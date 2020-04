Wil je de iPhone vergelijken of wil je weten wat de verschillen zijn tussen de modellen? De iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn de vier nieuwste iPhone-modellen, maar wat zijn de verschillen met hun voorgangers? En is de iPhone 8 nog steeds een goede keuze? Wil je een iPhone kopen, dan vind je in deze keuzehulp ‘iPhone vergelijken’ alle informatie en vergelijken we de iPhones die momenteel verkrijgbaar zijn, zodat jij in deze iPhone-vergelijking het toestel kan kiezen dat het beste bij jou past.

Dit zijn de nieuwste vergelijkingen:

Vergelijkingen met de iPhone 11:

Deze vergelijkingen schreven we eerder:



Twijfel je welke iPhone je moet kopen? Dan hebben we daarvoor onze pagina iPhone kopen. Heb je al een iPhone en wil je weten welk model het is? Dan vind je daarover meer op de pagina iPhone-modellen. Je ziet daar ook de verschillende specs, die je onderling kunt vergelijken.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.

Keuzehulp iPhone vergelijken: iPhone SE, iPhone 11, iPhone 11 Pro of iets anders?

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan is de keuze gevarieerder dan ooit. Met in totaal vijf iPhone-modellen in het assortiment verlies je al snel het overzicht.

In dit artikel daarom een iPhone-vergelijking van de toestellen van dit moment en de modellen van vorig jaar.

Dit zijn de modellen die momenteel in de winkel liggen en die de meeste mensen in hun koopoverweging zullen meenemen. Daarnaast kun je bij veel providers ook nog steeds een iPhone X met abonnement of iPhone 8 met abonnement vinden. In deze keuzehulp iPhone vergelijken bekijken we natuurlijk ook alle iPhone-specs en kijken we wat de iPhone-verschillen zijn.

Ben je nog aan het twijfelen tussen de beschikbare iPhone-kleuren, dan hebben we daar een apart artikel over. Ook helpen je op weg bij het kiezen van de juiste hoeveelheid iPhone-opslagruimte. In deze keuzehulp iPhone vergelijken zie je ook de verschillen tussen alle huidige modellen.

Specificaties iPhone vergelijken

In onderstaande iPhone-vergelijking zijn alle specificaties van de huidige iPhone-modellen opgesomd. Bovenaan de tabel vind je de iPhone-prijzen, kleuren en opslag, in het midden de informatie over de schermen en de camera’s en onderaan overige functies als Touch ID, Face ID en info over de batterij. Zo kun je meteen jouw gewenste iPhone vergelijken met eventueel andere kandidaten op basis van iPhone afmetingen, gewicht, megapixels iPhone camera, enzovoorts.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Vergelijken iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verschillen

Net als bij de iPhone XS-serie is het scherm het belangrijkste verschil tussen de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. De iPhone 11 Pro heeft een 5,8-inch display, terwijl de iPhone 11 Pro Max een groter 6,5-inch scherm heeft. Het kleinere model is daarom ook lichter en zo’n €100 goedkoper. Hou er wel rekening mee dat het grotere model een langere batterijduur heeft (zo’n 2 uur langer bij video afspelen). Op alle andere aspecten, zoals camera en processor, zijn beide modellen hetzelfde.

In het kort de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max:

De iPhone 11 Pro heeft een 5,8-inch scherm, de iPhone 11 Pro Max heeft een 6,5-inch scherm.

De iPhone 11 Pro is lichter dan de iPhone 11 Pro Max. Het verschil is zo’n 30 gram.

De iPhone 11 Pro is kleiner dan de iPhone 11 Pro Max.

Langere accuduur: de iPhone 11 Pro Max gaat een paar uur langer mee.

De iPhone 11 Pro prijs is €100 lager dan van de iPhone 11 Pro Max.

Bekijk alle details in onze vergelijking iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max.

Bekijk ook iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: wat zijn de verschillen? De iPhone 11 Pro en de Pro Max lijken op het eerste gezicht heel erg op elkaar, maar is dat ook zo? We zetten de verschillen tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max voor je op een rijtje.

