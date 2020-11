HomePod mini kopen

De pre-order van de HomePod mini begint op vrijdag 6 november om 14:00 uur. De eerste exemplaren zullen worden uitgeleverd op 16 november in landen zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

In Nederland en België is de HomePod mini niet officieel verkrijgbaar, dus je zult moeten uitwijken naar andere landen. We raden af om naar het buitenland te reizen.

Bekijk hier je opties in het buitenland Wil je de HomePod mini kopen in het buitenland, dan zijn dit je belangrijkste opties: Bestellen bij winkelketen Gravis in Duitsland. Deze levert voor 10 euro je pakket in Nederland af. De Apple Store biedt niet de mogelijkheid om naar Nederland te verzenden.

Bestellen bij een buitenlandse Apple Store en bij een vriend of familielid in een van deze landen laten bezorgen. Ken je iemand in Duitsland, Frankrijk of een van de andere landen, dan kan deze persoon het product thuis ontvangen en opsturen.

Niet doen! Bestellen bij een buitenlandse Apple Store en zelf afhalen. Je zou bij de Apple Store in Duitsland of Frankrijk kunnen bestellen en een tijdslot kiezen om af te halen, maar dat is momenteel sterk af te raden. In beide landen is momenteel sprake van een lockdown. Voor reizen naar Duitsland moet je in veel gevallen beschikken over een negatieve coronatest, die maximaal 72 uur oud mag zijn. In Frankrijk zijn veel Apple Stores gesloten en ligt het openbare leven stil. Los daarvan is het onverstandig om nu te gaan reizen.

In Duitsland kun je de HomePod (en andere Apple-producten) momenteel iets goedkoper krijgen vanwege de tijdelijk verlaagde BTW. Dit is bedoeld om de consumentenbestedingen te stimuleren i.v.m. de coronacrisis. Veel scheelt het echter niet. Bij de Duitse winkelketen Gravis betaal je € 96,50 in plaats van de gebruikelijke €99 en ook bij de Duitse Apple Store is de prijs momenteel een paar euro lager dan in Frankrijk.



HomePod kopen in Nederland, België en het buitenland

Op deze pagina vind je alle informatie over het kopen van de HomePod en de HomePod mini, de twee slimme speakers van Apple:

HomePod kopen in Nederland en België

Officieel zijn de HomePod en de HomePod mini nog niet in de Benelux uitgebracht, maar toch zijn er diverse winkels die de speaker in Nederland verkopen. Je kunt het standaardmodel van de HomePod onder andere via Belsimpel.nl aanschaffen. Vaak ben je goedkoper uit als je via een dagdeal-site zoals iBood koopt, maar je moet dan wel het juiste moment afwachten. Om de zoveel weken is de HomePod daar verkrijgbaar en kost dan rond de 250-270 euro. Let wel op dat het soms om buitenlandse exemplaren gaat, die met een verloopstukje worden geleverd.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt of de HomePod ooit in Nederland en België verkrijgbaar zal zijn. Ook bij de HomePod mini ontbreken Nederland en België nog steeds op de lijst van verkooplanden. Zodra we meer weten brengen we je op de hoogte. Alle algemene informatie over functies en specs lees je in onze HomePod uitleg.

HomePod kopen in Duitsland en Frankrijk

De HomePod is sinds juni 2018 in Duitsland en Frankrijk verkrijgbaar bij de Apple Stores, Media Markt, Fnac en andere officiële verkooppunten. Dit zijn modellen die geleverd worden met een Europese stekker, dus je hebt geen verloopstukje meer nodig. De adviesprijs in de Duitse en Franse winkels is €329.

De HomePod mini is sinds november 2020 verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk en enkele andere landen. De Europese prijs is €99.

Er zijn twee manieren om de HomePod vanuit Duitsland of Frankrijk in huis te halen: reserveren bij een fysieke Apple Store of online bestellen en laten bezorgen. Bij de Apple Store zul je in dat geval moeten beschikken over een lokaal bezorgadres, maar er is ook nog een andere optie: bij de Duitse computerketen Gravis kun je de HomePod bestellen voor de normale prijs van €329 en voor €10 thuis laten bezorgen, ook in Nederland en België. Dat is voor veel mensen goedkoper dan zelf naar Duitsland rijden.

Ophalen gaat sneller, maar je moet er natuurlijk wel de tijd voor hebben en het moet wel mogelijk zijn. Vanwege de coronacrisis wordt reizen naar het buitenland afgeraden en in sommige landen zijn de Apple Stores gesloten of beperkt toegankelijk.

HomePod kopen: waar en hoe?

De HomePod is verkrijgbaar in meerdere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Mexico, Spanje, VS, VK, Australië, Canada, China en Hong Kong.

Er handelaren op Marktplaats en Bol.com die exemplaren aanbieden met een flinke toeslag, maar we raden af om die te kopen. Vaak ben je goedkoper uit als je via een dagdeal-site zoals iBood koopt of als je koopt via betrouwbare winkels die ze importeren, zoals https://www.belsimpel.nl/accessoire-detail/apple-homepod-zwart?utm_source=4079″>Belsimpel.

Lees dit voordat je een HomePod gaat bestellen

Wil je eerst weten of deze slimme speaker iets voor jou is, dan lees je in onze HomePod-review alles over onze ervaringen: wat is handig, welke functies werken wel en niet, hoe handig is het om alles in het Engels te bedienen?

