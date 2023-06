visionOS: aangekondigd op WWDC 2023

Apple heeft visionOS onthuld tijdens WWDC 2023. Deze software is speciaal bedoeld om augmented reality- en virtual reality-ervaringen mogelijk te maken, voor de nieuwe Apple Vision Pro-headset. Tijdens de keynote heeft Apple de eerste details hierover gedeeld.







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s WWDC 2023-keynote kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de aankondigingen van de WWDC 2023 keynote! Vanavond is het zo ver: de keynote van WWDC 2023. Het belooft een extra lang event te worden met meer aankondigingen dan ooit. Daar wil je natuurlijk over meepraten - en dat kan hier! In dit artikel kun je meepraten over alle verwachte aankondigingen en discussiëren wat je ervan vindt, zodra ze bekend zijn gemaakt tijdens de keynote van WWDC 2023

visionOS in het kort

Dit zijn de eigenschappen van visionOS:

Besturingssysteem voor mixed reality (augmented reality en virtual reality)

Aangekondigd op WWDC 2023

Officiële naam visionOS, staat voorvision Operating System (besturingssysteem)

Het brein achter Apple’s aankomende mixed reality-headset, Apple Vision Pro

Naam eerder al vastgelegd in twee handelsmerken

Wat is visionOS?

visionOS is de naam van het besturingssysteem waarop de aanstaande AR- en VR-brillen en -headsets van Apple gaan draaien. De eerste headset is tegelijkertijd aangekondigd: Apple Vision Pro, dat augmented en virtual reality combineert. De eerste headset zal relatief groot en duur zijn en alleen bedoeld voor heel specifieke doelgroepen.

In 2017 noemde Bloomberg voor het eerst het bestaan van rOS. Toen zou nog de interne codenaam ‘Oak’ worden gehanteerd. Destijds werd nog verwacht dat de eerste augmented reality-bril al in 2020 zou verschijnen, maar onder invloed van diverse factoren is dat niet gebeurd. Er zijn geruchten geweest over andere namen, zoals xrOS or realityOS, maar uiteindelijk heeft Apple dus voor de naam visionOS gekozen.

Functies visionOS besturingssysteem van Apple

Het beginscherm van visionOS bestaat uit ronde icoontjes van de apps die je al kent. Denk aan Safari, Foto’s, Muziek, Apple TV, Notities, Berichten en Pages, Numbers en Keynote. Met hand- en oogbewegingen selecteer je apps. Je kunt meerdere apps naast elkaar gebruiken. Eenmaal een app geopend, verschijnt deze in augmented reality in je zicht. Open je een tweede app, dan wordt deze ernaast geplaatst. Op deze manier kun je links en rechts kijken om tussen apps te wisselen.

Het besturingssysteem heeft ook een ingebouwd virtueel toestenbord en ondersteunt dicteren voor het invoeren van tekst. Siri speelt ook en rol in het besturingssysteem, bijvoorbeeld voor het afsluiten of openen van apps. Nagenoeg alle standaardapps die je kent van je iPhone vind je ook in de headset en Apple werkt ook samen met Disney voor het geschikt maken van de Disney+ app voor het besturingssysteem.

Alle apps die je kent van de iPhone en iPad, zijn ook gewoon beschikbaar in visionOS. Daarmee komen er meteen miljoenen apps beschikbaar voor Apple’s besturingssysteem. De apps kunnen aangepast worden om gebruik te maken van specifieke functies van visionOS, zoals een 3D-weergave. Er komt ook een aparte App Store voor visionOS, waarmee je nieuwe apps kan downloaden en ontdekken.

visionOS: software voor bril/headset

Een bril of headset is het volgende grote product dat Apple sinds de Apple Watch (2015) heeft aangekondigd. De eerste versie is een high-end mixed reality-headset dat aanvankelijk nog een niche-product zal zijn. Dat komt onder andere door de hoge prijs en de beperkte beschikbaarheid. Het wordt dus nog geen mainstream product, al zijn de mogelijkheden wel spectaculair te noemen. Meer over de net aangekondigde mixed reality-headset van Apple lees je op onze aparte pagina.

Bekijk ook Apple Vision Pro officieel onthuld: Apple geeft eerste blik op headset Apple heeft voor het eerst meer laten zien van de mixed reality-bril waaraan jarenlang is gewerkt. Apple Vision Pro is de eerste headset die Apple op de markt brengt, al zal het nog wel even duren voordat jij 'm op je hoofd kunt zetten. Alles wat je moet weten, lees je hier!

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.