Vergelijken iPhone 11 en iPhone 11 Pro verschillen

Een andere interessante vergelijking is die tussen de nieuwe iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Op welke punten verschillen deze toestellen? Net als bij de XS en XR zijn er duidelijke verschillen op het gebied van scherm, camera en design. De iPhone 11 heeft een LCD-scherm van 6,1-inch, terwijl de iPhone 11 Pro twee formaten OLED-schermen heeft.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone 11 Pro:

Scherm: iPhone 11 heeft een 6,1-inch LCD-scherm. De iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max hebben respectievelijk een 5,8- en 6,5-inch OLED-scherm.

Camera: op de iPhone 11 zitten twee camera’s (groothoek en ultragroothoek). De 11 Pro (Max) heeft drie camera’s met daarnaast een telelens voor optisch inzoomen.

Design: de iPhone 11 heeft een aluminium behuizing en een glimmende glazen achterkant. De behuizing bij de iPhone 11 Pro is van roestvrij staal en de achterkant is van getextureerd matglas.

Kleuren: de kleurrijkste iPhone is de iPhone 11. Je kan kiezen uit zes vrolijke kleuren. Bij de iPhone 11 Pro kies je uit donkergroen, spacegrijs, zilver en goud.

Check ook ons aparte artikel met daarin de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Daarin zetten we ook de overeenkomsten tussen de toestellen op een rijtje, met onder andere de verbeterde Face ID.

Bekijk ook Dit zijn de belangrijkste iPhone 11 en iPhone 11 Pro verschillen De iPhone 11 en de iPhone 11 Pro zijn Apple's nieuwste paradepaardjes. In veel opzichten lijken ze op elkaar, maar er zijn ook heel veel verschillen. In dit artikel lees je de verschillen tussen de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Vergelijken iPhone 11 en iPhone XR verschillen

De iPhone 11 is de directe opvolger van de iPhone XR. Beide modellen zijn nog bij Apple verkrijgbaar, met een prijsverschil van zo’n €100. Zie je één van beide toestellen wel zitten, welke moet je dan kiezen? De verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR zijn groter dan op het eerste gezicht lijkt. De iPhone 11 heeft een nieuw camerasysteem met een dubbele camera die bestaat uit een groothoek- en ultragroothoeklens. Je kan daarmee verder uitzoomen. De waterbestendigheid is verder verbeterd en er zit een verbeterde Face ID op.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR:

Camera: de iPhone 11 heeft een extra ultragroothoeklens voor optisch uitzoomen. Ook ondersteunt deze meer videofuncties en de Nachtmodus.

Processor: de iPhone 11 heeft een snellere A13-processor en nieuwe U1-chip.

Betere audio: de iPhone 11 ondersteunt ruimtelijke audio voor surround-sound. Ook heeft dit model Dolby Atmos aan boort.

Accuduur: de accu gaat tot 1 uur langer mee dan de iPhone XR.

Bekijk ons artikel over verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR

Bekijk ook iPhone 11 vs iPhone XR: deze verschillen helpen je met kiezen Twijfel je tussen de iPhone 11 en de iPhone XR? Weet je niet of je moet upgraden? In dit artikel zetten we de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR op een rij. Welke heeft de beste specs en welke is het voordeligst?

Vergelijken iPhone 11 en iPhone SE 2020 verschillen

Als je een nieuw toestel wil met de snelste chip, maar meer dan duizend euro teveel vindt, heb je de keuze uit twee modellen: de iPhone 11 en de iPhone SE 2020. Beide zijn voorzien van een supersnelle A13-chip, maar daar houdt de vergelijking dan ook wel op. De iPhone 11 heeft Face ID en geen thuisknop en is met 6,1-inch een stuk groter dan de iPhone SE 2020. De nieuwe iPhone SE heeft een homeknop, Touch ID en 4,7-inch scherm. Daarnaast zit er een enkele camera op, terwijl de iPhone 11 een dubbele camera met ultra-groothoeklens heeft. Ook de frontcamera is bij de iPhone 11 een stuk beter. Bovendien is de iPhone 11 ook iets waterbestendiger. Als je graag filmpjes of Netflix kijkt, kun je beter voor de iPhone 11 gaan. Dat model heeft veel betere speakers en het grotere scherm kijkt ook wat prettiger.

Bekijk deze korte opsomming van de belangrijkste verschillen:

Ontwerp: de iPhone 11 heeft Face ID, een 6,1-inch scherm en geen thuisknop. De iPhone SE 2020 is nog een traditioneel model met homeknop met Touch ID en 4,7-inch scherm.