HomePod prijs: wat kost de HomePod?

De HomePod is voor €329 verkrijgbaar in Europese landen. De HomePod mini kun je voor €99 in je winkelmandje gooien.

In de Verenigde Staten betaal je $299 en in het Verenigd Koninkrijk £279. De genoemde prijzen zijn exclusief eventuele salestax en invoerrechten. Een HomePod kopen in het Verenigd Koninkrijk is niet zo aantrekkelijk omdat je nauwelijks geld bepaart en bovendien met een niet-geschikte stekker zit. Je zult dan steeds een verloopstukje moeten gebruiken.

Waar kan ik de HomePod bestellen?

Je kunt de speaker afhalen in de Apple Store of laten opsturen naar een lokaal adres. Je kan ook terecht bij bijvoorbeeld de Duitse Saturn, MediaMarkt en Gravis, de Franse keten Fnac en andere gangbare elektronicawinkels.

Kan ik de HomePod bestellen en thuis laten bezorgen?

Bestel je de HomePod bij een buitenlandse Apple Store, dan heb je een afleveradres in het betreffende land nodig. Het is dus niet mogelijk om een Duitse HomePod in Nederland te laten bezorgen. Ken je iemand die het pakket in ontvangst wil nemen en doorsturen, dan is dat de gemakkelijkste manier.

Je kunt ook gebruik maken van pakket-doorstuurdiensten zoals Forward2me, Parcl en Weshipit. Zij nemen jouw pakket in ontvangst en sturen deze door naar je Nederlandse adres. Je betaalt hiervoor een vergoeding. Je betaalt een toeslag van ongeveer 30-40 euro voor het doorsturen. Borderlinx was voorheen ook een populaire aanbieder van pakketdiensten, maar is gestopt.

Kan ik de HomePod los kopen in de Apple Store?

De HomePod is ook los verkrijgbaar in de Apple Stores in Duitsland, Frankrijk en andere landen waar de speaker al in de verkoop is gegaan. Wie slim is reserveert online een exemplaar via de lokale Apple Store (dus Apple.de, Apple.fr, etc.), zodat je zeker weet dat er een exemplaar voor je klaar ligt. Vanwege de coronacrisis is het onverstandig om te gaan reizen.

Spreekt een buitenlandse HomePod Nederlands?

De HomePod werkt nog niet met Nederlandse spraakbediening. Wel kun je gebruik maken van talen als Engels, Duits, Frans en Spaans. Later worden meer talen toegevoegd, maar over Nederlands zijn nog geen details vrijgegeven.

Het installatieproces van de HomePod is overigens wel Nederlandstalig.

Voor de meeste early adopters zal stembediening in het Engels geen probleem zijn. Zij zijn al gewend dat veel nieuwe producten een Engelstalige interface hebben en hebben hun toestellen vaak al standaard op Engels ingesteld. Ook goed om te weten: Siri is nogal preuts, dus scheldwoorden zoals ‘bitch’ zijn niet toegestaan.

Op alle HomePods draait dezelfde firmware, dus exemplaren die je in het buitenland koopt krijgen op termijn ook Nederlandse ondersteuning.

Zit er een Europese stekker bij de HomePod?

Als je de HomePod in de Engelstalige landen (VS, VK, Australië) koopt, wordt deze geleverd met een lokale stroomadapter. Hou er dus rekening mee dat de Britse HomePod wordt geleverd met een Britse stekker. Je moet dan een reisadapter of converter gebruiken.

De Duitse en Franse HomePod heeft wel gewoon een Europese stekker en kun je zonder problemen in Nederland gebruiken. Ook nuttig om te weten: de kabel is 2 meter lang.

In theorie is de HomePod-kabel te verwijderen, maar dit kost veel kracht en is niet de bedoeling. Je zou de kabel (eenmalig) kunnen lostrekken om deze weg te werken in een kastje, waarbij je de kabel door een krappe opening wilt steken. Apple gaat waarschijnlijk geen vervangende HomePod-kabels in de winkel verkopen.

Moet ik invoerrechten betalen?

Binnen de Europese Unie betaal je geen invoerrechten, dus je kun een Duitse of Franse HomePod zonder extra kosten meenemen naar Nederland.

Voor landen buiten de Europese Unie (zoals Groot-Brittannië na de Brexit) gelden invoerkosten. In de Douane Reizen-app vind je meer informatie over de toegestane bedragen en eventuele kosten.

Hou er in de VS rekening mee dat veel Amerikaanse Staten salestax rekenen, waardoor de winkelprijs nog met ca. 8-10% kan toenemen.

Zit er garantie op buitenlandse HomePods?

In Europa geldt een garantie van 2 jaar op elektronica, maar dan moet je het product wel als consument binnen de EU hebben gekocht. Buiten de EU en als zakelijke klant krijg je 1 jaar garantie. Je kunt dit voor $39 verlengen met AppleCare+.

Gaat de HomePod kapot, dan zul je terug moeten naar een land waar de HomePod al wordt verkocht. In de Belgische en Nederlandse Apple Stores zullen nog geen onderdelen voorhanden zijn, dus je moet naar Apple Stores in Duitsland of Frankrijk reizen. Neem contact op met Apple Support voordat je in de auto stapt, zodat je zeker weet dat je de reis niet voor niets maakt.