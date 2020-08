Bij hoge temperaturen kan de iPhone of iPad opeens uitschakelen door oververhitting. Is je iPhone oververhit? Wat moet je doen om een oververhitte iPhone of iPad te voorkomen? En hoe laat je snel je iPhone afkoelen? Dat lees je in dit artikel.

De iPhone en iPad presteren op hun best tussen 0 en 35 graden Celsius. Bij hogere temperaturen kan een melding op het scherm verschijnen: de iPhone moet afkoelen. In deze tip vertellen we hoe je iPhone oververhitting kunt voorkomen en wat je vervolgens het beste kunt doen. Is je iPhone oververhit of voelt je iPhone heet? Krijg je de iPhone temperatuurmelding? Dit zijn de beste oplossingen bij een oververhitte iPhone.



Gebruik je de iPhone lange tijd buiten de aangegeven temperaturen, dan is dat schadelijk voor de batterij. De iPhone gaat er niet door kapot, maar de batterij gaat gaandeweg steeds korter mee. Bij te hoge temperaturen verschijnt er een melding op het scherm, zoals op de afbeelding te zien is. Je moet de iPhone eerst laten afkoelen voordat je het toestel weer kunt gebruiken. Soms is de flitsfunctie tijdelijk niet te gebruiken. Naast je iPhone kan ook je iPad oververhit raken, waardoor je hem tijdelijk niet kan gebruiken. Een iPhone of iPad bewaren kan in een omgeving met een temperatuur tussen de -20 en 45 graden Celsius.

Na een paar minuten is de iPhone voldoende afgekoeld en kun je er weer gebruik van maken. Check ook onze lijst van hittegolf-apps om je eigen hoofd koel te houden.

Oplossingen bij iPhone oververhit: zo kun je je iPhone afkoelen

Krijg je de iPhone temperatuurmelding zoals bovenaan dit artikel te zien is, dan zit er eigenlijk niets anders op: de iPhone moet afkoelen. Dit geldt ook als je iPad oververhit is. De oplossingen voor iPhone oververhitting zijn eigenlijk vrij simpel:

Schakel de iPhone compleet uit (als dat nog lukt, zie hier voor instructies van het resetten van je iPhone). Er zijn dan geen achtergrondprocessen meer actief en de iPhone heeft rustig de tijd om af te koelen. Check na ca. 15 minuten of het probleem al is opgelost.

Leg de iPhone op een schaduwrijke plaats, bijvoorbeeld binnenshuis of op een plek waar het waait zodat de hitte kan ontsnappen.

Schakel Bluetooth, locatievoorzieningen en andere energieverslindende functies uit.

Gebruik de camera tijdelijk niet. Het weergeven van realtime beelden via de camerazoeker kost processorkracht.

Ga tijdelijk geen games spelen. Games leveren een extra belasting voor de processor, waardoor de iPhone minder goed kan afkoelen.

Gebruik tijdelijk geen navigatie-apps of andere processorintensieve apps.

Schakel vliegtuigmodus in, zodat GPS, Bluetooth, Wi-Fi en mobiel datagebruik zijn uitgeschakeld en de iPhone meer kans heeft om af te koelen.

Gebruik je iPhone in de auto? Bevestig je telefoonhouder dan aan de ventilatiesleuven! Dan wordt je iPhone ook meteen gekoeld. En als het weer wat kouder wordt, zet je die ventilatiesleuf dicht, zodat je iPhone niet alsnog overhit raakt door de warme lucht via de ventilatie.

Oorzaken iPhone oververhit

Een oververhitte iPhone kan ontstaan door:

iPhone in felle zon laten liggen . Op het strand of een terrasje kunnen de temperaturen snel oplopen tot boven de 35 graden. Lees meer over gebruik in de zon in onze tip ‘iPad in fel zonlicht gebruiken‘.

. Op het strand of een terrasje kunnen de temperaturen snel oplopen tot boven de 35 graden. Lees meer over gebruik in de zon in onze tip ‘iPad in fel zonlicht gebruiken‘. iPhone op dashboard of in andere gesloten ruimte laten liggen . Bij felle zon kan de temperatuur in een gesloten ruimte sterk oplopen. Door het glas van de auto ontstaat een broeikaseffect.

. Bij felle zon kan de temperatuur in een gesloten ruimte sterk oplopen. Door het glas van de auto ontstaat een broeikaseffect. Camera-app of flitser vergeten uit te schakelen . Als je vergeet om de Camera-app uit te schakelen en je steekt het toestel vervolgens in je broekzak, dan kan de iPhone erg heet worden. De camera blijft steeds actief en dat kost ook batterijduur.