Camera: de iPhone 11 heeft een dubbele camera. Op de iPhone SE 2020 vind je een enkele camera.

Formaat: de iPhone 11 is een stuk groter dan de relatief compacte iPhone SE 2020.

Prijs: de iPhone 11 is zo’n €300 duurder dan de iPhone SE 2020.

Bekijk ook iPhone SE 2020 officieel gepresenteerd: dit is de nieuwe 4,7-inch iPhone Het hoge woord is eruit: de iPhone SE 2020 is officieel en is de opvolger van de iPhone 8. Het is de nieuwe betaalbare 4,7-inch iPhone met thuisknop en Touch ID. Wat brengt dit model nog meer?

Vergelijken iPhone XR, iPhone SE 2020 en iPhone 8 verschillen

Is €700 het maximale wat je aan een iPhone uit wil geven, dan kom je uit bij de goedkopere toestellen. Dit zijn de iPhone XR, iPhone SE 2020 en de iPhone 8. De iPhone XR is Apple’s instapmodel uit 2018 met LCD-scherm en een aluminium behuizing in zes kleuren. Dit toestel werkt met Face ID en veegbewegingen en heeft een vrijwel randloos 6,1-inch scherm.

De iPhone SE 2020 en iPhone 8 hebben nog een thuisknop en Touch ID-sensor en lijken daarmee meer op de traditionele iPhones. Je kunt kiezen uit het normale 4,7-inch formaat en de Plus-modellen met 5,5-inch scherm. Hou er wel rekening mee dat de iPhone 8 (Plus) een uitlopend model is. De iPhone 8 Plus heeft een dubbele cameralens aan de achterkant, terwijl de iPhone SE 2020 en de iPhone 8 een enkele camera hebben. Bij de iPhone XR heb je een enkele lens, waardoor je geen optische zoom hebt. Toch hebben de iPhone XR en iPhone SE een geavanceerdere camera, omdat je daarmee ook de portretmodus en portetbelichting kan gebruiken, zowel voor als achter. Lees meer over de verschillen tussen de iPhone 8 en iPhone XR en de iPhone SE 2020 vs iPhone 8 in onze aparte artikelen.

Bekijk ook Verschillen tussen iPhone 8 en iPhone XR: welke kies jij? De iPhone XR is Apple's nieuwste betaalbare iPhone en is in die zin de opvolger van de iPhone 8. Wat zijn de verschillen tussen de iPhone 8 en de iPhone XR? In dit artikel bespreken we de overeenkomsten en de belangrijkste verschillen.

Bekijk ook iPhone SE 2020 vs iPhone 8: dit zijn de verschillen Twijfel je tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 8 voor een goedkoop prijsje? Of wil je weten of het een upgrade waard is? In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone SE 2020 vs iPhone 8, zodat je weet welke je het beste kan kiezen en of je erop vooruit gaat.

Hieronder nog een korte opsomming van de belangrijkste verschillen:

De iPhone XR heeft geen thuisknop, de iPhone SE 2020 en iPhone 8 wel.

De iPhone XR heeft Face ID, de iPhone SE 2020 en iPhone 8 hebben Touch ID.

De iPhone XR is beschikbaar in meerdere vrolijke kleuren. Bij de iPhone SE 2020 en iPhone 8 kies je uit de meer standaard kleuren als spacegrijs, wit en zwart.

De iPhone XR is een stuk groter dan de andere modellen.

Vergelijken iPhone XS en iPhone XS Max verschillen

Veruit het belangrijkste verschil tussen de iPhone XS en de iPhone XS Max is het formaat. Dat geldt zowel voor het formaat van de behuizing als van het scherm: 5,8-inch tegenover 6,5-inch. Het kleinste model is uiteraard lichter van gewicht en goedkoper, terwijl het grote model een langere batterijduur heeft (1 tot 2uur langer). De verdere specificaties zijn grotendeels hetzelfde. Je krijgt dezelfde snelle A12-chip, dezelfde cameraspecs en Face ID. In onderstaand artikel zie je nauwkeuriger wat de verschillen zijn.

