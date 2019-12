Onze bron beschikt over een 100% track record en wenst graag anoniem te blijven. Op een geheime locatie in Amsterdam heeft hij een glimp opgevangen van een champagnefles die in een koelkast werd gestopt. Dit laat bijna geen andere mogelijkheid meer open: er gaat gefeest worden! Of deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor jou is nog niet duidelijk. We houden de ontwikkelingen in de gaten en laten het je weten zodra er nieuws is.

Onze verslaggever ter plaatse heeft opgevangen dat de iCulture-redactie terugkijkt op een fantastisch 2019. Daarbij wordt beweerd dat het dankzij de ongekende steun van lezers een grote eer is om iedere dag op te staan en met plezier naar het werk te gaan. Het wederom winnen van de Website van het Jaar-verkiezing in 2019 was daarbij de kers op de taart. Maar ook om andere redenen kijkt het team van iCulture terug op een mooi jaar. De vele tips van lezers en de prettige samenwerking met partners bevestigen dat vermoeden.

Gelukkig nieuwjaar namens iCulture!

Even alle gekheid op een stokje. We willen er natuurlijk geen gerucht van maken dat we jou en al je dierbaren een gelukkig, mooi en vooral gezond 2020 toewensen.

We kunnen haast niet wachten tot het weer losbarst met Apple-nieuws, en wij jullie daarvan op de hoogte mogen brengen. Zonder deze community is er geen iCulture. Ook voor hen die slechts incidenteel op onze site komen kijken omdat ze iets willen weten over hun iPhone staan wij klaar met tips en uitleg. Zo proberen we iedereen te betrekken bij iCulture.

Het was een bewogen jaar met noemenswaardige hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten voor Apple. Zo heeft het bedrijf nu meer diensten dan ooit en lijkt er beter te worden geluisterd naar wat klanten écht willen. Maar we moesten ook afscheid nemen van verschillende sleutelfiguren en er was een kwalijke zaak rondom privacyschendingen en Siri. Wil je nog één laatste keer een opfrisbeurt over het afgelopen jaar? Check dan ons Apple jaaroverzicht 2019.

In onze verwachtingen van Apple in 2020 hebben we een overzicht van al het moois wat we dit jaar van Apple gaan zien.

Wat Apple ook aankondigt: wij zullen je met net zoveel enthousiasme als in 2019 op de hoogte brengen. Daarvoor kun je gebruikmaken van onze website en de iCulture-app. Wil je dit jaar iets terugdoen voor het team? Dat kan makkelijker dan je denkt! Kijk op onze pagina Steun iCulture om te zien wat je kunt doen.

Reactie iCulture: ‘Gerucht is waar’

Update 16:00 uur: “Het gerucht is waar”, bevestigt iCulture-uitgever Jean-Paul Horn. “We hebben als Apple-community inderdaad een mooi jaar achter de rug, met heel veel leuke momenten waar we met plezier op terugkijken. Apple blijft een geweldig onderwerp om dagelijks mee bezig te zijn. Het voelt voor ons niet als werk.”