. Als je vergeet om de Camera-app uit te schakelen en je steekt het toestel vervolgens in je broekzak, dan kan de iPhone erg heet worden. De camera blijft steeds actief en dat kost ook batterijduur. Navigatie-app vergeten uit te schakelen . Apps die gebruik maken van GPS en daarbij kaartmateriaal op het scherm tonen, vormen een flinke aanslag op de batterij. Bovendien kan de iPhone daardoor heet worden.

. Apps die gebruik maken van GPS en daarbij kaartmateriaal op het scherm tonen, vormen een flinke aanslag op de batterij. Bovendien kan de iPhone daardoor heet worden. Opladen met defecte lader . Vooral bij goedkope laders kan de iPhone erg heet worden tijdens het opladen. Kies liever een officiële, goedgekeurde lader van een goed merk.

. Vooral bij goedkope laders kan de iPhone erg heet worden tijdens het opladen. Kies liever een officiële, goedgekeurde lader van een goed merk. iPhone in een gesloten hoesje. Het hoesje houdt de hitte vast, vooral bij hoesje met dikke beschermlaag tegen vallen.

Oorzaken bij normale omstandigheden

Ook onder normale omstandigheden kan een iPhone heet of warm aanvoelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij overzetten van gegevens naar een nieuwe iPhone. Het lijkt alsof je iPhone oververhit is, maar kan meestal weinig kwaad:

Bij eerste configuratie . Bij het instellen van een nieuwe iPhone worden er op de achtergrond allerlei processen gedaan. Hierdoor wordt de iPhone warmer.

. Bij het instellen van een nieuwe iPhone worden er op de achtergrond allerlei processen gedaan. Hierdoor wordt de iPhone warmer. Gegevens terugzetten vanaf een reservekopie . Bij het terugzetten van een backup, worden er gegevens ingeladen en gedownload, waardoor de batterij warm wordt.

. Bij het terugzetten van een backup, worden er gegevens ingeladen en gedownload, waardoor de batterij warm wordt. Wanneer apps gegevens opnieuw analyseren . Zet je in één keer heel veel foto’s op je toestel, dan worden de gezichten, voorwerpen en meer geanalyseerd. Ook bij het installeren van een grote update kan de iPhone heet worden.

. Zet je in één keer heel veel foto’s op je toestel, dan worden de gezichten, voorwerpen en meer geanalyseerd. Ook bij het installeren van een grote update kan de iPhone heet worden. Bij gebruik van zware apps. Zware apps, zoals foto- en vidoebewerking en augmented reality, vereisen meer kracht dan een chatapp. De iPhone kan daardoor warm aanvoelen.

Is je iPhone oververhit door één van deze oorzaken, dan lost zich dat vanzelf op wanneer de processen voltooid zijn.

Wat gebeurt er als je iPhone te heet wordt?

Zodra de iPhone heet wordt verschijnt er een melding in beeld met de tekst ‘Temperatuur’ en een instructie om te laten afkoelen. Je kunt de iPhone niet meer gebruiken. Tijdens deze afkoelingsperiode:

… wordt het scherm van de iPhone zwart. Ben je aan het navigeren, dan verschijnt er een melding over de kaart heen.

… kun je je iPhone tijdelijk niet opladen of het opladen verloopt trager dan normaal.

… zullen de draadloze functies op energiezuinige modus overschakelen; het kan zijn dat je in deze periode niet bereikbaar bent via telefoon, sms of iMessage. Noodgesprekken zijn nog wel mogelijk.

… kun je de camera en de flitser tijdelijk niet gebruiken.

… werkt je iPhone trager bij grafisch veeleisende of augmented reality-apps.

In deze gevallen zie je mogelijk de iPhone temperatuurmelding, waarin staat dat de iPhone moet afkoelen. Je kan daardoor tijdelijk niet meer van je iPhone gebruikmaken.

De afkoelingsperiode duurt maar een kwartiertje en is niets om je zorgen over te maken. Los van het ongemak dat je je iPhone even niet kunt gebruiken is er verder niets aan de hand. Je moet gewoon rustig afwachten en de iPhone op een schaduwrijke en koele plek neerleggen (in de koelkast leggen is niet nodig).

Je hoeft dus niet bang te zijn dat er schade optreedt als je de iPhone temperatuurmelding in beeld krijgt. Dit is een automatische maatregel die Apple ingebouwd heeft, om te voorkomen dat er blijvende schade optreedt. Lees ook onze tip over je iPad in het zonlicht op het strand gebruiken, waarin we uitleggen wat je kan doen om het scherm leesbaar te houden.

