden het 2020-model van de 27-inch iMac het meeste waard voor zijn geld, maar als je liever een compacter model wil dan is het 21,5-inch model uit 2019 ook nog het overwegen waard. De standaard 21,5-inch iMac zonder 4K-scherm vinden we eigenlijk niet meer van deze tijd. Je kan in dat geval beter doorsparen voor een luxer model.

Echte professionals kunnen ook terecht bij de iMac Pro of de Mac Pro. Deze modellen zijn alleen voor mensen die het beste van het beste willen en veel professionele apps gebruiken voor bijvoorbeeld foto- en videobewerking. Denk aan het monteren van films of het bewerken van professionele fotoshoots. De meeste gebruikers kunnen voor deze taken in lichtere vorm prima uit de voeten met de krachtigste iMac.

De Mac mini is er voor iedereen die nog twijfelt en af en toe Windows wil gebruiken. Je moet nog je eigen scherm, muis en toetsenbord meebrengen, maar met de lagere instapprijs is het een toegankelijke optie als je toch eens en Mac wil gebruiken of Windows simpelweg nog vaak nodig hebt.

Ga voor de standaard 21,5-inch iMac als je…

…echt niet meer dan €1.300,- wil uitgeven aan een alles-in-één Mac.

…alleen wil surfen, mailen en documenten wil maken.

Ga voor de 21,5-inch iMac 4K als je…

…een compacte alles-in-één iMac zoekt waarmee je kan surfen, foto’s en video’s kan bewerken en kantoorwerkzaamheden wil doen.

…graag een compacte iMac wil met een hoge resolutie display.

…de nieuwste specificaties voor jou niet zo belangrijk zijn.

Ga voor de 27-inch iMac 5K als je…

…de nieuwste iMac wil. Dit model heeft de meest recente specificaties.

…meer werkruimte wil en vaak met meerdere apps tegelijk werkt. Het 27-inch scherm van hoge resolutie biedt veel meer overzicht.

…de beste webcam, speakers en microfoon op een desktop Mac wil.

…graag een Mac met glas van nanotextuur wil. Dit scherm heeft minder last van reflectie.

Bekijk ook Alles over de iMac: Apple's desktopcomputer voor iedereen De iMac is een alles-in-een desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over de 21,5-inch en 27-inch iMac, modellen, uitvoeringen en prijzen. Wil je een iMac kopen, dan helpen we je hier op weg met een uitleg wat er allemaal mogelijk is.

Ga voor de iMac Pro als je…

…een 27-inch iMac wil met extra kracht en speciale behoeftes hebt.

…voor je werk vaak moet foto- en videobewerken.

…per se een spacegrijze iMac wil.

…veel zware apps gebruikt die veel werkgeheugen vereisen.

Ga voor de Mac mini als je…

…al geïnvesteerd hebt in een goed display, muis en toetsenbord.

…de goedkoopste Mac uit het hele assortiment wil.

…ook nog veel op Windows werkt en makkelijk wil wisselen.

Bekijk ook Mac mini kopen: alles over Apple's kleinste en meest betaalbare Mac Lees alles over de Mac mini: welke modellen zijn er, wat zijn de prijzen en welke verwachtingen en nieuwtjes zijn er? Ook alles over functies en specs voor als je een Mac mini wilt kopen.

Ga voor de Mac Pro als je…

…een echte professional bent en werkt in de film- of foto-industrie.

…een bedrijf bent waar hoge eisen gesteld worden.

…een modulaire Mac wil. Bij de Mac Pro kan je later nog bijna alles uitbreiden of aanpassen.

…echt verliefd bent op het design en geld voor jou geen issue is.

Bekijk ook Mac Pro 2019: alles over Apple's professionele desktopcomputer De Mac Pro is de professionele desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over de Mac Pro 2019: prijs, functies, beschikbaarheid en of deze vernieuwde professionele Mac iets voor jou is.

Ben je na het vergelijken van de Mac desktops met deze keuzehulp van plan om een Mac te kopen? In ons overzicht vind je actuele prijzen en meer informatie.