Bekijk ook iPhone XS vs iPhone XS Max: welk formaat past bij jou? Je kunt bij de iPhone XS en iPhone XS Max kiezen uit twee formaten. Op het eerste gezicht zou je misschien denken dat alleen de schermformaten anders zijn, maar er zijn nog wel meer verschillen te ontdekken.

In het kort de belangrijkste verschillen tussen de iPhone XS en iPhone XS Max:

Scherm: de iPhone XS heeft een 5,8-inch scherm, de iPhone XS Max heeft een 6,5-inch scherm.

Gewicht: de iPhone XS is lichter dan de iPhone XS Max. Het verschil is zo’n 30 gram.

Formaat: de iPhone XS is kleiner dan de iPhone XS Max.

Vergelijken iPhone XS en iPhone XR verschillen

De iPhone XS (Max) en de iPhone XR lijken qua uiterlijk op elkaar. Alledrie de toestellen hebben geen thuisknop en zijn te bedienen met veegbewegingen. Toch zijn er belangrijke verschillen, bijvoorbeeld wat betreft materiaal, kleur, prijs, camera en gebruikte schermtechnologie.

De belangrijkste verschillen tussen iPhone XS en iPhone XR:

Scherm: de iPhone XR heeft een 6,1-inch LCD-scherm. De iPhone XS en iPhone XS Max hebben respectievelijk een 5,8 en 6,5-inch OLED scherm.

Camera: de iPhone XS en iPhone XS Max hebben een dubbele camera met betere zoom. Dit ontbreekt op de iPhone XR.

Kleuren: de iPhone XR is beschikbaar in zes kleuren (waaronder geel, blauw en koraal). De keuze is bij de iPhone XS beperkter met alleen spacegrijs, zilver en goud.

Design: de iPhone XS heeft een roestvrij stalen rand, terwijl dit bij de iPhone XR van aluminium is.

Check ook ons aparte artikel met de iPhone XR en iPhone XS verschillen. Daarin zie je precies wat je mist als je voor één van de twee modellen kiest. We hebben ook een apart artikel waarin we de iPhone X en iPhone XS verschillen op een rij zetten.

Conclusie verschillen iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro vergelijken

Maar welke iPhone past nou het beste bij jou? Hieronder hebben we de belangrijkste redenen onder elkaar gezet waarom je voor een specifieke iPhone zou moeten kiezen.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.

Ga de iPhone 11 Pro Max kopen als…

…je het allernieuwste toestel met de beste functies wil.

…je het mooiste en grootste OLED-scherm wil hebben.

…je de beste camera wil.

…je niet of minder aanhikt tegen de hogere prijs.

…je de grootste iPhone met het grootste scherm wil.

…je de langste batterijduur wil hebben.

…je hele grote handen hebt.

…je extra waterbestendigheid wil (IP68).

Ga de iPhone 11 Pro kopen als…

…je het allernieuwste toestel met de beste functies wil.

…je het mooiste OLED-scherm wil hebben.

…je de beste camera wil.

…je niet of minder aanhikt tegen de hogere prijs.

…je het allernieuwste toestel wil, maar niet met een te groot formaat.

…je de meest compacte iPhone met Face ID wil.

…je extra waterbestendigheid wil (IP68).

…je eerder een 4,7-inch iPhone had en niet heel veel groter wil.

Ga de iPhone 11 kopen als…

…je het allernieuwste en snelste toestel wil, zonder de hoofdprijs te betalen.

…je niet hoeft in te zoomen met de hoogste kwaliteit.

…6,1-inch voor jou het perfecte formaat is.

…je een frisse nieuwe kleur wil.

…je nog minstens 4 jaar met je iPhone wil doen, maar niet meer dan €1000 wil betalen.

Ga de iPhone XR kopen als…

…je een Face ID-iPhone wil maar niet de hoofdprijs wil betalen.

…je per se een blauwe of koraalgekleurde iPhone wil.

…je geen dubbele camera hoeft.

Ga de iPhone SE 2020 kopen als…

…je de beste iPhone met homeknop en Touch ID wil.

…je de nieuwste chip wil in een compacter model.

…je een betrouwbaar toestel wilt, zonder de hoogste prijs te betalen.

…je wel een supersnelle iPhone wil, maar geen groot scherm nodig hebt.

…je de komende jaren nog wel even mee wil.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen.